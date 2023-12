Ovih pet blagdanskih namirnica kardiolozi izbjegavaju

Podijeli :

Unpslash/Libby Penner

Ako vam je zdravlje prioritet, dobro poslušajte. S obzirom da je sezona blagdana pred nama, važno je znati što jesti, ali još važnije, što ne jesti. Sigurno ćete biti okruženi mnogim blagdanskim užicima u ovo veselo doba godine, ali ključno je ostati na zdravom putu i donositi dobre odluke.

Ove 4 blagdanske namirnice kardiolozi izbjegavaju:

Elizabeth Klodas, certificirana kardiologinja, autorica, govornica, osnivačica Preventive Cardiology Clinic u blizini Minneapolisa u Minnesoti, te osnivačica i glavna medicinska direktorica Step One Foodsa, dijeli listu popularnih blagdanskih namirnica kojih se kloni. Pa prije nego krenete na sljedeću blagdansku zabavu, dobro pogledajte ovaj popis. Dobro je izgjegavati ove namirnice kako biste ostali zdravi, piše Eat This, Not That.

1. Kruh

Mrzimo biti nositelji loših vijesti, ali izbjegnite kruh na sljedećoj blagdanskoj gozbi. Većina krušnih proizvoda će vam dati prazne kalorije, natrij i još mnogo toga. “Peciva su izvor natrija broj jedan u američkoj prehrani, a višak natrija može povisiti krvni tlak”, otkriva dr. Klodas.

2. Grickalice prije jela

Sezona je grickanja prije jela i uživanja u svečanim predjelima — uz vaše koktele, naravno. Dr. Klodas zna da ovo može biti izazov za mnoge od nas koji treba izbjeći, jer tko ne dolazi na blagdansko okupljanje gladan i spreman za jelo?

“Grickalice prije večere obično su bogate kalorijama i relativno siromašne hranjivim tvarima”, kaže dr. Klodas. “Kloniti se ovih namirnica pomaže vam uštedjeti kalorije, natrij i masnoće za stavke koje imaju bolji ukupni profil hranjivih tvari.” Stoga sačuvajte apetit za večeru!

3. Miješanje alkoholnih pića

Nemojte se razočarati – znali ste da ovo dolazi. U svakom slučaju, ne konzumiranje alkohola je dobra ideja tijekom cijele godine.

“Posebno treba izbjegavati miješana pića jer donose puno dodatnih kalorija i šećera povrh drugih negativnih kardiovaskularnih učinaka povezanih s alkoholom, uključujući povećan rizik od poremećaja srčanog ritma, pogoršanje profila kolesterola i višeg krvnog tlaka”, rekao je dr. Klodas objašnjava.

4. Božićni kolačići

Dobro ste čuli – izvadite ruku iz posude s keksima. Slatkiše je općenito pametno izbjegavati ili jesti umjereno. Dobro je jednostavno prestati jesti kad ste siti nakon večere, iako deserti uvijek izgledaju fantastično.

Dr. Klodas kaže: “Prekomjerna tjelesna težina faktor je rizika za cijeli niz zdravstvenih stanja, od dijabetesa do apneje za vrijeme spavanja i glavni je faktor rizika za razvoj bolesti srca. Jedan kolačić ima oko 100 kalorija.

Evo nekoliko blagdanskih izbora koji vam omogućuju da uđete u duh blagdana, a da pritom ostanete zdravi.

1. Citrusi

Na vašoj će se platici vjerojatno naći krekeri i neki od vaših omiljenih sirnih namaza, no što je s citrusima i orašastim plodovima? “Zima je vrhunac sezone za agrume, pa su posebno ukusni u vrijeme praznika”, kaže dr. Klodas. “Konzumiram naranče, klementine i mandarine i to su mi glavni međuobroci, ne samo zbog okusa, već i zbog dodatnog povećanja vitamina C koji je koristan tijekom hladnijih mjeseci.”

2. Božićna večera

Hej – praznici su i nećete ovako jesti svaki dan.

Dr. Klodas kaže: “Dok izbjegavam miješana pića, liker od jaja, peciva, grickalice prije večere i kolačiće, jedem svu hranu koju pripremamo i koja je tradicionalna za božićno slavlje moje obitelji. U našoj kući to uključuje pečenu govedinu, razne priloge od povrća i niz deserata. Ali umjesto pečene govedine s povrćem, jedem povrće s pečenom govedinom. I umjesto pune porcije svakog deserta, konzumiram pola ili, tipičnije, četvrtinu porcije. Mogu uživati ​​u svemu, a da me ne prepariraju.”

Sve je u pravom pristupu i porcijama. Ali ako ipak pretjerate, imajte na umu da se sljedeći dan možete vratiti svojoj normalnoj rutini zdrave prehrane. Dr. Klodas kaže:

“Malo je vjerojatno da će jedan pretjerani obrok imati mnogo dugoročnih posljedica, pogotovo kada su svi ostali obroci prilično umjereni ostatak godine.”

