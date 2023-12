Grmoja: Hadezeovci me ne mogu iskoristiti. Ja mogu reći da sam iskoristio njih

Podijeli :

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja bio je gost N1 Studija uživo gdje je s našom Ninom Kljenak komentirao aferu Mreža.

“Mislim da sam kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća obvezan informacije podijeliti s javnosti. Nevjerojatno mi je da Plenković problematizira to da bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i njegov savjetnik Jurica Lovrinčević nisu šutjeli, nego to što su dostavljali informacije novinaru koji ih je dostavljao meni. To ga više zabrinjava od afere Pola-pola ili afere Mreža gdje je očito savjetnik ministra kupovao naklonost medija javnim novcem”, rekao je Mostov zastupnik Nikola Grmoja.

“Ovo je jedna ogromna afera, ovo je nova Fimi medija. Što se imaju HEP, JANAF, Hrvatske vode reklamirati u medijima? Je li na taj način vlada Andreja kupuje medije i anketne agencije i korupcijom ostaje na vlasti? Premijer je više zamjerio to da smo dobivali infromacije o aferi Plin za cent nego što su oni sad uključeni u novu aferu. Informacije vjerojatno nisu dostavljene samo meni, nego su i drugi mediji to znali.

Zadatak Mosta kao oporbene stranke je da sve ono što vlada loše radi prijavimo javnosti”, kazao je Grmoja.

Naovodi da ovo nije izolirani slulčaj, a kako kaže, jedan je medij odrađivao stvari i za Franu Barbarića.

“Ogroman je problem što mnogi mediji teško mogu funkcionirati bez javnog novca. Ovo je slučaj klasičnog mučenja vode, ovo je sukob energetskih klanova. Ja u ovoj utakmici navijam za što više žutih i crvenih kartona da sve što je trulo izađe. Siguran sam da je dio naše SOA-e pod kontrolom Vujnovca. Za ovu državu netko konačno treba ustati. Ako će cijena biti skupa, ja sam tu cijenu spreman plaćati. To su ljudi koji su u kuću savjetnika bivše predsjednice stavili kameru. To su ljudi koji su spremni na sve, to je ta ekipa ljudi. Ja ih se ne bojim, ja im poručujem da ćemo doći i po tu energetsku koruptivnu hobotnicu. Ta borba neće biti lagana. Zlo može kratkoročno pobijediti, ali ono što ima dobre namjere pobjeđuje. Hrabrost je zarazna”, rekao je.

Također, Grmoja kaže da hadezeovci ne mogu njega iskoristiti. “Ja mogu reći da sam iskoristio njih. Njihova agenda je borba za dio kolača, moja je boljitak Hrvatske”, kazao je.

Za kraj kaže da će Most inzistirati na istražnom povjerenstvu.

“Nećemo se dati ušutkati. Imam informacije, imam glas i povjerenje građana.

“Ova Vlada preko svojih ljudi i Plenkovića radi za Vujnovca. Izgleda sa su Filipović i Lovrinčević bili suprostavljeni Pavlu Vujnovcu. Vujnovac i PPD kupuju dio medija, a oni su se borili da oni kupe dio medija. Dobro može pobijediti ako vam je dobar cilj. Epilog analize je da afere nema. Da se ona nije dogodila. Nisu rekli da da su Mostu dilali dezinformacije nego informacije. Jučer je Plenković bio jako nervozan, a Habijan suzdržan. I oni su svjesni koliko je velika ova afera. Podržavamo što SDP traži raspuštanje Sabora”, zaključio je.

