Pet neobičnih stvari koje vam vaša koža može otkriti o zdravlju srca

Podijeli :

Unsplash/Anita Jankovic

Naša nam koža odlično govori što joj je potrebno. Kada je crvena i ljušti se, to može značiti da imate opekline od sunca koje je potrebno umiriti ili alergijsku reakciju na proizvod za njegu kože koji treba baciti. Kada je koža suha i ljušti se, možda ćete ju trebati hidratizirati ili smiriti stanje kože poput ekcema. Kad naša koža govori, naš je posao slušati. Ovo je posebno važno jer naša koža – najveći organ u našem tijelu – može biti jasan prozor u naše temeljno zdravlje, kaže Sam Awan, certificirani dermatolog iz US Dermatology Partners McKinney.

“Vaša koža je organ koji je najlakše pregledati bez potrebe za snimanjem ili invazivnim testiranjem, a s izvježbanim okom često možete uočiti suptilne znakove koji ukazuju na prikrivene zdravstvene probleme”, kaže dr. Sam Awan.

Na primjer, vaša koža može požutjeti ako imate problema s jetrom ili oticati oko zglobova ako imate reumatoidni artritis.

Točnije, vaša koža može ponuditi naznake i kako vam je srce. Zapravo, neki rani znakovi upozorenja srčanih bolesti mogu se očitovati na vašoj koži i promijeniti njezin izgled i teksturu, bez obzira na vašu dob.

1. Promjena boje kože

Koža ima mnogo nijansi i tonova (čak je normalno da ponekad izgleda ružičasto/crvenkasto), ali ako uočite plavu boju, to je znak da nešto nije u redu. “Plava ili ljubičasta boja vaše kože može značiti da kisik ne cirkulira ispravno”, kaže Stacy Rosen, kardiologinja Northwell Healtha i stručnjakinja volontera Američkog udruženja za srce Go Red for Women.

Plava promjena boje kože — poznata i kao cijanoza obično se događa kada je smanjen protok krvi ili kisika u tom dijelu vašeg tijela. Možete primijetiti promjenu boje na prstima ruku ili nogu, u raznim nijansama ljubičaste ili plave, prema klinici Mayo.

Važno je napomenuti da češći uzroci plavih nožnih prstiju nisu povezani sa srčanim bolestima. “Na primjer, obično vidimo promjenu boje nožnih prstiju kod pacijenata s covidom ili autoimunim stanjima”, kaže dr. Awan. Ali, ako drugi uzrok nije jasan, to bi mogao biti znak malih ugrušaka ili začepljenja u vašim arterijama, dodaje.

Zašto nam je koža tako suha tijekom zime i kako si pomoći? Savjet kardiologa: Tri jednostavne vježbe koje će vam pomoći da imate zdravije srce

I nisu samo nijanse plave i ljubičaste na koje treba obratiti pozornost. Hiperpigmentacija kože – ili područja vaše kože koja su malo tamnija od ostalih – također mogu biti znak temeljnih zdravstvenih problema, smatra dr. Awan. To je medicinsko stanje koje se zove acanthosis nigricans, koje uzrokuje blagu pigmentaciju na stražnjoj strani vrata ili ispod pazuha.

“Acanthosis nigricans i kožne mrlje mogu biti rani znak razvoja inzulinske rezistencije”, kaže dr. Awan. Ali kako se to odnosi na vaše srce? Inzulinska rezistencija često je simptom dijabetesa tipa 2 – stanja koje udvostručuje rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti.

Iz tog razloga, “preporučam pacijentima redovite preglede za dijabetes kod svojih liječnika primarne zdravstvene zaštite i usredotočenost na prehranu, tjelovježbu i spavanje kako bi smanjili rizik od pogoršanja inzulinske rezistencije”, kaže dr. Awan.

2. Otečene noge

Kada provjeravate svoju kožu u potrazi za znakovima srčanih problema, nije važno samo paziti na boju i teksturu, već i na veličinu kože na određenim dijelovima tijela, odnosno otekline. Otečene noge, poznate i kao edemi, mogu biti rani znak srčane bolesti, kaže dr. Rosen.

Konkretno, edem je čest kožni simptom zatajenja srca. Kada imate zatajenje srca, noge ili gležnjevi će vam početi oticati ako vaše srce nema dovoljno snage da pumpa krv natrag iz vaših donjih ekstremiteta. To dovodi do dodatnog nakupljanja tekućine u vašim nogama, gležnjevima, bedrima ili trbuhu, piše Harvard Health Publishing.

Prema Klinici Mayo, zatajenje srca često dolazi s drugim simptomima, uključujući sljedeće:

-Kratkoća daha tijekom aktivnosti ili ležanja

-Umor i slabost

-Ubrzan ili nepravilan rad srca

-Zviždanje/kašalj koji ne prolazi ili izaziva sluz s krvlju

-Mučnina i nedostatak apetita

-Loša koncentracija

-Bol u prsima (ako je zatajenje srca uzrokovano srčanim udarom).

“Oticanje potkoljenica i stopala također može biti znak problema sa srcem, plućima ili bubrezima”, kaže dr. Awan. “Najčešći uzrok edema nogu je istrošenost vena potkoljenica. Tijekom vremena, vene se bore poslati krv natrag u srce suprotno gravitacijskom toku, što dovodi do nakupljanja tekućine u nogama.”

Ako primijetite iznenadno oticanje samo jedne noge, to bi mogao biti znak krvnog ugruška, točnije duboke venske tromboze (DVT), kaže dr. Awan. U ovom slučaju, najbolje je potražiti njegu što je prije moguće. DVT će ponekad imati druge simptome poput boli, topline koja dolazi iz tog područja, crvenila kože ili vidljivih natečenih vena, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi.

Nije svatko u opasnosti od razvoja DVT-a. Izloženi ste većem riziku ako imate dulje probleme sa srcem ili imate obiteljsku povijest DVT-a, a zatim radite stvari poput odlaska na duga putovanja ili sjedite duže vrijeme bez kretanja, kaže dr. Awan.

“Iz tog razloga preporučujem kompresijske čarape do koljena kada ste na dugom letu ili putovanju, te povremeno ustajanje da se istegnete i pomaknete”, dodaje dr. Awan.

3. Batičasti prsti

Ako ste primijetili da vam se koža oko noktiju na rukama ili nogama znatno proširila ili natekla, možda imate batičaste prste.

“Teško je promašiti izbočene prste na rukama ili nogama, a mogu biti znak bolesti srca i pluća jer signaliziraju nedostatak kisika”, kaže dr. Awan. Zbog toga vam vrhovi prstiju nateknu, a nokti postaju zakrivljeniji, dodaje.

Liječnici otkrivaju koji su najbolji i najgori suplementi za vaše srce Razlozi zašto vam se koža ljušti: Izbjegavajte piling neko vrijeme

Postoje mnoge druge bolesti povezane oticanjem koje uključuju srce, a najčešće uključuju sljedeće, prema klinici Cleveland:

–Aneurizma aorte: izbočina u zidu vaše aorte, glavne arterije koja prenosi krv od srca do ostatka tijela

–Kongenitalna bolest srca: urođena mana srca

–Endokarditis: bakterijska infekcija u vašem krvotoku koja zapaljuje sluznicu srčanih zalistaka

Batičasti prsti na rukama ili nogama mogu se primijetiti sljedeći put kada idete na manikuru ili pedikuru, kada režete nokte kod kuće ili čak dok nanosite losion na tijelo nakon tuširanja. Ako ih primijetite, obratite se svom liječniku što prije kako biste otkrili i liječili temeljni uzrok.

4. Lezije na ili oko kapaka

Ako ste primijetili žute ili narančaste izrasline na kapcima (ili općenito voštane izbočine na koži) dok ste se pomno gledali u ogledalu, to nisu samo dosadne mrlje. One zapravo mogu biti znak visokog kolesterola ili dijabetesa, kaže dr. Rosen.

Poznate i kao ksantomi, ove žute izrasline jedan su od češćih znakova visokog kolesterola, osobito kod starijih osoba. Iako naizgled nisu povezane s vašim srcem, visoki kolesterol i dijabetes mogu povećati rizik od srčanih bolesti, prema American Heart Association.

“Dok se neke vrste kolesterolskih naslaga na koži mogu vidjeti kod potpuno zdravih pacijenata, druge mogu biti znak povišenog kolesterola ili lipida u krvi,” kaže dr. Awan.

Ksantomi ne nestaju sami od sebe, pa ako želite ukloniti izrasline, može ih liječiti dermatolog, stručnjak za lasere ili okuloplastični kirurg. Najbolji način da spriječite njihov nastanak je da aktivno zaštitite zdravlje svog srca smanjenjem visokog kolesterola, izbjegavanjem duhanskih proizvoda i liječenjem dijabetesa i visokog krvnog tlaka, prema klinici Cleveland.

5. Ljubičaste linije na noktima

Jeste li znali da se vaši nokti zapravo sastoje od stanica kože? Zajedno s kosom, koža i nokti čine vanjski sloj vašeg tijela, piše well-good.

Jedna promjena nokta povezana sa srčanim problemima je krvarenje u obliku krhotina—ili okomita ljubičasta linija koja se razvija ispod nokta, prema klinici Cleveland. Izgledaju poput tankog iverja drveta (otuda i naziv) i obično su posljedica ozljede nokta, no ponekad se mogu pripisati zdravstvenom stanju, osobito ako više od jednog nokta ima ljubičaste linije, kaže dr. Rosen.

“Promjene u izgledu vaših noktiju, uključujući oticanje vrhova prstiju i crvene ili plave linije ispod ležišta noktiju mogu biti znak bolesti srca, infekcije srca ili problema s plućima,” kaže dr. Rosen.

Ako je uzrok vaše srce, često ćete dobiti crvene ili ljubičaste linije ispod noktiju uz druge simptome kao što su visoka temperatura, slab ili nepravilan rad srca ili umor, navodi Američka akademija za dermatologiju.

Krvarenje u obliku krhotina obično ne zahtijeva liječenje ako je uzrokovano ozljedom, ali ako sumnjate da je posljedica nekog drugog stanja, obratite se svom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili dermatologu. Oni mogu provesti testove kako bi otkrili temeljni uzrok i smislili personalizirani plan liječenja.

Kako unaprijediti svoju rutinu njege kože kako biste zaštitili svoje srce

Rano otkrivanje znakova bolesti srca može pomoći u smanjenju rizika od ozbiljnijih stanja, uključujući rizik od srčanog i moždanog udara. “Pregled prstiju na rukama i nogama dok prolazite kroz svakodnevnu rutinu njege kože može pomoći u ranom otkrivanju ovih znakova”, kaže dr. Awan.

Evo nekoliko načina na koje možete promijeniti svoju rutinu kako biste pazili na svoje srce:

-Pažljivo promotrite svoje kapke i kožu oko očiju radi abnormalnosti dok nanosite sredstvo za čišćenje, hidratantnu kremu ili dok skidate šminku.

-Provjerite boju i oblik svojih noktiju i vrhova prstiju sljedeći put kada budete lakirali ili rezali nokte. (Pokušajte učiniti isto s nožnim prstima/noktima.)

-Tijekom nanošenja losiona ili suhog četkanja kože, bolje promotrite veličinu svojih nogu i primijetite postoji li oteklina ili neobično crvenilo.

– Dok nanosite sredstvo za pranje tijela pod tušem, provjerite postoji li abnormalna promjena boje kože ili hiperpigmentacija.

Naravno, ove promjene na koži ne znače uvijek da imate problem povezan sa zdravljem srca; ponekad postoje drugi uzroci.

Kada posjetiti liječnika

Ako iznenada primijetite bilo koju od ovih promjena na koži ili one postoje već neko vrijeme, isplati se javiti svom liječniku, kaže dr. Rosen. To je osobito važno ako dolaze s drugim simptomima kao što su bol, otežano disanje, umor, mučnina ili povraćanje, visoka temperatura ili slabost.

Ove promjene na koži ne moraju uvijek značiti da imate srčani problem, ali u svakom slučaju, važno je pratiti redovite fizičke preglede i pratiti dermatologa ili svog liječnika primarne zdravstvene zaštite kako biste došli do korijena problema.

Samo imajte na umu: “Mnogi od spomenutih znakova su uglavnom beningni”, dodaje dr. Rosen. “Zato uvijek naglašavam oprez prije donošenja prebrzih zaključaka.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.