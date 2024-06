Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Upala slijepog crijeva može dovesti do nepodnošljive boli, a upala nastaje kada slijepo crijevo postane začepljeno, natečeno ili inficirano. Obično pogađa ljude u dobi od 10 do 30 godina, a tijekom života se dijagnosticira kod 8,6% muškaraca i 6,7% žena.

“Dobra vijest je da uz modernu tehnologiju i zdravstvenu skrb, upala slijepog crijeva više nije bolest opasna po život”, rekao je za Huffpost dr. Kiran Turaga, profesor kirurgije na Medicinskom fakultetu Yale.

Međutim, oko polovice ljudi s upalom slijepog crijeva nema tipičnu prezentaciju simptoma, koji uključuju specifičnu bol, vrućicu i povraćanje. To se posebno vidi kod djece, trudnica i starijih osoba. Liječnici stoga otkrivaju i pet neobičnih znakova upale slijepog crijeva koje ne biste trebali zanemariti.

1. Bol u donjem desnom dijelu trbuha

Budući da se slijepo crijevo nalazi u donjem desnom dijelu vašeg tijela, možete osjetiti bol koncentriranu u tom području.

“Bol obično počinje u blizini pupka, a zatim se seli u donji desni dio trbuha te s vremenom postaje oštrija i ozbiljnija”, objašnjava dr. Kristy Ziontz, liječnica hitne medicine u Hackensack Meridian Health Bayshore medicinskom centru.

Turaga dodaje da se bol također može prezentirati i kao menstrualni grč ili se može širiti prema kuku.

2. Zatvor ili proljev

Dr. Supriya Rao, gastroenterolog i direktor odjela za mršavljenje u općoj bolnici Lowell, navodi da pacijenti koji imaju upalu slijepog crijeva mogu imati zatvor ili proljev. To mogu biti neočekivani simptomi na koje biste trebali obratiti pozornost, dodaje on.

3. Bol u donjem dijelu leđa

Ako osjećate bol koja ne prolazi, to je tipično za upalu slijepog crijeva. No, zabrinjavajuće je ako se bol proširi prema desnoj strani leđa, navodi Rao. To može oponašati nelagodu koja se javlja kod problema s kralježnicom ili drugih kroničnih problema s leđima. Neki ljudi čak mogu osjetiti bol u tetivama koljena ili rektumu.

4. Gubitak apetita

Gubitak apetita često može biti rani znak upale slijepog crijeva, ističe Turaga.

5. Bol pri kretanju

Još jedan znak upale slijepog crijeva može biti bol pri kretanju.

“Bol uzrokovana upalom slijepog crijeva neće nestati sama od sebe i obično se pogoršava pokretima poput saginjanja, kihanja ili kašljanja”, pojašnjava Rao.

