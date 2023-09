Posljedica lijeka za mršavljenje o kojoj se ne govori – na udaru su mišići i kosti

Podijeli :

JOEL SAGET / AFP

Liječnici upozoravaju.

Ozempic je lijek prvenstveno namijenjen dijabetičarima, no u jednom trenutku za njim se podigla nevjerojatna pomama u svijetu među onima koji su željeli brzo i lako smršati. Nisu razmišljali o tome ugrožavaju li druge zbog nestašice Ozempica ili pritom štete vlastitom zdravlju.

A u međuvremenu su se pojavile nuspojave zbog zlouporabe ovog lijeka, s tim da se sada spominje još jedna, a tiče se kostiju i mišića.

Prema američkim nacionalnim institutima za zdravlje, neki lijekovi djeluju tako da suzbijaju apetit, ubrzavaju metabolizam ili blokiraju apsorpciju masti ili kalorija. Međutim, kao i kod većine svih lijekova, postoje potencijalne nuspojave. Manje poznata nuspojava Ozempica je rizik od manjka hranjivih tvari u tijelu, posebice u pogledu jednog od tri glavna makronutrijenta – proteina.

Opasan nedostatak proteina

Proteini su građevni blokovi naših mišića i igraju ključnu ulogu u raznim tjelesnim funkcijama, od regeneracije stanica i proizvodnje energije do sinteze hormona. Studija iz 2021. u uglednom časopisu New England Journal of Medicine otkrila je da su neki korisnici semaglutida, poput Ozempica, izgubili značajnu količinu nemasne tjelesne mase, uključujući mišiće i kosti, tijekom mršavljenja — gotovo 40 posto, izvještava TheHealthy.com.

Važno je razumjeti da većina metoda mršavljenja, a ne samo lijekovi, mogu smanjiti mišićnu masu, ali to je svakako jedan od razloga da shvatite da je unos dovoljno proteina ključan za održavanje zdravih mišića i kostiju.

Kako spriječiti nedostatak hranjivih tvari

Važno je povećati unos nemasnih proteina. Piletina, puretina, riba, jaja, grah, soja, niskomasni mliječni proizvodi bogati su hranjivim tvarima koje opskrbljuju tijelo esencijalnim aminokiselinama. Također, osigurajte unos proteina kroz grickalice i eventualno proteinske napitke.

Holistički pristup mršavljenju

Dr. Lawrence A. Viger, stručnjak za pretilost u Penn Medicine Lancaster General Health, savjetuje da sami lijekovi nisu rješenje, već promjene načina života.

“Uključite najmanje 30 minuta umjerene tjelovježbe dnevno u svoju rutinu, doručkujte s visokim sadržajem proteina, svedite slatka pića na minimum, usredotočite se na cjelovitu hranu i spavajte sedam sati svake noći”, savjetuje.

Također, stručnjaci napominju da kod mršavljenja, kao i kod svakog drugog fizičkog i zdravstvenog problema, treba potražiti savjet liječnika, a ne uzimati preparate na svoju ruku, pogotovo ne preko interneta.

Naime, priču o djelotvornosti Ozempica i sličnih lijekova pratila je globalna nestašica, a oglasi za prodaju “olovki za mršavljenje” preplavili su društvene mreže kao odgovor na veliku potražnju. Farmaceuti kažu da se gotovo sigurno radi o nelegitimnim i lažnim lijekovima, koji mogu biti čak i opasni po zdravlje. Pa čak i ako nisu krivotvoreni – ti lijekovi nisu za svakoga i propisuju se za određena zdravstvena stanja.

Stoga farmaceute ne zabrinjava samo to što se ovi lijekovi prodaju u slobodnoj prodaji na društvenim mrežama ljudima kojima ih možda ne trebaju toliko kao drugima, već i to što se prodaju lažni i opasni proizvodi.

