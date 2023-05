Problem s kolesterolom: Tko mora piti lijekove, a kada pomaže dijeta

Podijeli :

sameer mahadik / Panthermedia / Profimedia

Kardiovaskularne bolesti su vodeće po smrtnosti, a jedan od glavnih faktora rizika je povišeni kolesterol. Doktorica Katarina Lalić savjetuje što sve treba napraviti kako bi se izbjegli ozbiljni zdravstveni problemi.

Kardiovaskularne bolesti su vodeće po smrtnosti u svijetu i odnose više života nego bilo koji oblik maligniteta zajedno. U Hrvatskoj svake godine više od 20.000 ljudi umre od posljedice kardiovaskularnih bolesti. Jedan od glavnih faktora rizika za razvoj tih bolesti je povišena razina tzv. lošeg kolesterola i zato liječnica Katarina Lalić ističe da je jako važno razviti svijest o prevenciji i liječenju.

Prema njenim riječima, muškarci bi probir trebali napraviti barem jednom do 35 godine, a žene do 45. To je samo u slučaju da nema nekih drugih faktora rizika, kao redovna i regularna kontrola. U prijevodu, ističe, svi bi trebali znati koliki nam je kolesterol još dok smo mladi.

Važno je uzimati lijekove, kolestrol ne uzrokuje nikakve tegobe

Lalić ističe da kolesterol ne uzrokuje nikakve tegobe, ne boli i da prva manifestacija, nažalost, na kraju bude srčani udar. To su ljudi koji nemaju tegobe, ali imaju čitav niz faktora rizika. Zato na preporuku treba uzimati terapiju bez pogovora.

Na pitanje kakav način života se preporučije kako bi se izbjegao povišeni kolestrol, savjetuje:

“Dvije stvari su važne – imate jednu grupu pacijenata koji nemaju povišeni kolesterol zbog prehrane, već zato što imaju genetsku grešku, odnosno nasljedan je. To su osobe koje moraju primati lijek, dijetom neće ništa napraviti.

Druga grupa treba voditi računa o prehrani. Kolestrol se nalazi u svim namirnicama životinjskog porijekla. Masno, pa u kombinaciji s majonezom, velika količina jaja i mesa – to su stvari koje sadrže jako puno kolesterola i to se mora malo više pomaknuti prema povrću, posnijem mesu, bez pohanja.”

