Prvi slučaj zaraze koronavirusom otkriven na današnji dan prije četiri godine

U Wuhanu je na današnji dan 2019. godine otkriven prvi slučaj zaraze koronavirusom.

Prema medijskim izvještajima o neobjavljenim podacima kineske vlade, prvi slučaj nekoga tko je zaražen koronavirusom otkriven je 17. studenog 2019.

U izvještaju objavljenom u South China Morning Post, navodi se da su kineske vlasti identificirale najraniji slučaj koronavirusa i to 17. studenog 2019., tjednima prije nego što su vlasti objavile prisustvo novog virusa.

Kineska vlada je bila oštro kritizirana zbog pokušaja da se prikrije epidemija u prvim tjednima, što je uključivalo obračune s liječnicima koji su pokušavali upozoriti kolege na novi virus sličan Sarsu koji se pojavio u gradu Wuhanu u provinciji Hubei.

Podaci do kojih je došao Post kažu da bi 55-godišnjak iz provincije Hubei mogao biti prva osoba koja se zarazila koronavirusom.

Otprilike mjesec dana nakon tog datuma svaki dan je prijavljivan jedan do pet novih slučajeva, navodi se u izvještaju, a do 20. prosinca iste godine bilo je potvrđeno 60 slučajeva, prenosi The Guardian.

