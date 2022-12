Podijeli :

Izvor: Pexels/Ilustracija

Respiratorni sincicijski virus je vrlo čest respiratorni virus koji uzrokuje simptome slične prehladi, a može uzrokovati i infekcije dišnog sustava. Može biti opasan za dojenčad, starije osobe i osobe koje imaju ozbiljne zdravstvene probleme. S druge strane, bolest se jako često javlja kod djece mlađe od dvije godine.

Ne postoji određeni lijek za ovu infekciju, već se tretiraju samo simptomi, a bolest će onda proći sama od sebe nakon nekoliko dana do nekoliko tjedana.

Respiratorni sincicijski virus – simptomi

Respiratorni sincicijski virus će najčešće uzrokovati simptome nalik blagoj prehladi ili gripi. Tako će se pojaviti:

– curenje iz nosa

– gubitak apetita

– kašalj

– kihanje

– povišena temperatura

– problemi s gutanjem

Simptomi se javljaju četiri do šest dana nakon pojave infekcije, dok će sama bolest trajati oko tjedan dana. U najvećoj opasnosti od dobivanja bolesti su dojenčad, starije osobe i osobe koje imaju neko ozbiljno medicinsko stanje i oslabljen imunitet. Kod njih bolest može trajati i do četiri tjedna. Bolest može imati i teže simptome koji mogu voditi do upale pluća i bronhiolitisa (upala malih dišnih puteva u plućima).

Općenito, bolest može biti bez simptoma, blaga ili teška i u rijetkim slučajevima životno opasna.

VEZANE VIJESTI Akutni respiratorni distres sindrom: Teška i smrtonosna posljedica koronavirusa Tri začina koja poboljšavaju zdravlje i “čiste” pluća

Kako se prenosi sincicijski virus?

Sincicijski virus se prenosi kontaktom sa zaraženom osobom. Točnije, kapljičnim putem kada netko kašlje ili kiše, a kapljice dođu do vas, zatim izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili diranjem površina na kojima se nalazi virus, a nakon čega se diraju usta, nos ili oči. Virus se vrlo lako širi među djecom u vrtićima. Bolest je sezonska i javlja se u zimskim i ranim proljetnim mjesecima, od studenoga do ožujka svake godine.

Može li se spriječiti respiratorni sincicijski virus?

Baš kao i kod zaraze svakim virusom, važno je raditi nekoliko radnji kako bi se spriječila bolest. Prije svega, uvijek perite ruke sapunom i vodom nakon rukovanja s nekime ili nakon primanja raznih površina, a izbjegavajte i diranje lica, usta ili nosa prljavim rukama.

Radite na podizanju imuniteta na prirodne načine, kao i vitaminima i mineralima iz voća i povrća kako bi se tijelo moglo izboriti od virusa. Na kraju, izbjegavajte kontakt s bolesnim osobama.

Kako se tretira respiratorni sincicijski virus?

Liječnik će prvo postaviti dijagnozu temeljem simptoma, ali i slušanja pluća stetoskopom. Možda će i provjeriti razinu kisika stavljanjem oksimetra na prst. U nekim slučajevima će trebati napraviti bris nosa ili grla. Nakon što se postavi dijagnoza, slijedi liječenje.

Iako ne postoji lijek za ovaj virus, mogu se uzimati lijekovi koji će ublažiti simptome.

Prije svega je potrebno piti puno tekućine, a pomoći mogu i lijekovi protiv bolova, lijekovi za snižavanje temperature, korištenje kapljica za nos, a od velike važnosti će biti i odmor. Nakon preboljene bolesti, može se još neko vrijeme javljati i preosjetljivost dišnih puteva koja može trajati i godinama, a očituje se kašljem, hroptanjem, otežanim disanjem.

Ipak, kada se pojave gori simptomi ili kada se osjete problemi s plućima, potrebno je što prije posjetiti liječnika.

PROČITAJTE JOŠ Hrana koja najbolje pomaže u liječenju prehlade Kako koristiti đumbir? Može smanjiti menstrualne bolove, a pomaže i kod prehlade

Zaključak

Respiratorni sincicijski virus je infekcija dišnih puteva koja je najčešća kod djece do druge godine života. Simptomi su slični prehladi, ali mogu biti i puno ozbiljniji i tada je potrebno potražiti pomoć liječnika. Ne postoji lijek, već se liječi ublažavanjem simptoma, dok će neka djeca trebati i hospitalizaciju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.