Sedam “crvenih zastavica”: Evo kakve vrste kruha biste trebali izbjegavati

Ne mora svaka kriška kruha koju pojedete biti najzdravija, ali evo kako u trgovini dobiti najviše nutritivnih vrijednosti za svoj novac.

Mnogima je konzumacija kruha svakodnevica. Zapravo, ova je namirnica toliko ukorijenjena u naš svakodnevni život i prehranu da joj je mjesto u većini obroka: tost za doručak, sendviči za ručak i košare s kruhom u restoranima.

Što se događa s našim tijelom ako svaki dan jedemo kruh?

Svaki kruh ima mjesto u uravnoteženoj, zdravoj prehrani. Ipak, određene vrste kruha sadrže čak i više korisnih, blagotvornih hranjivih tvari od drugih, poput vlakana, proteina, vitamina i esencijalnih minerala. S druge strane, manje hranjivi kruhovi, iako su ukusni, ne pružaju mnogo hranjivih tvari, piše Real Simple.

Izbjegavajte kupnju ako kruh:



Nema cjelovitih žitarica

Neki kruhovi koji nisu toliko zdravi imat će samo pšenično brašno navedeno kao prvi sastojak. Ako nema naznaka cjelovitih žitarica ili cjelovite pšenice, to je znak da ste odabrali ne tako sjajan kruh.

Postoji mnogo razloga zašto su cjelovite žitarice važne, a primarni je taj što pružaju potpuniji nutritivni profil od svojih rafiniranih pandana, poput bijelog kruha.

Istraživanja pokazuju da je unos cjelovitih žitarica povezan sa smanjenim rizikom od bolesti srca, nekoliko vrsta raka, dijabetesa i povišenog indeksa tjelesne mase (BMI).

Sadrži manje od dva grama vlakana

U idealnom slučaju želite vidjeti tri do pet grama vlakana po porciji kruha.



Kruh napravljen od rafiniranih žitarica, poput bijelog kruha, često sadrži manje od dva grama vlakana po kriški.

Vlakna podupiru cjelokupno zdravlje probavnog sustava, a topiva vlakna djeluju kao prebiotik koji hrani zdrave crijevne bakterije u crijevnom mikrobiomu. Također pogoduje metaboličkom zdravlju usporavanjem probave i stabilizacijom šećera u krvi.

Sadrži velike količine dodanog šećera

Vidjeti gomilu dodanog šećera na popisu sastojaka također bi vas trebalo zabrinuti.



Učestalu i/ili prekomjernu konzumaciju dodanih šećera pametno je smanjiti gdje god je to moguće jer je on proupalni agens u tijelu. Kronična upala može utjecati na sve, od raspoloženja do metaboličkog zdravlja, smanjiti imunološku funkciju i stvoriti predispoziciju za kronične bolesti poput bolesti srca, raka i dijabetesa tipa 2.

Pravi se od rafiniranog brašna

Pšenično brašno nije jedino brašno od žitarica koje se može rafinirati i koristiti u pečenju kruha. Postoji još nekoliko dodatnih bijelih, rafiniranih brašna, uključujući tapiokin škrob, maltodekstrin ili bijelo rižino brašno. Često ne shvaćamo da su škrob i maltodekstrin zapravo proizvodi od rafiniranog brašna. Opet, to znači da su lišeni vanjskih slojeva žitarica u kojima se nalazi većina njihovih hranjivih tvari korisnih za zdravlje. Još jedna manje poznata crvena zastavica koje morate znati ako tražite zdraviju štrucu.

Što je gore za zdravlje i vitku liniju – tjestenina ili kruh?

Sadrži puno aditiva

Ako kruh ima popis sastojaka koji je dug nekoliko redaka i pun je riječi koje su vam strane i teške za izgovoriti, obratite pažnju. Kod manje zdravog kruha vjerojatno ćete vidjeti duži popis sastojaka, koji može uključivati nekoliko emulgatora i konzervansa.

Ovi sastojci se smatraju sigurnima, međutim, većina njih nije bila u našoj hrani dugo vremena te nam nedostaju istraživanja i dokazi da shvatimo njihov dugoročni učinak na zdravlje.

Ima visoku količinu natrija

U idealnom slučaju, najbolji kruh za vas ne bi trebao imati više od 160 miligrama natrija po kriški. Natrij, odnosno sol, začinjava kruh i daje mu neodoljiv okus. Međutim, prekomjerni unos natrija tijekom dugih vremenskih razdoblja može dovesti do visokog krvnog tlaka koji opterećuje srce i bubrege.

Sadrži malo proteina

Kada su nerafinirane, žitarice su čvrsti izvori biljnih proteina. Ovaj protein, u kombinaciji s vlaknima koja se nalaze u cjelovitim žitaricama, dugo će vas držati sitima. Općenito, proteini su vitalni građevni blok gotovo svake strukture u tijelu i mnogi od nas mogli bi imati koristi od konzumiranja više zdravih izvora proteina. Kad ga nađete, odlučite se za kruh s tri ili više grama proteina po kriški.

