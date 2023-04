Podijeli :

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obišli su novouređenu prometnicu Aleje Matije Ljubeka na Jarunu. Ukupna vrijednost zavrešnih radova je 3,7 milijuna eura, od kojih se oko 2,4 milijuna eura očekuje iz Fonda solidarnosti, a preostalo iz proračuna Grada Zagreba.

Tom prilikom zagrebački gradonačelnik dao je izjavu za medije, a novinari su ga posebno isptivali u vezi snimaka iz KB Svetog Duha. Podsjetimo, nedavno su objavljene snimke mrtvih tijela na podu patologije u KBC Sveti Duh. Iz bolnice su potvrdili da su snimke autentične, ali da je riječ o podmetanju.

Grbin o tijelima u bolnici: Ako ih je netko vadio i snimao, to je degutantno

“Tražio sam očitovanje ravnateljice KB Sveti Duh koja je tražila očitovanje šefa zavoda za patologiju koji tvrdi da se cijelo vrijeme poštuje prvilnik o postupanju s umrlim bolesnicima prema kojem se tijela drže u rashladnim uređajima ili, ako je taj dan previše umrlih bolesnika, da se tijela drže na za to predviđenim stolovima prekriveni plahtama. U ovoj situaciji, po ovoj snimci ispada da je 7 tijelo bilo na podu i to bi bilo apsolutno kršenje pravilnika, takvo postupanje bi predstavljalo grubu povredu radne dužnosti”, istaknuo je Tomašević.

Je li riječ o režiranoj situaciji?

Šef zavoda tvrdi da se poštuje pravilnik, dodaje gradonačelnik. “Čudno je da je čitatelj koji je dostavio snimku rekao da je ona dva tjedna stara što ne može biti točno”, dodaje Tomašević i objašnjava da nije bilo situacije da bi tijela bila na podu.

Trpimir Goluža: Grad Zagreb glavni je krivac za ovo što se događa na Svetom Duhu

“Postavlja se pitanje koje je nevjerojatno i zvuči morbidno: je li moguće da je riječ o režiranoj situaciji? Bolnica je podnijela kaznenu prijavu da se utvrdi je li netko vadio tijela iz rashladnih uređaja da bi napravio tu snimku”, naveo je zagrebački gradonačelnik.

Naglašava da je bitan kontekst koji je, kako Tomašević kaže, takav da žene nisu mogle obaviti pobačaj na Svetom Duhu, a nova je ravnateljica to promijenila i zbog toga je naišla na otpor i dobila 10 anonimnih prijava.

“Zvuči nevjerojatno i morbidno… Iz tog kontkesta, je li takvo što moguće, teoretski je i na policiji je da to istraži”, istaknuo je gradonačelnik.

“Stvar je tajminga”

“Stvar je tajminga – snimka se pojavljuje na dan kad se odlučuje o nagradama grada Zagreba za 15 pojedinaca i grupa, među kojima je i ravnateljica Svetog Duha. S druge strane, Državna inspekcija je bila nenajavljeno, krivo je govorio tajnik ministarstva zdravstva – inspekcija je bila nenajavljeno u ožujku, travnju i jučer i nije našla apsolutno ništa što bi bilo protivno pravilniku. Što se tiče mrtvačnice zavoda za patologiju, nije”, istaknuo je Tomašević.

“Netko mora odgovarati!”, poručio je Tomašević.

Istaknuo je da je u slučaj uključena i policija. “Sad je to stvar i policijske istrage jer ako je netko to u stanju napraviti, to je kazneno djelo. To nije za otkaz nego je to kaznena odgvornost.”

