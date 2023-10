Šest iznenađujućih prednosti uzimanja suplementa željeza

Podijeli :

Unsplash/Michał Parzuchowski

Ljudi najčešće dobivaju željezo iz svoje prehrane - posebno iz hrane bogate željezom kao što je nemasno meso, perad, riba, grah, leća, žitarice i tamno lisnato povrće. Međutim, u slučajevima nedostatka željeza, liječnici obično preporučuju uzimanje dodatka željeza, koji može pomoći u značajnom povećanju razine željeza. To može imati veliki utjecaj na vaše zdravlje budući da nedostatak željeza može dovesti do ozbiljnih komplikacija srca i pluća.

Pitate se što biste mogli dobiti dodavanjem dodatka željeza svojoj dnevnoj rutini? Čitajte dalje kako biste saznali šest iznenađujućih prednosti uzimanja dodataka željeza, prema dijetetičarima, nutricionistima i drugim zdravstvenim stručnjacima, piše Best Life.

1. Smanjuje rizik i ublažava simptome anemije

Vjerojatno vas ne iznenađuje kada saznate da niska razina željeza može dovesti do anemije uzrokovane nedostatkom željeza, ali moglo bi vas iznenaditi kada saznate koliko je to čest problem.

Prema izvješću ASH-a, “svjetsko istraživanje pokazalo je da je 2010. anemija još uvijek pogađala jednu trećinu stanovništva, pri čemu je otprilike polovica slučajeva bila posljedica nedostatka željeza.”

Uzimanje dodatka željeza može biti brz i jednostavan način za smanjenje rizika od anemije — i može pomoći u smanjenju simptoma ako već bolujete od tog stanja.

Zapravo, Krutika Nanavati, dijetetičarka i nutricionistica te medicinska savjetnica kaže da dodatak željeza može igrati “ključnu ulogu u proizvodnji crvenih krvnih zrnaca, učinkovito ublažavajući simptome poput umora, slabosti i opće slabosti povezan s anemijom.”

2. Poboljšava kognitivnu funkciju

Uzimanje dodatka željeza također može poboljšati vaše neurološko i kognitivno zdravlje.

“Željezo igra vitalnu ulogu budući da postoji dobro utvrđena veza između razine željeza i funkcije mozga”, objašnjava Nanavati. “Pomaže u proizvodnji mijelina, tvari koja djeluje kao izolacija za živčana vlakna, čime se u konačnici poboljšava prijenos živčanih impulsa.”

Chrissy Arsenault, registrirana dijetetičarka, slaže se da je željezo neophodno za normalan kognitivni razvoj, posebno kod djece: “Odgovarajući unos željeza ključan je za pravilno funkcioniranje mozga, koncentraciju i učenje.”

3. Može smanjiti simptome ADHD-a

Jedan poseban način na koji uzimanje dodatka željeza može poboljšati vaše kognitivno zdravlje je poboljšanje simptoma poremećaja pažnje/hiperaktivnosti (ADHD), pokazuje istraživanje.

“Kada razmišljate o nekome tko ima manjak željeza, zamišljate osobu koja je blijeda i umorna, a ne hiperaktivno dijete koje se odbija od zidova”, piše časopis ADD resursa, odbijajući ovu percepciju.

“Studija iz 2004., objavljena u The Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, otkrila je da 84 posto djece s ADHD-om ima značajno niže razine željeza, u usporedbi s 18 posto djece bez ADHD-a. Niže su razine feritina — proteina koji se nalazi u stanicama koje pohranjuju željezo te su simptomi teži”, pišu njihovi stručnjaci.

4. Može ojačati vaš imunološki sustav

Ako ste često bolesni, za to bi mogao biti kriv nedostatak željeza i dodaci.

“U cijelom svijetu, nekoliko opservacijskih studija pokazalo je da je nedostatak željeza često povezan s povećanom osjetljivošću na infekcije”, kaže studija iz 2022. koju je objavio Journal of Blood Medicine.

Nanavati sugerira da to ima veze s vrstom bijelih krvnih stanica poznatih kao limfociti — dvije glavne vrste su B stanice i T stanice. Oni napadaju prodorne bakterije, viruse i toksine, čineći vas manje osjetljivim na infekcije. “Željezo olakšava sazrijevanje limfocita, koji su vitalne imunološke stanice, potičući njihov rast i povećavajući sposobnost tijela da se bori protiv bolesti”, objašnjava ona.

5. Može vam olakšati vježbanje

Također možete primijetiti poboljšanja u teretani kada počnete uzimati dodatke željeza, pokazuju istraživanja.

“Željezo je ključno za optimalnu sportsku izvedbu zbog svoje uloge u metabolizmu, prijenosu kisika i acidobaznoj ravnoteži”, objašnjava studija iz 2014. objavljena u medicinskom časopisu Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.

Lexi Moriarty, certificirana sportska dijetetičarka, dodaje da “niske zalihe željeza ili anemija uzrokovana nedostatkom željeza mogu otežati vježbanje i dovesti do simptoma kao što su otežano disanje i lako umaranje.

6. Održava zdravu kožu, kosu i nokte

Prema Klinici Mayo, postoji nekoliko vitamina i hranjivih tvari koje prirodno mogu dovesti do blistave kože, sjajne kose i jakih noktiju. “Vitamini A, E i D; željezo; zdrave masti; ugljikohidrati; i proteini posebno su važni za zdravlje kože, kose i noktiju”, pišu njihovi stručnjaci.

Nedostatak željeza čest je krivac za “lomljive nokte, gubitak kose i suhu ili blijedu kožu”, i kaže da bi uzimanje dodataka prehrani moglo pomoći.

