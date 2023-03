Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Kod konzumiranja bilo čega, posebice sintetičkoga kao što su dodaci prehrani, postoje određene nuspojave.

U potpunoj svakodnevnoj prehrani, da bismo osigurali dovoljno energije tijelu i održavali zdrav imunitet, potrebno je unositi dovoljno vitamina i nutrijenata. Idealno bi bilo kada bismo sve potrebne nutrijente mogli unijeti kroz hranu, no često to nije moguće. Razlozi za to su svakakvi – od manjka vremena za pripremu cjelokupnih jela, do loših namirnica ili naprosto ne znanja o tome što bismo sve trebali konzumirati.

Stoga mnogi posežu za dodacima prehrani koji mogu biti u različitim oblicima, a koji sadrže vitamine i minerale. Dodaci prehrani mogu biti u prahu, u sprejevima, tabletama, sirupu, gelovima i drugim oblicima. Svi imaju istu svrhu – omogućiti dobivanje dovoljno vitamina te poboljšati stanje imuniteta.

Što su dodaci prehrani?

Dodaci prehrani spadaju u posebnu skupinu prehrambenih proizvoda te se zbog toga i na njih primjenjuju propisi o hrani. Po prvi puta su u svijetu postali dostupni tek 1940-ih godina, a od tada su se pojavile razne inačice proizvoda. Točan sastav i označavanje u Hrvatskoj je regulirano Zakonom o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima i drugim pravilnicima.

Po Zakonu je dodatak prehrani ona hrana koja ima svrhu da upotpuni uobičajenu prehranu. Riječ je o koncentriranim izvorima hranjivih ili drugih tvari prehrambenog učinka. Učinak može biti kombiniran u jednom dodatku prehrani, ali i jedan dodatak može imati samo jedan učinak iako je to rijetko.

Temeljem zakona o prehrambenim proizvodima, svi dodaci prehrani u prodaji moraju biti zapakirani.

Najčešći oblici dodataka prehrani su:

– tablete

– pastile

– kapsule

– šumeće tablete

– pilule

– prah u vrećicama

– tekućina u ampulama

– tekućina u bočicama

Neovisno o tome u kojem se obliku nalaze, dodaci prehrani za cilj imaju poboljšati cjelokupno stanje organizma ili služiti kao prevencija. Međutim, vrlo je važno da na ambalaži bude jasno navedeno kako dodaci prehrani ne mogu zamijeniti obroke niti da se smiju koristiti u takve svrhe. Štoviše, takvo korištenje moglo bi biti jako opasno.

Sadržaj dodataka prehrani nisu samo vitamini i minerali, već se često dodaju biljne i životinjske supstance, aminokiseline i enzimi. Nerijetko su u sastavu i šećer, masne kiseline, celuloza, pivski kvasac, inulin, ekstrakti ljekovitog bilja, zaštitna sredstva, organska tkiva, žive kulture mikroorganizama i slično.

Djeluju li dodaci prehrani?

S obzirom na to da postoje brojne reklame i promidžbeni materijali o dodacima prehrani, postoji poprilična razina skeptičnosti prema ovakvim proizvodima. Mnogi se pitaju mogu li mi dodaci prehrani popraviti zdravlje, ali na to pitanje teško pronalaze odgovor.

On se krije kod svakog pojedinca, no postoje istraživanja koja dokazuju kako su dodaci prehrani imali utjecaj na održavanje dobrog zdravstvenog stanja kod osobe. Neke studije pokazuju kako više od 90 posto stanovništva na dnevnoj razini ne unosi dovoljno nutrijenata i vitamina. Ovo znači da bi dodaci prehrani mogli pomoći ispuniti tu razliku.

Također, s godinama i starenjem sve manje apsorbiramo nutrijente iz prehrane. Ovo se dodatno smanjuje ako osoba ima neku kroničnu bolest ili uzima lijekove. Stoga u dodacima prehrani nerijetko budu i probavni enzimi koji pomažu da bi se određeni dodaci bolje i lakše apsorbirali u organizmu.

Važno je istaknuti kako dodaci prehrani neće izliječiti bolesti ili čak prevenirati neke kao što se ponekad zna tvrditi. Oni su jednostavno dodatak našim obrocima koji pomaže održati normalnu funkciju tijela. Dodaci prehrani pomažu, a lijekovi liječe.

Ono što je poznato jest kako određeni vitamini i minerali mogu utjecati na naš organizam. Tako postoje dodaci prehrani za zdravlje srca, dodaci prehrani za koncentraciju, dodaci prehrani za energiju i slično.

Kako dodaci prehrani pomažu tijelu?

Ovdje bismo mogli nabrojati sve minerale i vitamine jer se svaki od njih može naći u dodacima prehrani. U nastavku donosimo samo neke od primjera kakve promjene u tijelu mogu dodaci prehrani donijeti:

– vitamin C utječe na smanjivanje rizika od uništavanja stanica, usporava starenje kože i pomaže u održavanju zdravog imuniteta

– vitamin B12 i drugi vitamini B skupine pomažu kod održavanja zdravlja živčanih i srčanih stanica, potiču apetit te pomažu u jačanju noktiju i kose

– vitamin D služi za poboljšavanje imuniteta, ojačava kosti i djeluje preventivno kod viroza jer utječe na poboljšavanje imuniteta

– omega masne kiseline mogu pomoći kod poboljšavanja koncentracije i pamćenja, ali i pomoći u zdravlju srca i krvnih žila

– cink pomaže u održavanju zdravlja kože i smanjivanju znakova starenja

– aminokiseline

Na svakoj ambalaži bit će navedeno kolika je doza određenog vitamina ili minerala koji se nalazi u jednoj tableti ili kapljici tekućine, ali i kolika je dnevna preporučena doza tog dodatka. Vrlo je važno da se prije korištenja posavjetujete sa svojim liječnikom, posebice ako imate neku kroničnu ili autoimunu bolest te koristite lijekove.

Iskustva ljudi s dodacima prehrani

Iskustva ljudi koji uzimaju dodatke prehrani obično su pozitivna te osobe mogu osjetiti značajnu razliku u stanju organizma. Osim dodataka prehrani koji sadrže samo biljne sastojke poput CBD ulja ekstrahiranog iz industrijske konoplje. U nekim slučajevima, uz savjetovanje liječnika, u isto vrijeme mogu se uzimati različiti dodaci.

Sličnu situaciju imala je i naša sugovornica koja je podijelila svoje iskustvo s dodacima prehrani.

“Savjet da koristim dodatke prehrani dobila sam od svoje liječnice zbog vrlo lošeg stanja imuniteta. Neprestano sam bila prehlađena, začepljenog nosa i s herpesom na usnama. Pojava herpesa na usnama uvijek mi je bila znak da nešto ne štima. Odlučila sam se na poboljšanje prehrane, ali uz to uzimala i kombinaciju dodataka prehrani koji je sadržavao stopostotnu dnevnu preporučenu dozu gotovo svih vitamina. U ljekarni su ovaj dodatak nazivali vitaminskom bombom. Uz to sam uzela i CBD ulje. Stekla sam naviku da sam svakog dana prije doručka uzela jednu kap ulja i kapsulu dodatka prehrani”, tvrdi ona pa dodaje:

“U roku mjesec dana mi se popravio imunitet, vratila energija, poboljšao san i generalno sam se bolje osjećala. Nakon što sam potrošila sve u kutiji sam napravila pauzu od korištenja od tri mjeseca, ali u to vrijeme sam poboljšala prehranu u koju sam unijela više vitamina nego do tada. Povremeno uzimam dodatke prehrani kada je vrijeme viroza i prehlada i zaista vidim pozitivne rezultate”, napisala je korisnica čiji su podaci poznati redakciji.

Iskustvo s dodacima prehrani s nama je podijelila i gospođa koja ima 66 godina i srčani je bolesnik.

“Zbog lijekova koje pijem za srce i druge bolesti mi je imunitet u užasnom stanju. Osim toga mi je koža jako suha, čak imam i crvenilo od suhoće na dlanovima, a na nekim se mjestima i jako peruta. Stalno mi pucaju nokti jer su slabi, a kosa je sve tanja i slabija. Kći me nagovorila na korištenje dodataka prehrani i nakon što mi je kardiolog rekao da ih mogu koristiti potpuno se promijenilo stanje. Reakciju sam vidjela nakon par tjedana, ali sada mi napokon ne pucaju nokti ni kosa i imam više energije nego prije”, zaključila je.

Nuspojave dodataka prehrani

Kod konzumiranja bilo čega, posebice sintetičkoga kao što su dodaci prehrani, postoje određene nuspojave. Kako bi se iste spriječile ili svele na minimum, jako je važno pročitati upute prije korištenja.

Na nekim uputama možete pronaći da se ne smiju koristiti uz neke druge tablete ili spojeve poput kofeina. Također će uvijek biti navedeno na koji način se trebaju koristiti – na prazan želudac ili uz hranu. Najčešće će biti navedeno i trebaju li se uzimati ujutro, kroz dan ili navečer. Najvažnije je ipak paziti na količinu i dnevni unos koji se nikako ne bi smio prekoračiti.

Ako se ne držite uputa na kojima je navedeno da dodaci prehrani nisu zamjena za prehranu, veća je šansa da će nastati nuspojave.

Savjetuje se i da dodatke prehrane nikada ne kupujete preko interneta ili telefonskom kupnjom nakon reklame te da ne kupujete one dodatke prehrani koji obećavaju u kratkom periodu potpuno promijeniti vaše zdravstveno stanje. Ako proizvod nema deklaraciju na hrvatskom jeziku znači da nije prošao pravilnike te postoji šansa da je nesiguran za korištenje.

Također, nikada ne konzumirajte dodatke prehrani koji nisu u originalnom pakiranju.

Ovo su do sada zabilježene i poznate nuspojave dodataka prehrani:

– probavne poteškoće poput zatvora, proljeva, razvijanje čira na želucu

– svrbež i pojava crvenila na koži

– kratkoća daha

– bolovi u mišićima

– krv u mokraći

– poteškoće sa spavanjem

– anksioznost

Prije korištenja stoga je nužno pročitati uputu o korištenju, a ako osjetite neku od navedenih nuspojava, obavezno se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

