Smijete li piti kavu dok ste bolesni? Evo što kažu liječnici

Neki od nas ne mogu zamisliti dan bez jutarnje šalice kave.

Ali ako se probudite šmrcajući s upaljenim grlom, trebate li i dalje posegnuti za šalicom kave?

Iako mnogi kažu da ovaj popularni topli napitak može pomoći u ublažavanju simptoma prehlade, postoje neki drugi čimbenici o kavi koje biste trebali uzeti u obzir prije nego što je odaberete kao piće za vrijeme bolesti.

Većina ljudi pije kavu barem jednom dnevno

Stručnjaci kažu da kava može pogoršati simptome

Istraživanja su pokazala niz zdravstvenih dobrobiti povezanih s kavom. Ali ako se već osjećate bolesno, važno je zapamtiti da je “kava diuretik”, kaže doktor Raj Dasgupta. Drugim riječima, kofein povećava proizvodnju urina, što smanjuje količinu tekućine u vašem tijelu.

“Kao rezultat toga, ovaj vas napitak može dehidrirati i pogoršati simptome kada ste bolesni”, objašnjava Dasgupta.

Kada imate prehladu ili gripu, možete osjetiti simptome kao što su znojenje, povraćanje i proljev – a svi oni već pogoršavaju gubitak tekućine, rekao je za Mitchell Rosner, nefrolog koji se usredotočuje na poremećaje tekućine i elektrolita.

Održavanje hidratacije pomaže u nadoknadi tekućine koju ste izgubili dok ste bolesni i može vam pomoći da se još više razbolite ili da izbjegnete hospitalizaciju. Nedostatak tekućine može uzrokovati pad krvnog tlaka i spriječiti dotok krvi u vaše srce i druge vitalne organe, prema Rosneru.

“Kada ste dobro hidrirani, moje je iskustvo da se većina pacijenata osjeća bolje”, dodao je.

Može imati i druge zdravstvene posljedice

Međutim, ne trebate se brinuti samo o učincima kave na dehidraciju kada ste bolesni.

“Također može iritirati sluznicu želuca i pogoršati simptome gastritisa i refluksa kiseline”, kaže Dasgupta.

Cameron Heinz, certificirani liječnik interne medicine i zdravstveni stručnjak u Mobility Nestu, upozorava da kofein također može povisiti broj otkucaja srca i krvni tlak, “što možda nije idealno ako već osjećate te simptome zbog svoje bolesti .”

Kako se pokazalo, kofein čak može imati negativan utjecaj na duljinu vaše bolesti, prema Dasgupti.

“Stimulirajuća priroda kofeina može biti kontraproduktivna kada imate posla s virusnom infekcijom, budući da je jedna od stvari koje stvarno trebate učiniti dobro se odmoriti i naspavati kako biste pomogli svom tijelu da se oporavi”, kaže on.

Ali kava može biti i korisna

“Kava je bogata antioksidansima, koji mogu pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa u tijelu”, kaže Mo Janson, liječnik opće prakse. Stimulativni učinci kofeina također mogu biti od pomoći ako imate zadatke ili posao koji ne možete odgoditi dok ste bolesni.

“Ako se osjećate umorno ili ošamućeno zbog bolesti, umjerena količina kofeina može pomoći u povećanju budnosti i koncentracije”, napominje.

I bolje je posegnuti za šalicom kave dok ste bolesni nego za nečim poput energetskog pića, koje obično ima “više kofeina nego šalica kave” i ne sadrži iste antioksidanse kao kava koji mogu “pojačati imunitet sustav i pomoći u borbi protiv infekcija”, rekao je Dasgupta.

Heinz kaže da kod nekih ljudi može biti čak i negativnih učinaka nepijenja kave tijekom bolesti. “Na primjer, ako ste navikli svakodnevno piti šalicu kave i naglo je prestanete piti, mogli biste osjetiti simptome ustezanja koji bi mogli dodatno pogoršati vašu bolest”, napominje.

Možda se ne morate potpuno odreći kave kada ste bolesni

Stručnjaci kažu da možete piti kavu dok ste bolesni, a hoćete li ju piti ili ne, to će varirati od osobe do osobe i ovisi o nekoliko čimbenika, kaže Dasgupta. To uključuje ozbiljnost vaše bolesti, toleranciju na kofein i lijekove koje uzimate.

“Ako ste blago prehlađeni, možda ćete moći podnijeti kavu bez ikakvih problema”, kaže. “Međutim, ako imate težu bolest, poput gripe, kava vas može dehidrirati i pogoršati vaše simptome.”

Sve u svemu, Heinz kaže da je najbolje slušati vlastito tijelo kada ste bolesni.

“Ako ustanovite da ispijanje kave pogoršava vaše simptome ili čini da se osjećate loše, najbolje je da je potpuno izbjegavate. S druge strane, ako možete podnijeti malu količinu bez nuspojava, možda bi bilo u redu popiti šalicu kave ili dva”, kaže on. “Jednostavno je ključno dati prioritet svom općem blagostanju i udobnosti kada odlučujete hoćete li ili ne piti kavu dok ste bolesni.”

