Što se događa vašem tijelu kada prestanete jesti brzu hranu

Podijeli :

Pixabay

Nitko ne kaže da biste trebali prestati jesti hamburger i krumpiriće. Postoji mjesto i za brzu hranu u zdravoj prehrani.

Brza hrana se obično sastoji od jako prerađenih sastojaka, poput rafiniranih ugljikohidrata i dodanih šećera. Također je često bogata natrijem i zasićenim mastima, kaže Bianca Tamburello, dijetetičarka u FRESH Communications. Sve te komponente mogu negativno utjecati na vaše srce, crijeva i metaboličko zdravlje, piše Live Strong.

“Koliko god volim fokusirati se na pozitivne naspram negativnih strana, istraživanja pokazuju da su mnoge kronične bolesti izazvane načinom života i da bi se mnogi srčani i moždani udari mogli spriječiti uvođenjem zdravijih životnih navika”, kaže Crystal Scott, nutricionistica ii Top Nutrition Coaching.

Jedenje više brze hrane znači da dobivate manje hrane bogate hranjivim tvarima koje vaše tijelo treba, objašnjava Scott. Prestankom brze hrane možete unijeti manje kalorija i povećati unos vlakana, vitamina i minerala jer na taj način stvarate prostor za više povrća, voća, cjelovitih žitarica, zdravih masnoća i nemasnih izvora proteina u vašoj prehrani.

Kako prestanak brze hrane može pozitivno utjecati na vaše zdravlje?

Zdravlje vaših crijeva će se poboljšati

Oprostite se s brzom hranom ili barem ograničite je, može poboljšati vašu probavu jer stvarate više mjesta za cjelovitu hranu bogatu vlaknima i probioticima u svojoj prehrani.

Ova hrana ubrzava starenje mozga

“Brza hrana s visokim udjelom masti i šećera može izazvati pustoš u crijevima potičući rast nezdravih crijevnih bakterija. Konzumirajte više hrane bogate vlaknima (poput voća, povrća i cjelovitih žitarica) i hrane bogate probioticima (poput jogurta i kiselog kupusa) hrani zdrave crijevne bakterije i potiče pravilnu crijevnu ravnotežu”, kaže Tamburello.

Studija iz rujna 2021. u ‌Diabetes Care‌ otkrila je da su oni koji su jeli prženo meso (glavna namirnica brze hrane) četiri puta tjedno imali manju mikrobnu raznolikost u crijevima i smanjen broj vrsta bakterija koje igraju ulogu u prevenciji pretilosti i inzulinske rezistencije od onih koji nisu jeli prženo meso.

Prema studiji iz srpnja 2019., konzumacija hrane s prebioticima i vlaknima povećava broj korisnih bakterija u vašim crijevima, što je povezano sa smanjenim rizikom od bolesti srca i dijabetesa tipa 2.

Smanjit ćete rizik od srčanih bolesti

Mnoga tipična brza hrana, poput pilećih nuggetsa, milkshakeova i pomfrita, bogata je natrijem, zasićenim masnoćama i dodanim šećerom, što može povisiti vaš kolesterol i povećati rizik od srčanih bolesti i visokog krvnog tlaka, tvrdi klinika Mayo.

“Kada konzumiramo dijetu bogatu zasićenim mastima, to podiže razinu krvnog tlaka, što vas izlaže većem riziku od srčanih bolesti i moždanog udara”, kaže Scott.

Prema studiji iz listopada 2021. u ‌Heart‌u, pretrpavanje prženom hranom u odnosu na jedenje malih količina može povećati rizik od bolesti srca, moždanog udara i zatajenja srca.

Uzimanje previše šećera iz bezalkoholnih pića, milkshakeova i drugih smrznutih poslastica koje se obično poslužuju u restoranima brze hrane može uzrokovati kroničnu upalu u vašem tijelu, što može opteretiti vaše srce i krvne žile, prema klinici Cleveland.

Imat ćete bolju kontrolu šećera u krvi

Prečesta konzumacija velikih količina dodanog šećera može vas dovesti u opasnost od predijabetesa, dijabetesa tipa 2 kao i metaboličkog sindroma.

Metabolički sindrom se događa kada imate nekoliko zdravstvenih stanja, uključujući visoki krvni tlak, visok šećer u krvi, višak trbušne masnoće i visok kolesterol ili trigliceride, objašnjava Tamburello.

Osobe s ovim zdravstvenim problemom trebale bi izbjegavati avokado

“Metabolički sindrom je opasan jer povećava rizik od srčanog udara, moždanog udara i dijabetesa. Konzumiranje manje brze hrane bogate kalorijama, zasićenim mastima, natrijem i dodanim šećerom može spriječiti metabolički sindrom.”

Kada konzumirate previše rafiniranih ugljikohidrata i dodanog šećera, vaše tijelo možda neće proizvesti dovoljno inzulina da pomogne vašim stanicama da apsorbiraju glukozu, ostavljajući višak u vašoj krvi, prema Američkoj udruzi za dijabetes (ADA). To dovodi do hiperglikemije, koja može dovesti do ketoacidoze ili dijabetičke kome, prema ADA.

Ograničavanjem unosa dodanog šećera iz brze hrane – i umjesto njih jedući hranjiviju hranu bogatu vlaknima – možete bolje kontrolirati razinu šećera u krvi.

Mogli biste smršaviti

Brza hrana obično ima više kalorija od cjelovite hrane, poput voća i povrća. Iako samo uklanjanjem brze hrane iz vaše prehrane nećete izgubiti težinu, to može doprinijeti vašim ciljevima mršavljenja. Brza hrana također ima manje proteina i vlakana, što ih čini manje zasitnim. Unos hrane bogate hranjivim tvarima koja ima više proteina, vlakana i zdravih masti u vašoj prehrani može vam pomoći da dulje ostanete siti.

“Zbog brze hrane se često osjećate gladni, a nikad u potpunosti zadovoljni. Smanjenjem brze hrane i povećanjem nemasnih proteina, složenih ugljikohidrata punih cjelovitih žitarica te voća i povrća i zdravih masnoća, poput avokada, povećavate volumen hrane koja je manje kalorična, bogatija je hranjivim tvarima i čini vas sitim i zadovoljnim, sprječavanje prejedanja i općenito promicanje zdravijeg načina života”, kaže Scott.

Možda ćete bolje spavati i imati više energije

Budući da je brza hrana obično intenzivno prerađena i bogata je dodanim šećerom, može uzrokovati nagli skok razine šećera u krvi, a zatim pad. kaže Tamburello. To može uzrokovati energetski pad i poremetiti vaš san.

“Kada u svoju prehranu uključite više hrane bogate vlaknima, poput kruha od cjelovitog zrna pšenice, voća i povrća, to može spriječiti ove velike skokove i padove”, dodaje.

Još jedan razlog zbog kojeg biste mogli vidjeti poboljšanja u spavanju i razini energije: nedovoljno sna povezano je s konzumiranjem više slatkiša i brze hrane, što povećava grelin, hormon koji potiče glad, kaže Scott.

Možda ćete primijetiti poboljšanje svog mentalnog zdravlja

Iako su istraživanja u ovom području još uvijek u porastu, novije studije pokazuju da vaša prehrana može utjecati na vaše mentalno zdravlje.

Na primjer, studija iz prosinca 2022. u ‌JAMA Neurology‌, koja je uključivala više od 10.000 ljudi, otkrila je da je ograničavanje ultraprerađene hrane, poput brze hrane, povezano sa smanjenim kognitivnim padom u sredovječnih i starijih odraslih osoba.

Još jedna mala studija iz siječnja 2017. u ‌BMC Medicine ‌otkrila je da su ljudi koji žive s velikom depresijom i koji su slijedili 12-tjednu dijetu bogatu povrćem i voćem, cjelovitim žitaricama, mahunarkama i nemasnim proteinima te smanjili unos brze hrane primijetili poboljšanje u depresiji i anksioznosti simptoma.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.