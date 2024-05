Što se sve događa u tijelu kad jedete jagode?

Podijeli :

Unsplash/Sahand Babali

Jagode mogu biti odličan desert, ali one su više od slatkog ploda.

Jagode imaju brojne benefite za zdravlje. Ali što se događa s vašim tijelom kada svakodnevno jedete jagode?

Danas donosi činjenice o nutritivnoj vrijednosti jagoda, njihove zdravstvene beneficije i potencijalne rizike na koje treba obratiti pažnju.

Nutritivna vrijednost jagoda

Jedna šalica cijelih jagoda (oko 144 grama ) sadrži sljedeće, prema USDA:

Kalorije: 196

Ukupni ugljikohidrati: 11 g

Dijetetska vlakna: 3 g

Ukupni šećeri: 7 g

Proteini: 1 g

Ukupne masti: 0 g

Zasićene masti: 0 g

Natrij: 1 mg

Kalij: 220 mg

Magnezij: 19 mg

Vitamin A: 17 IU

Folat: 35 µg

Vitamin C: 85 mg

Zdravstvene prednosti jagoda

Mogu smanjiti upalu

Jagode su bogate antioksidansima i vitaminom C, prirodnim antiupalnim sredstvima koja pomažu u smanjenju kronične upale i povezanih zdravstvenih problema. Prema istraživanju iz 2021. godine objavljenom u časopisu Antioxidants, antioksidansi koje sadrže jagode mogu pomoći u prevenciji i upravljanju upalnim stanjima, poput kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa.

“Jagode su posebno bogate antioksidansima, poput vitamina C, flavonoida i fenolnih kiselina. Antioksidansi koji se nalaze u jagodama povezani su sa smanjenjem upala. Istraživanja pokazuju da konzumiranje jagoda također može povećati vaš ukupni antioksidanski status“, kaže dijatetičarka Britanny Labek.

Mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti

Zahvaljujući visokoj razini spojeva poput antocijana, istraživanja pokazuju da jagode mogu pomoći u zaštiti vašeg kardiovaskularnog sustava podržavajući zdrav krvni tlak i razinu kolesterola. Ove prednosti za zdravlje srca smanjuju faktore rizika za kronična stanja poput srčanih bolesti, prenosi Danas.

“Konzumiranje jagoda može smanjiti vaš rizik od srčanih bolesti“, kaže Labek i dodaje da su razna istraživanja otkrila koristi za srce od konzumiranja jagoda.

Lebek takođe kaže da “iako su rezultati konfliktni, neka istraživanja pokazuju da konzumiranje jagoda smanjuje lipide u krvi i sistolni krvni tlak“.

Mogu poboljšati zdravlje mozga

Prema sistematičkom pregledu iz 2022. godine u časopisu Scientific Reports, polifenoli u jagodama, koji djeluju kao antioksidansi, mogu pomoći u održavanju kognitivne funkcije kako starite, poboljšavati zdravlje mozga i podržavati mentalnu oštrinu.

“Vjeruje se da jagode imaju neuroprotektivne efekte. Dugoročna konzumacija jagoda povezana je sa sporijim stopama kognitivnog pada s godinama“, kaže Labek, pozivajući se na istraživanje iz 2021. godine u časopisu Molecules.

Mogu poboljšati probavu

Svojim visokim sadržajem vlakana, jagode mogu pomoći u podršci zdravoj probavi, spriječiti zatvor i nahraniti korisne bakterije u crijevima, zaključila je studija iz 2020. godine objavljena u časopisu Nutrients.

“Vlakna su neophodan dio digestivnog zdravlja, općeg metaboličkog zdravlja, zdravlja srca i još mnogo toga“, objašnjava Labek.

Mogu poboljšati kontrolu razine šećera u krvi

Studije pokazuju da jagode mogu pomoći u smanjenju odgovora na inzulin i poboljšanju inzulinske rezistencije. Njihov visok sadržaj vlakana također pomaže usporavanju apsorpcije šećera, čineći ih fantastičnim izborom za reguliranje razine šećera u krvi.

“Jagode imaju niski glikemijski indeks, što znači da ne izazivaju brze skokove razine šećera u krvi“, kaže Labek.

Jesu li jagode sigurne za sve?

Jagode su generalno sigurne za većinu ljudi. Ali za one koji su alergični na slično voće, konzumiranje jagoda povremeno može dovesti do alergijskih reakcija. Međutim, istraživanja ukazuju na to da su alergijske reakcije na jagode više reakcija na hranu nego tipična alergijska reakcija.

Dodatno, oni koji su osjetljivi na salicilate mogu doživjeti simptome poput glavobolja ili problema s probavom zbog prirodnog sadržaja salicilata koji se nalazi u jagodama. Ali, za većinu ljudi, jagode su divan i siguran dodatak zdravoj prehrani.

