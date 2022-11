Podijeli :

Izvor: Westmacott / Alamy / Profimedia

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti objavio je novo izvješće prema kojem na kontinentu raste zabrinutost zbog sve većeg rekreacijskog konzumiranja dušikovog oksida, ali i sve većeg broja slučajeva trovanja tim plinom poznatijim kao plinom za smijanje.

Dušikov oksid je plin koji se rekreativno konzumira zbog brzog iako kratkotrajnog osjećaja euforije, opuštenosti, smirenosti i osjećaja odvojenosti od stvarnosti.

Dostupan, jeftin, popularan među tinejdžerima

Premda se ovaj plin koristi više od 200 godina u razne svrhe, od 2010. godine u nekim je europskim zemljama primijećen porast konzumacije plina u rekreativne svrhe, a od 2017. postao je široko dostupan u raznim trgovinama.

Popularnost među mladima duguje činjenici da je lako dostupan, jeftin, učinak ne traje dugo, a u percepciji mladih relativno je sigurna i društveno prihvatljiva droga.

U najvećem broju slučajeva koriste se male boce plina namijenjene punjenju rođendanskih i drugih balona te se tako plin udiše. Spremnici pod tlakom mogu se kupiti u raznim dućanima s građevinskim i sličnim materijalom, kao i na internetu. Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama piše da su opskrbljivači počeli prodavati sve veća pakiranja, namjerno ciljajući tržište rekreativnih konzumenata, koja su jeftinija i bolje promovirana.

Većina korisnika, navodi se u izvještaju, koristi dušikov oksid povremeno u manjim količinama. Premda je s medicinske strane nemoguće definirati “sigurnu dozu”, i konzumacija nije lišena rizika, čini se da su zdravstveni rizici povezani s učestalošću konzumacije. Također, plin se najčešće koristi među tinejdžerima.

Najčešći učinci i rizici

Uobičajeni učinci konzumacije manjih količina dušikovog oksida uključuju vrtoglavicu, osjećaj lebdenja, dezorijentaciju, glavobolju i generalno osjećaj treperenja. Mogu se pojaviti mučnina i nesvjestica kao i privremeni gubitak koordinacije i ravnoteže. Moguća je hopoksija zbog privremenog nedostatka kisika što pak može uzrokovati napadaje.

Ovi učinci su u uglavnom vrlo kratkotrajni i prestaju kad korisnik prestane s udisanjem. Ipak, neki simptomi poput vrtoglavice i dezorijentacije mogu se nastaviti pola sata i dulje. Učinak je, naravno, individualan.

Trovanje ovim plinom koje zahtijeva hitnu hospitalizaciju nije toliko uobičajeno, ali je zabilježeno. Radi se o kratkotrajnoj dezorijentaciji i gubitku svijesti, a ponekad se jave i halucinacije.

Zbog svega ovoga pod utjecajem dušikovog oksida vrlo je opasno voziti bilo koje vozilo, čak i bicikl, ili upravljati bilo kakvim strojevima. Redovita i učestala upotreba dušikovog oksida može uzrokovati ozbiljna oštećenja živčanog sustava. U rijetkim zabilježenim slučajevima javila se trajna paraliza, no najčešće dolazi do oštećenja osjetila. Također, zbog upotrebe boce pod tlakom može doći do ozbiljnih opeklina i oštećenja pluća.

Smrtni slučajevi od dušikovog oksida su rijetki. U većini slučajeva radi se o slučajnom gušenju pri upotrebi boce uz pomoć maske ili plastične vrećice.

Odgovori se još traže

Nažalost, još informacije o ovome još uvijek su igraničene da bi zdravstvena tijela donijele pametne odgovore u obliku politika. Zasad se u većini zemalja to svodi na ograničavanje prodaje dušikovog oksida i ciljanu promociju zdravstvenog rizika.

Dušikov oksid, inače, ima vrlo široku primjenu u medicinskoj industriji, komercijali i znanosti. Tako se primjerice koristi kao analgetik i anestetik u medicini i kao dodatak u prehrambenoj industriji.

U posljednje se vrijeme problematizira i pakiranje dušikovog oksida jer boce pod tlakom, koje se ne spremaju adekvatno, ne samo da zagađuju okoliš, već i predstavljaju prijetnju od eksplozija.

Dušikov oksid je staklenički plin koji uzrokuje veliku štetu ozonskom omotaču. Doprinos tom štetnu učinku od rekreativne upotrebe nije velik, ali zahtijeva istraživanje, upozoravaju stručnjaci.

Naše shvaćanje svih koristi i šteta, ali pronalaženje odgovora vrlo je ograničeno, djelomice i zato što je ova razina rekreativne upotrebe prilična novost. Stručnjaci EMCDDA-e upozoravaju da su potrebna dodatna istraživanja iz područja epidemiologije, farmakologije, toksikologije i drugih kako bi se pronašle adekvatne mjere kao odgovor.

Izvješće Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) “Rekreacijska uporaba dušikovog oksida — sve veća zabrinutost za Europu” pronađite OVDJE.

