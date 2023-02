Podijeli :

Presađivanje ili transplantacija rožnice provodi se kod osoba koje žele poboljšati vid, kod onih koji žele očuvati oko nakon ozljede ili bolesti te zbog uopće očuvanja oka.

U ovom operativnom procesu se transplantira rožnica, prozirni prednji dio oka koji pokriva šarenicu, zjenicu i prednju očnu sobicu. Ovaj dio oka inače služi za refrakciju svjetlosti te pomaže kod fokusiranja u pogledu.

Na transplantaciju rožnice odlučuju se osobe koje vid ne mogu popraviti lećama, naočalama ili lijekovima.

U nastavku donosimo informacije o tome zašto se radi transplantacija rožnice, kako izgleda presađivanje rožnice te koliko traje i kako izgleda oporavak.

Zašto se operira rožnica?

Rožnica je prozirni dio oka koja nosi oko dvije trećine refrakcijske moći oka, odnosno, oko 43 dioptrije. Ima stalan fokus koji nam pomaže da bolje vidimo, a zakrivljenost leće je ta koja nam omogućava da imamo zadovoljavajući fokus i kada se odmičemo od predmeta koji promatramo.

Inervirana je živcima koji su osjetljivi na dodir, toplinu i kemikalije. Najbolji opis toga je to kada se dodirnemo po rožnici. Tada se stvara automatska reakcija zatvaranja kapka. Rožnica nema krvnih žila jer mora biti potpuno prozirna. Zato nutrijenti do nje dolaze difuzijom iz suza s vanjske strane i očne vodice te neurotrofinima. Ima ukupno pet slojeva te je jedna od najosjetljivijih tkiva u tijelu. Ako dođe do infekcije oštećenja rožnice brzo nastupa zamućenje jer kolagen kojim bi se oštećenje trebalo obnavljati nije pravilno poredan.

Dok su neke bolesti rožnice izlječive i mogu se tretirati, za poboljšanje vida kada lijekovi više ne djeluju, obično kao korak ostaje transplantacija rožnice. Najčešće indikacije su perforacija rožnice, virusna, bakterijska ili gljivična infekcija koja je uzrokovala perforaciju te distrofija rožnice.

Kako se navodi u priručniku dijagnostike i terapije, ovo su neki od razloga zbog kojih se može provoditi transplantacija rožnice:

– poboljšanje vida i optičke kvalitete rožnice

– zamjena rožnice s ožiljkom nakon vrijeda

– zamućenje uslijed edema rožnice

– nepravilni astigmatizam

– anatomska rekonstrukcija rožnice nakon perforacije s ciljem očuvanja oka

– očuvanje oka kod bolesti koje ne reagiraju na lijekove

– teški gljivični vrijed rožnice

– ublažavanje boli zbog stranog tijela

– infekcije poput herpesa keratitisa

– nasljedne bolesti poput Fuchsove bolesti

– operacija katarakte

– edem rožnice koji uzrokuje bulozbu keratopatiju

Kako izgleda transplantacija rožnice?

Nakon što je liječnik utvrdio da je za određenu bolest oka ili poremećaj potrebna transplantacija rožnice, pacijentu se objašnjavaju sve važne informacije. Među njima je i opis kako izgleda operacija rožnice.

Transplantacija rožnice naziva se i keratoplastika pa tako postoje penetrantna i lamelarna transplantacija rožnice. Vrsta operacije ovisit će o bolesti rožnice i o tome je li procesom zahvaćena puna debljina rožnice ili samo površina.

1. Penetrantna transplantacija

Ova operacija podrazumijeva transplantant u punoj debljini rožnice te se provodi kada je došlo do bolesti koja zahvaća cijelu debljinu rožnice. Koristi se za bolesti koje zahvaćaju sve slojeve rožnice te je nezamjenjiva kada dođe do ožiljaka koji zahvaćaju punu debljinu rožnice. Ova se transplantacija provodi kod perforacija i perforativnih ozljeda rožnice.

Transplantant koji se unosi pričvršćuje se šavovima koji se mogu, ali ne moraju skinuti nakon oko godine dana. Oporavak vida se očekuje nakon nekoliko mjeseci.

U ovoj operaciji može doći do odbacivanja transplantanta što je najozbiljnija komplikacija. Ista se liječi kortikosteroidima. Kod ove transplantacije rožnice postoje određeni nedostaci poput dužeg vremena oporavka, slabija kvaliteta vidne oštrine, veći rizik od otvaranja rane te problemi sa šavovima.

2. Lamelarna transplantacija rožnice

Lamelarna keratoplastika omogućuje transplantaciju samo površinskih slojeva rožnice. U ovom slučaju je brži oporavak vidne oštrine, odlična postoperativna oštrina te se stvara minimalna trauma oka. S ovom se tehnikom presađuje samo bolesni dio rožnice.

Oporavak je kod ove vrste transplantacije rožnice brži, već u nekoliko tjedana. Mogućnost komplikacija je mala, a rijetko dolazi do odbacivanja transplantanta. Kod ove metode postoji i stražnja transplantacija (DSAEK) kada se promjene nalaze na unutrašnjem dijelu rožnice. Ovakva transplantacija se izvodi kod nasljednih bolesti, edema rožnice i slično. DSAEK operacija omogućava brži oporavak vida.

Transplantacija rožnice se radi u općoj anesteziji, a moguća je i u lokalnoj. Trajanje operacije rožnice je oko 30 minuta, što uključuje pripremu donorskog tkiva i zahvat presađivanja.

Komplikacije nakon transplantacije rožnice su moguće. Najčešće se radi o krvarenju, infekciji, dehiscenciji šava, zamućenju leće, odbacivanju transplantanta te postoperacijskom astigmatizmu.

Do odbacivanja transplantanta može doći bilo kada nakon operacije zbog čega se pacijentima navodi da na svaku promjenu u vidu nakon transplantacije trebaju kontaktirati liječnika.

Trajanje oporavka nakon transplantacije rožnice

Jedna od najvažnijih stvari za očuvanje vida, odnosno, vraćanje oštrine vida, jest postoperativna skrb.

Nekoliko tjedana se nakon operacije primjenjuju antibiotici, a tijekom nekoliko mjeseci i kortikosteroidi. U postoperativnom periodu se koriste kapljice, masti, umjetne suze te gelovi za podmazivanje oka.

Osobe nakon operacije moraju štititi oko sunčanim naočalama ili štitnikom. Ovisno o vrsti operacije, do potpunog vraćanja vida može proći i do 18 mjeseci iako je obično oporavak brži od toga.

Za naknadno zdravlje oka su nužne redovite liječničke kontrole odmah nakon operacije, ali i u cijeloj prvoj godini nakon operacije. Odmah nakon operacije se svakog dana prate pacijenti barem tjedan dana, nakon toga jednom tjedno u prvom mjesecu, a nakon toga barem jednom mjesečno.

Iskustva transplantacije rožnice

Iskustva pacijenata koji su imali transplantaciju rožnice pokazuju kako se radi o sigurnom operativnom zahvatu koji ne izaziva bol. U nastavku donosimo par iskustava ljudi koje su objavili hrvatskom forumu.

“Na transplantaciju sam išao zbog keratokonusa jer mi je rožnica bila pretanka i zamućena hidrops, a vid ispod 10 %. Sama transplantacija je prošla u redu, nisam imao nikakve bolove nakon. Ukoliko netko ima nedoumice, slobodno neka ide, ljudi sami sebi stvore strah oko toga”, napisao je jedan član foruma.

“Meni je skoro 10 mjeseci od operacije. Vid je dobar, keratokonus imam na oba oka, rožnice pretanke, zamućene obje i imao sam hidrops na lijevoj rožnici. Prije operacije nisam mogao vidjeti veliko E na optotipu, brojao sam prste na 1 meta. Sada na lijevom oku imam oko 50% vida bez ikakve korekcije, imam astigmatizam poslije transplantacije, šavovi su tu, ništa nije dirano”, piše korisnik Mario.

“Operacija je u pola sata bila gotova i dobro je prošla. Mogu reći da svi su bili iznimno vrhunski. Slijedi jedan duži oporavak dok mi se ne odredi dioptrija pošto imam astigmatizam nakon operacije i doći ćemo do toga nakon šest mjeseci”, piše korisnik Rencix.

