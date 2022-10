Podijeli:







Izvor: COLIN CUTHBERT / Sciencephoto / Profimedia

Prema novom istraživanju, kolonoskopije možda nisu toliko učinkovite u prevenciji i smanjenju rizika od raka debelog crijeva kao što smo dosad vjerovali.

Studija objavljena prije dva tjedna u The New England Journal of Medicine otkrila je da se obavljanjem kolonoskopije smanjuje rizik od razvoja raka kod ljudi, ali je to bilo daleko manje od onoga što je prethodno uočeno u drugim studijama.

Istraživači procjenjuju da su pregledi 31 posto učinkoviti u sprečavanju razvoja raka i mogu smanjiti rizik od smrti zbog njega za oko 50 posto.

Iako su se kolonoskopije, postupak koji koristi kameru za pregled debelog crijeva i identificiranje abnormalnih izraslina, pokazale korisnima u otkrivanju i prevenciji raka, istraživači kažu da je njihova učinkovitost niža od procjena iz prošlih studija koje su bile temelj kliničkih smjernica. Ipak, kolonoskopije su najbolji način za otkrivanje raka debelog crijeva i rano uklanjanje malignih tumora.

Svim Amerikancima se savjetuje da od 45. godine života idu na kolonoskopiju i da obavljaju rutinske preglede svakih 10 godina.

“Probir raka debelog crijeva, u ovom slučaju putem kolonoskopije, smanjuje učestalost i smrtnost od raka debelog crijeva. To se nije promijenilo i stoga poruka ostaje”, kaže dr. Xavier Llor, profesor medicine na Medicinskom fakultetu Yale.

Kolonoskopije još uvijek smanjuju učestalost raka i smrtnost

Istraživači su pratili zdravlje 84.585 pacijenata u Norveškoj i Švedskoj tijekom 10 godina. Od sudionika, njih 28.220 pozvano je na kolonoskopiju, ali samo 11.843 ili 42 posto prošlo je kroz postupak.

Tijekom 10-godišnjeg razdoblja praćenja, kod 0,98 posto pacijenata koji su bili pozvani na kolonoskopiju dijagnosticiran je kolorektalni karcinom, a kod 1,2 posto pacijenata iz skupine koja nije bila pozvana na probir dijagnosticiran je kolorektalni karcinom, što ukazuje da su probiri smanjili rizik od raka za oko 18 posto.

Istraživači su zatim prilagodili analizu kako bi procijenili koliko bi pregledi bili učinkoviti da su svi pozvani na kolonoskopiju prošli postupak. Otkrili su da su oni koji su prošli probir imali 31 posto manje šanse da im se dijagnosticira rak debelog crijeva i 50 posto manji rizik od smrti od njega.

Iako 31 posto predstavlja značajno smanjenje rizika, istraživači kažu da rezultati pokazuju da bi kolonoskopije mogle biti manje učinkovite u smanjenju rizika od raka od onoga što su prošle procjene sugerirale.

Druge studije su otkrile da kolonoskopije mogu smanjiti rizik od smrti do 68 posto.

Dr. Uri Ladabaum, profesor i direktor Programa za prevenciju raka probavnog sustava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Stanford, kaže da je važno prepoznati da su stope sudjelovanja u probiru uvelike utjecale na nalaze.

Unatoč činjenici da rutinske kolonoskopije spašavaju živote, mnogi Amerikanci ih ne rade.

“Ovi rezultati ne bi trebali baciti sumnju na učinkovitost probira kolorektalnog karcinoma (CRC) ili ih se pogrešno tumačiti kao dokaz da je kolonoskopija loš test probira CRC”, rekao je Ladabaum.

Kolonoskopija je najbolji način za prepoznavanje raka debelog crijeva

Dr. Anton Bilchik, kirurški onkolog i voditelj odjela opće kirurgije u Zdravstvenom centru Providence Saint John i šef na Institutu za rak Saint John, kaže da kolonoskopije ostaju najtočnija metoda za otkrivanje polipa debelog crijeva i smanjenje rizika od razvoja rak crijeva.

“Ova otkrića ne bi trebala utjecati na standardne nedavne preporuke za početak probira raka debelog crijeva u dobi od 45 godina, osobito zbog brzog porasta broja mladih ljudi kojima je dijagnosticiran rak debelog crijeva”, rekao je Bilchik.

Uz to, manje invazivne alternative, kao što je testiranje stolice, treba razmotriti kod pacijenata s niskim rizikom, dodao je Bilchik.

Potrebno je više istraživanja kako bi se bolje razumjela učinkovitost kolonoskopija i mogu li druge vrste metoda probira biti korisnije za određene pacijente.

“Rezultati tekućih randomiziranih ispitivanja koja uspoređuju testiranje stolice kod kuće s kolonoskopijom bit će ključni u promjeni obrazaca prakse i potencijalnom smanjenju broja kolonoskopija koje se izvode”, rekao je Bilchik.

Međutim, za sada je kolonoskopija i dalje najučinkovitiji način otkrivanja raka i rane intervencije.

“Poruka je i dalje ista: Probir raka debelog crijeva spašava živote”, kaže Llor.

Prema novom istraživanju, kolonoskopije možda nisu tako učinkovite u otkrivanju raka kao što su medicinski stručnjaci nekoć vjerovali, međutim, one su i dalje najprecizniji način za prepoznavanje raka debelog crijeva. Učinkovitost također uvelike ovisi o stopama sudjelovanja jer mnogi ljudi kojima se savjetuje da rade rutinske preglede i dalje ne idu na kolonoskopiju, piše Healthline.

