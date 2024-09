Mokrite li više od dva puta noću mogli biste imati ove zdravstvene probleme

Podijeli :

Učestalo noćno mokrenje može poremetiti san, što s vremenom dovodi do umora, neispavanosti i iscrpljenosti.

Noćno mokrenje (nokturija) nije uvijek razlog za brigu, ali može biti znak prikrivenog zdravstvenog stanja. Riječ je o jednom od najčešćih znakova poremećaja donjeg dijela mokraćnog sustava, a definira se kao potreba za buđenjem po noći zbog mokrenja, piše ordinacija.hr.

Učestalo noćno mokrenje može poremetiti san, što s vremenom dovodi do umora, neispavanosti i iscrpljenosti. Više je razloga koji mogu dovesti do pretjeranog noćnog mokrenja. Ovo su neki od njih:

1. Pijenje previše tekućine

Jedan od najočitijih uzroka noćnog mokrenja je pijenje previše tekućine. Iako tijelo proizvodi manje urina preko noći, bubrezi i dalje rade. Važno je i ono što pijete.

Alkohol iritira mokraćni mjehur, pa može uzrokovati noćno mokrenje, dok su pića koja sadrže kofein diuretici.

2. Pretjerano aktivan mjehur

Ovo je drugi uobičajeni razlog nokturije te često stanje i kod muškaraca i kod žena, napominju stručnjaci. Pretjerana aktivnost mokraćnog mjehura događa se kada se mišić kontrahira sam od sebe, čak i kada je u mokraćnom mjehuru malo urina.

To može uzrokovati čestu potrebu za mokrenjem koju je teško kontrolirati, kako danju tako i noću. Većina ljudi mokri oko sedam do osam puta dnevno, ali na to mogu utjecati brojni čimbenici poput dobi i načina života.

Osobe s preaktivnim mokraćnim mjehurom, prema definiciji, mokre više od osam puta dnevno ili više od dva puta noću. Uzrok mogu biti različita zdravstvena stanja, lijekovi, hormonalne promjene ili neurološki poremećaji.

3. Infekcije

Infekcije mokraćnog sustava, mokraćnog mjehura i bubrega mogu biti uzrok učestalog mokrenja. Također mogu uzrokovati osjećaj pečenja tijekom mokrenja, bolove u trbuhu i groznicu.

4. Uvećana prostata

Učestalo mokrenje tijekom noći jedan je od simptoma povećane prostate. Kako se nalazi odmah ispod mjehura, kad je povećana može pritisnuti mjehur i uretru, što može povećati nagon za mokrenjem.

5. Dijabetes i kronična stanja

Ovo stanje također može uzrokovati nokturiju. Učestalo mokrenje čest je simptom dijabetesa, osobito ako nije dijagnosticiran ili se loše liječi. Nakupljanje tekućine u nogama, uobičajeni simptom dijabetesa, također može pridonijeti nokturiji.

Ostala kronična stanja koja mogu povećati noćno mokrenje uključuju bolesti srca, bolesti bubrega i visoki krvni tlak.

6. Lijekovi

Neki lijekovi, poput, beta-blokatora, antikolinergika i nekih antidepresiva, mogu povećati učestalost noćnog mokrenja.

