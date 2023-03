Angina pektoris: Uzrok, simptomi i kako se tretira ova neugodna bol u prsima?

Podijeli :

Angina pektoris je simptom koji se prepoznaje po bolovima u prsištu, a koje nastaje kada srce privremeno ostane bez kisika. Mnogi misle kako se radi o srčanom udaru, ali se zapravo radi o simptomu koje se može tretirati i koje će prestati nakon nekoliko minuta.

Angina pektoris može izazvati jaku bol i neugodu koja može nastati naglo, a dijagnosticira se raznim pretragama. Tretira se promjenom navika, prestankom pušenja, kao i određenim lijekovima koji će ublažiti simptome.

Što je angina pektoris?

Angina je bol u prsištu koja se pojavljuje i nestaje, a može nastupiti naglo, dok se može raditi i o pritisku ili neugodi. Do nje dolazi kada srce ne dobiva dovoljno krvi koja je bogata kisikom. Kao posljedica se onda javlja jače kucanje srca, kao i pritisak.

Angina je zapravo simptom koronarne bolesti arterija koji treba shvatiti kao upozorenje da sa srcem nešto nije u redu. Ona može biti i predznak srčanog udara.

Simptomi angine pektoris

Najčešći simptom je bol ili pritisak u prsima koji se javlja iza prsne kosti.

Bol se može širiti i u druge, okolne dijelove tijela kao što su vrat, rame, ruke, čeljust, leđa ili trbuh. Osim toga, mogu se pojaviti i simptomi kao mučnina ili povraćanje, pojačano znojenje ili slabost.

Ipak, ovi simptomi se mogu pojaviti, trajati otprilike nekoliko minuta, a onda će nestati. Najčešće se bol ili pritisak javlja za vrijeme neke tjelesne aktivnosti kao što su planinarenje ili uspinjanje po stepenicama. Jednako tako, može se javiti i zbog pretjeranog stresa ili anksioznosti.

Angina pektoris ili srčani udar?

Mnogi će anginu zamijeniti sa srčanim udarom, s obzirom na to da je najpoznatiji simptom srčanog udara – bol u prsima.

Ipak, razlika je u tome što se kod angine ne radi o oštroj boli, ali i ta što će kod angine bol prestati i neće oštetiti srce. Kod angine se bol može povući nakon uzimanja lijekova kao što je nitroglicerin, a mogu se i povući nakon odmaranja, dok sa srčanim udarom to nije slučaj.

Kod srčanog udara je važno reagirati što prije kako ne bi došlo do smrti.

Osobe koje inače imaju problema sa srcem ili arterijama su u većoj opasnosti od dobivanja angine.

Osim toga, u većoj su opasnosti i osobe koje su pod stresom, koje imaju dijabetes, koje jedu puno masti ili šećera, osobe kojima netko u obitelji ima srčane bolesti, osobe koje su pretile, ali i one koje puše cigarete.

Kako se dijagnosticira i tretira angina pektoris?

Angina pektoris se može dijagnosticirati pomoću pretraga EKG, ali i ergometrije, odnosno opterećenja s elektrokardiografskim praćenjem.

Kada nastupi angina najvažnije je odmoriti se i uzeti nitroglicerin prema preporuci liječnika. Što se tiče dugoročnog liječenja, ono se odnosi na ublažavanje simptoma i na tretiranje samog problema koji je doveo do angine. Liječenje će ovisiti i o ozbiljnosti stanja i o tome u kojoj mjeri ovaj simptom utječe na svakodnevicu. Potrebno je poboljšati dotok krvi do srca kako ne bi dolazilo do pritiska ili bolova.

Pomoći može i prestanak pušenja, obraćanje pažnje na prehranu, tjelovježba ili hodanje i smanjenje stresa. Kod nekih će osoba biti potreban i operativni zahvat kada ne reagiraju na terapiju i ako životne promjene ne poboljšaju stanje.

Zaključak

Angina pektoris je simptom kod kojeg dolazi do bolova ili pritiska u prsima. Ovaj pritisak se može širiti i u druge dijelove tijela, a prestat će nakon nekoliko minuta. Potrebno je postaviti točnu dijagnozu, a onda je i tretirati lijekovima i promjenom navika.

