Ventolin: Što je, kako se točno koristi i može li ovaj lijek biti štetan?

Osobama oboljelima od astme ili bronhitisa liječnik može propisati lijek Ventolin - stlačeni inhalant, odnosno suspenzija koji se udiše kroz usta ravno u pluća

On omogućava lakše disanje u slučaju napada astme ili jakog, neprekidnog kašlja. Ventolin, dobro poznat lijek astmatičarima i bronhitičarima, kolokvijalnog naziva ‘pumpica’ dolazi u obliku malene pumpice tamno plave boje.

Ovaj lijek je zapravo inhalant u obliku plina koji se udiše kroz usta.

Čemu točno služi Ventolin?

Ovaj lijek može se dobiti jedino na recept, ako liječnik procijeni da je potreban pacijentu, a primarno se koristi za liječenje simptoma astme.

Uz to, koristi se i za ublažavanje i/ili sprječavanje napadaja astme izazvane tjelesnim naporom ili alergenima, poput kućne prašine, dlaka životinja, peludi, dima cigareta ili za liječenje drugih problema s disanjem uzrokovanih plućnim bolestima.

Djeluje direktno na pluća, a svakim udahom se udahne 100 mikrograma salbutamola, djelatne tvari Ventolina. Opušta mišiće dišnih puteva u plućima i instantno olakšava disanje osobe, odnosno otvara dišne puteve, otklanja pritisak u prsnom košu, uklanja šum pri disanju te smanjuje ili u potpunosti otklanja kašalj.

Kako uzimati lijek Ventolin?

Liječnik će svakoj osobi reći koliko često i u kojim situacijama uzimati Ventolin.

Sama primjena je sljedeća:

1) Protresite pumpicu kako bi se plin ‘promiješao’ prije svake upotrebe.

2) Prvo izdahnite, a zatim prinesite otvor ustima i istisnite plin u zatvorena usta te duboko udahnite.

3) Zadržite dah nekoliko sekundi kako bi plin imao što bolje djelovanje, a izdahnite kroz nos.

4) Pričekajte do pet minuta, najbolje sjedeći u mirnom položaju dok lijek ne počne djelovati, odnosno dok ne primijetite da je disanje olakšano.

Koliko često se Ventolin smije uzimati?

Prema uputama o lijeku broj potisaka plina iz lijeka ovisi o dobi osobe i o situaciji u kojoj se nalazi, a maksimalna doza je osam potisaka u 24 sata i za odrasle i za djecu. Za odrasle osobe i adolescente starije od 12 godina dovoljan je jedan do dva potiska za ublažavanje simptoma astme, dva potiska za sprječavanje astme i to 10 do 15 minuta prije izlaganja tjelesnom naporu ili alergenima, a dva do četiri potiska dnevno liječnik će preporučiti osobi koja treba kontinuirano uzimati lijek.

Za djecu u dobi od četiri do 11 godina dovoljan je jedan potisak za ublažavanje astme, a po prijekoj potrebi i dva potiska. Za sprječavanje astme potreban je jedan potisak 10 do 15 minuta prije tjelesne aktivnosti ili izloženosti alergenima, a nekada je potrebna i primjena od dva potiska. Djeca koja moraju kontinuirano uzimati lijek trebaju uzimati dva do četiri potiska dnevno. No, neovisno o uputama o lijeku, Ventolin je ključno koristiti onako kako je prepisao liječnik jer je uzimanje lijeka individualno od osobe do osobe.

Ako primijetite da se učinak lijeka promijenio, obavezno se javite liječnik jer je moguće da Ventolin ne djeluje kako treba i da je potreban drugačiji lijek.

Nuspojave uzimanja Ventolina

Prekomjerna upotreba Ventolina može dovesti do ubrzanog rada srca i iscrpljenosti, ali te nuspojave nestaju u roku od nekoliko sati. Nuspojave kao i kod svakog lijeka postoje i ako primijetite bilo koju ili ako primijetite da je disanje gore nego prije, tada je obavezno kontaktirati liječnika koji će dati sljedeće upute.

Također, moguće je da je pacijent alergičan na Ventolin, a tada će se pojaviti: oticanje lica, usana, jezika ili grla, osip popraćen svrbežom, osjećaj slabosti i vrtoglavice te nesvjestica. Ostale nuspojave koje se često javljaju su: tremor, glavobolja i porast broja otkucaja srca.

Nuspojave koje se javljaju manje često, rijetko ili vrlo rijetko su: osjećaj ‘lupanja’ srca, iritacija usne šupljine i grla, grčevi mišića, niska razina kalija u krvi, pojačan protok krvi u ekstremitetima, promjene u ciklusu spavanja i promjene u ponašanju poput nespokoja i razdražljivosti, alergijske reakcije (koje smo već naveli), hiperaktivnost, poremećaji srčanog ritma i neočekivano suženje dišnih puteva.

Tko ne smije uzimati Ventolin?

Prije svega osobe koje su alergične na sami sastav lijeka: djelatne tvari salbutamol u obliku salbutamolsulfata i potisnog plina norflurana. Osobe koje imaju prekomjernu aktivnu štitnjaču, povišeni krvni tlak ili ako su ikada imale srčanu bolest, nepravilan srčani ritam ili anginu pektoris trebaju to napomenuti svom liječniku prije konzumacije Ventolina.

Uz to, ako osobe već uzimaju neke od lijekova za pomoć kod nepravilnih ili brzih otkucaja srca ili neke druge lijekove za astmu ne bi trebale uzimati i ventolin.

Zaključak

Ventolin je jedan od lijekova kojima se liječe simptomi astme koji su najčešće aktivirani tjelesnom aktivnošću ili alergenima. Lijek se izdaje na recept te je liječenje individualno, a ako se primijeti da lijek ne pomaže ili da su se pojavile neke nuspojave, važno je obratiti se liječniku koji može propisati neki drugi lijek.

