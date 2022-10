Volite jesti prije spavanja? Evo kako ova navika utječe na vas

”Dok spavate, vaš metabolizam može se usporiti za 10 do 5 posto manje nego tijekom budnih sati. Kako biste pomogli svome tijelu probaviti hranu, prestanite jesti dva do tri sata prije spavanja te se pobrinite za to da ste dovoljno jeli tijekom dana kako biste bili siti i zadovoljni. Želite pomoći tijelu da se odmori i oporavi tijekom noći, stoga je važno voditi računa o tome što je za vas najbolje”, objašnjava nutricionistica Melissa Prest iz Akademije za prehranu i dijetetiku.

4. Lošije spavamo

Journal of Clinical Sleep Medicine nedavno je objavio istraživanje u kojem su znanstvenici otkrili da oni koji imaju naviku jesti kasno navečer često imaju probleme sa spavanjem i lošim snovima. Isto tako, jedenje prije spavanja usko je povezano s kroničnim umorom te nedostatkom koncentracije tijekom dana, piše Index.