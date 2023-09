Želite se riješiti sala na trbuhu? Onda ove namirnice izbjegavajte u širokom luku

Podijeli :

Riješiti se neželjenih naslaga na trbuhu često se čini kao prava bitka.

Od pravilne prehrane i tjelovježbe do općenitih zdravih životnih navika, gubljenje težine, posebno u trbušnom području, zahtijeva predanost i napor. No, bespotrebno je potpuno odricati hrane koju volite ili provoditi beskonačne sate u teretani. Ključ uspjeha je osmišljavanje održivog plana koji vam najbolje odgovara i pridržavanje tog plana. Jedno od prvih područja na kojima možete napraviti promjene jest vaša prehrana, piše Eat This.

Naglašavajući važnost smanjenja unosa hrane s visokim udjelom masti za mršavljenje i opće zdravlje, stručnjaci ističu da je također ključno paziti na unos kalorija i održavati uravnoteženu prehranu koja uključuje puno voća, povrća, nemasnih proteina i cjelovitih žitarica. Amy Goodson, registrirana dijetetičarka i članica Odbora medicinskih stručnjaka, ističe: “Uključivanje redovite tjelesne aktivnosti u vašu rutinu može vam pomoći u postizanju i održavanju zdrave tjelesne težine, uključujući smanjenje sala na trbuhu.”

Evo sedam namirnica koje biste trebali izbjegavati:

Sladoled: Iako je omiljeni desert mnogih, sladoled je visokokalorična hrana bogata mastima i šećerom. Stručnjaci preporučuju konzumaciju sladoleda kao poslasticu i odabir najmanje veličine.

Pizza: Pizza je ukusna, ali često sadrži bijelo brašno, malo vlakana i mesne prerađevine koje dodaju kalorije. Umjerenost je ključna.

Kolačići: Kolačići su često puni bijelog brašna, šećera i masti, pa je lako konzumirati više kalorija nego što mislite. Kontrolirajte porcije.

Pomfrit: Pomfrit je pržen u ulju i često sadrži puno soli. Visoki unos soli i masti može uzrokovati debljanje.

Obrađene grickalice: Grickalice poput pereca, čipsa i kolačića obično su bogate nezdravim mastima i solima.

Prerađeno meso: Kobasice, hrenovke i slanina su bogate natrijem i zasićenim mastima te se povezuju s raznim zdravstvenim rizicima.

Zašećereni napici: Kava s dodatkom šlaga, sirupa i kreme često sadrže dodatne kalorije koje mogu dovesti do debljanja.

Smanjenje unosa ovih visokokaloričnih i visokomasnih namirnica može biti korak prema gubitku trbušnog sala i boljem općem zdravlju.

