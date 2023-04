Znate li da špinat spada u superhranu? Ovo je njegovih 6 zdravstvenih dobrobiti

Podijeli :

Iako, možda nekad podcijenjen, špinat je superzdrava namirnica koju bi svi što češće trebali konzumirati. Njegove su zdravstvene dobrobiti mnoge, a mi vam donosimo šest najvažnijih.

Ako tražite neku superzdravu i kvalitetnu namirnicu, špinat je definitivno vaš izbor. Za početak, može se pohvaliti blagim zemljanim okusom, što je idealno ako ne uživate u gorčini kelja ili bljutavosti salate. Također je, nevjerojatno jednostavno dodati i svježi i smrznuti špinat u recepte, bilo da radite smoothie pun hranjivih tvari ili kuhate izdašno varivo.

Ako špinat već nije čest dodatak vašim salatama, tjestenini, omletima, juhama i smoothiejima, njegova obilje zdravih dobrobiti nadahnut će vas da što prije krenete u trgovinu. Ovo su sve zdrave, nutritivne prednosti špinata, prema registriranim dijetetičarima, prenosi Real Simple.

1. Špinat je bogat antioksidansima

Špinat je bogat različitim antioksidansima, poput luteina, beta-karotena i vitamina C. To je ključno za cjelokupno zdravlje jer antioksidansi neutraliziraju slobodne radikale. Kada se slobodni radikali nakupljaju u tijelu, to dovodi do oštećenja stanica i oksidativnog stresa, što je glavni uzrok kroničnih stanja poput raka, bolesti srca i dijabetesa tipa 2. Međutim, budući da antioksidansi (poput onih u špinatu) pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, mogu spriječiti oksidacijska oštećenja i održati vaše stanice zdravima.

2. Špinat ima kalij koji pomaže u kontroli krvnog tlaka

Špinat je dobar izvor kalija, koji pomaže u snižavanju krvnog tlaka opuštanjem krvnih žila. Kalij također djeluje tako što uravnotežuje tjelesnu razinu natrija – koji u velikim količinama može povećati krvni tlak. Štoviše, špinat je izvrstan izvor folata i magnezija, dvaju hranjivih tvari koje povećavaju proizvodnju dušikovog oksida, molekule koja ima učinak snižavanja krvnog tlaka. To je ključno jer je visoki krvni tlak glavni čimbenik rizika za bolesti srca i vodeći uzrok smrti u SAD-u, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti.

3. Špinat je ozbiljna hrana za mozak

Špinat je jedna od najboljih namirnica za zdravlje mozga. Prema časopisu Neurology, dnevni unos samo jedne porcije lisnatog povrća (½ šalice kuhanog povrća), poput špinata, može usporiti kognitivni pad povezan sa starenjem.

To je zbog visokog sadržaja luteina, beta-karotena, folata i filokinona (oblik vitamina K), koji štite moždane stanice tijekom vremena.

Točni mehanizmi razlikuju se ovisno o hranjivoj tvari, ali općenito djeluju tako što smanjuju oksidativni stres, neuroupalu (tj. upalu mozga i leđne moždine) i nakupljanje proteina uključenih u stanja poput Alzheimerove bolesti.

4. Špinat osigurava željezo za održavanje zdrave krvi

Špinat je izvor željeza, minerala koji se koristi za stvaranje hemoglobina, glavne komponente crvenih krvnih stanica. Ove stanice su zadužene za dovođenje kisika u sve vaše organe i tkiva, tako da su vrlo važne. Postoje dvije vrste željeza: hem, koje se nalazi u životinjskoj hrani, i ne-hem, koje dolazi iz biljne hrane, uključujući špinat.

“Tijelo ne apsorbira ne-hem željezo tako dobro kao hem željezo, ali možete povećati apsorpciju spajanjem špinata s izvorom vitamina C”, kaže registrirani dijetetičar Ryhan Geiger. Primjeri hrane bogate vitaminom C uključuju sok od limuna, brokulu, papriku, bijeli krumpir i rajčicu.

5. Špinat je prepun vlakana za zdravlje i pravilan rad crijeva

To možda nije najglamuroznija tema, ali još jedna velika zdravstvena dobrobit špinata je njegov fantastičan sadržaj vlakana, koji podupiru zdravlje vašeg crijevnog mikrobioma i potiču pravilnu probavu. “Postoje dvije vrste vlakana: topiva i netopiva”, objašnjava Geiger, “špinat sadrži netopiva vlakna, koja su vrsta vlakana koja se ne razgrađuju lako.”

Ovo povećava masu stolice, olakšavajući izbacivanje i potencijalno olakšavajući zatvor i nepravilnost. Netopiva vlakna također su povezana s povećanom sitošću nakon jela, kaže Geiger, tako da vam ovo lisnato zeleno može pomoći da dulje budete siti i zadovoljni.

6. Špinat je odličan za zdravlje očiju

Suprotno uvriježenom mišljenju, mrkva nije jedino povrće koje koristi vašim očima. Špinat sadrži antioksidanse lutein i zeaksantin, koji su povezani s vitaminom A.

Oba su hranjiva te štite vaše oči od sunca, glavnog izvora oksidativnog stresa (a time i oštećenja stanica) u oku. To može pomoći u smanjenju rizika od bolesti oka povezanih sa starenjem, uključujući makularnu degeneraciju i kataraktu.

Ali, imajte na umu: i lutein i zeaksantin su hranjive tvari topljive u mastima, što znači da im je potrebna mast da bi ih tijelo apsorbiralo. Kako biste iskoristili sve velike prednosti ovih antioksidansa, razmislite o tome da svoje sljedeće jelo od špinata prelijete ekstra djevičanskim maslinovim uljem ili ga uparite s avokadom, sjemenkama ili masnom ribom, piše Večernji list.

