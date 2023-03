Rijedak fenomen na našem nebu: Pet planeta poredano u jedan luk

Podijeli :

FreelanceImages/Universal Images Group / Sciencephoto / Profimedia

Merkur, Jupiter, Venera, Uran i Mars večeras će se poredati u luku, a neki će biti vidljive i golim okom ako je vedro nebo.

Ovo se često naziva “planetarna parada” i vidljiva je nakon zalaska sunca 29 stupnjeva na zapadu. Dobar pogled na horizont i vedro nebo pružit će najbolje šanse za uočavanje poravnanja.

Prošlog ljeta Merkur, Venera, Mars, Jupiter i Saturn spojili su se u rijetkoj planetarnoj konjunkciji. Ove godine golim okom Jupiter, Venera i Mars bi trebali biti lako vidljivi. Uran bi trebao biti vidljiv teleskopom srednje veličine, a Merkur je dodatni izazov za profesionalce.

Tonight, Earthlings will have the rare opportunity to see the majority of our Solar system on our sky! Five planets in one picture, 30 minutes after sunset!



I'm relying on you @AJamesMcCarthy for this one! Cloudy skies here. #space #mars #uranus #venus #jupiter #mercury pic.twitter.com/cVkD3Jbhtr — Ika Ferrer Gotić (@IkaFerrerGotic) March 27, 2023

Ovakva poravnanja vrlo su specifična za našu perspektivu sa Zemlje. Premda planeti trenutno nisu poravnati, svi su raspoređeni po Sunčevom sustavu, ali samo iz naše perspektive, perspektive Zemljana. S vremena na vrijeme se dovoljno približe jedan drugom da samo na našem nebu možemo vidjeti ovakvu konjunkciju.

Look up at the sky tomorrow night, you will be dazed by an amazing view without a #telescope.



5 planets #Jupiter #Mercury #Venus #Uranus & #Mars can be viewed in our night sky in a rare alignment on 28 March 2023.



Visit @GujScienceCity/RSCs/CSCs in #Gujarat for sky observation. pic.twitter.com/NrlT1Tca74 — Gujarat Council on Science & Technology 🇮🇳 (@InfoGujcost) March 27, 2023

Najlakši način da saznate gledate li u planete ili zvijezde je gledajući koju vrstu svjetlosti emitiraju. Zvijezde trepere, planeti ne. Dakle, ako vidite blistavu svjetlost koja je stabilna i ne treperi, onda gotovo sigurno gledate u jedan od tih planeta.

In a rare sight, five planets Jupiter, Mercury, Jupiter, Venus, Uranus, and Mars will line up with the moon to form a rare planetary alignment tonight. Watch to know more. #NewsMo #Skyview #Planets pic.twitter.com/WTg6V6FYQ5 — IndiaToday (@IndiaToday) March 27, 2023

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Bez točenja goriva: Doznajte zašto je ugašen automobil koji je vozio “besplatno” Putinov nuklearni arsenal u Bjelorusiji sravnio bi sa zemljom nekoliko Hirošima Što učiniti ako na cesti naletite na divljač? Evo kome poslati prijavu štete