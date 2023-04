Zabrinjavajuće brojke: Divlje životinje postupno nestaju

Podijeli :

Ukupna težina kopnenih sisavaca koji žive u divljini – od slonova i bizona do jelena i tigrova – danas iznosi manje od 10 posto ukupne težine svih muškaraca, žena i djece koji žive na našem planetu, piše Guardian.

Studija izraelskog Weizmannova znanstvenog instituta zaključuje da današnji divlji kopneni sisavci čine ukupnu masu od 22 milijuna tona.

Za usporedbu, ljudska populacija danas teži oko 390 milijuna tona.

Vrste koje smo pripitomili, poput ovaca i goveda dodaju još 630 milijuna tona ukupne mase stvorenjima koja se ‘natječu’ sa sisavcima u divljini za Zemljine resurse.

Samo biomasa svinja, primjerice, gotovo je dvostruko veća od ukupne biomase divljih kopnenih sisavaca.

Brojke jasno pokazuju da ljudska preobrazba divljine i prirodnih staništa u goleme globalne plantaže ima razorne posljedice na divlje životinje.

Romantična ideja da je Zemlja planet koji još uvijek prekrivaju velike ravnice i džungle prepune divljih životinja, u suprotnosti je s realnošću, ističu autori studije.

Dokumentarci ne prikazuju stvarnost

Dok se populacija ljudi na Zemlji približava brojci od gotovo osam milijardi, prirodni svijet i divlje životinje postupno nestaju.

„Kad na televiziji gledate dokumentarne emisije o divljim životinjama, mogli biste lako zaključiti da je sisavcima u divljini sasvim dobro“, rekao je glavni autor studije Ron Milo.

„No ta je pretpostavka pogrešna. Naprotiv, nije im tako dobro. Njihova ukupna masa iznosi oko 22 milijuna tona, što je manje od 10 posto ukupne mase čovječanstva. A kad tome dodamo i sva naša goveda, ovce i ostalu stoku, to je još 630 milijuna tona ili 30 puta više od ukupne mase divljih životinja. Podaci su poražavajući i poziv su čovječanstvu na buđenje“ objasnio je Milo.

Studija pod nazivom ‘Globalna biomasa divljih sisavaca’, objavljena u američkom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences otkriva i da su oni koji najbolje prolaze – poput bjelorepih jelena u SAD-u i divljih svinja – ujedno i oni koji se lakše prilagođavaju prisutnosti ljudi.

Obje se vrste mogu pronaći u blizini naselja, a povremeno se tretiraju i kao kućni ljubimci.

„Čak je i u divljini otisak čovječanstva očit“, dodao je Milo.

Mačke teže koliko i afrički slonovi

Znanstvenici su utvrdili da i česte vrste kućnih ljubimaca upućuju na to koliki je utjecaj ljudi na planet na kojemu svi živimo.

Psi imaju ukupnu masu od oko 20 milijuna tona, što je brojka bliska kombiniranoj biomasi svih divljih kopnenih sisavaca, dok mačke imaju ukupnu biomasu od oko dva milijuna tona, gotovo dvostruko više od afričkog slona.

„Ovi omjeri masa pripitomljenih i divljih životinja ukazuju na veliku i aktivnu ulogu ljudi u brojnosti sisavaca na Zemlji“, navode istraživači u svom radu.

Studije biomase nisu jedini način kvantificiranja životinjskog svijeta. I broj životinjskih vrsta od velike je važnosti. A i on je u padu.

„Biomasa je komplementarna bogatstvu vrsta i drugih pokazatelja raznolikosti te može poslužiti kao indikator brojnosti divljih sisavaca i njihova ekološkog otiska na globalnoj razini“, zaključuju istraživači.

