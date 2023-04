Jesu li liječnici iz Vinogradske pogriješili? Beroš šuti, a DORH slabo napreduje

Podijeli :

PIXSELL / KBC Sestre milosrdnice / N1 Ilustracija

Povjerenstvo Hrvatske liječničke komore utvrdilo je da liječnici Vinogradske bolnice nisu pružili odgovarajuću zdravstvenu skrb danas pokojnom Mirku Batarelu, ali ministar zdravstva, Vili Beroš, ne smatra da on išta treba poduzeti nakon tog nalaza. Istovremeno, kćeri Mirka Batarela koja je podnijela kaznenu prijavu zbog tog slučaja, iz nadležnog Županijskog državnog odvjetništva stiglo je obrazloženje koje razotkriva kako je teško istjerati na čistac slučajeve u kojima se problematizira rad liječnika.

Kći Mirka Batarela, odvjetnika iz Zagreba, koji je umro u svibnju 2021. godine, nakon što je nekoliko mjeseci bio prikovan za krevet, potpuno oduzet od vrata na niže, a završio je u takvom stanju zbog pada prilikom očitanja brojila – i unatoč tome što je odvezen na Hitni prijem Kliničkog bolničkom centra Sestre milosrdnice, ne odustaje od potrage za istinom jesu li liječnici u bolnici pogriješili, je li moglo biti drugačije, je li njezin otac mogao biti živ.

“Želim im dokazati da je mogao biti živ. Ništa više. Vidim da se u Hrvatskoj malo ljudi usudi propitivati jesu li liječnici pogriješili, vidim da i institucije u tom slučaju postupaju drugačije, još sporije, da ima puno oklijevanja kada se pokušava dirati u liječničku elitu. Neću ni spominjati bezbroj dopisa koje sam uputila ministru zdravstva, Viliju Berošu. Oni koji bi trebali jamčiti sigurnost građanima da će dobiti dobru liječničku skrb pali su na ispitu savjesti i u slučaju mog oca i u mnogim drugim slučajevima o kojima se piše. Oni to žele podmesti pod tepih. Žele da odustanemo. A ja neću”, govori to Jasna Batarelo Zorica, kći Mirka Batarela, koja već drugu godinu ustraje u svim vrstama istrage o slučaju njezina oca.

Kaznena prijava podnesena odmah nakon stradavanja oca

Podnijela je i kaznenu prijavu DORH-u, nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu još dok joj je otac ležao kao težak invalid u bolnici, 1. veljače 2021. godine, i redovno je preko odvjetnika tražila informacije kako napreduju izvidi pa je tako stigao i nalaz vještaka iz područja medicine, dr. Davida Bonifačića, neurologa iz KBC-a Rijeka. Jasna Batarelo Zorica kaže da je suočavanje s vještačenjem bilo prilično šokantno – jer se dalo zaključiti da medicinski vještak uopće nije bio dobro upoznat s događajem.

Kardiokirug Petričević: Mislim da se ljulja ravnateljska fotelja Meštroviću

Mirko Batarelo je, u dobi od sedamdeset godina, ali dobrog zdravlja, vitalan i još uvijek aktivan i profesionalno, 19. siječnja 2021. godine, pao sa stolca na koji se popeo da bi očitao brojilo za plin u svom odvjetničkom uredu – koje je visoko na zidu, gotovo ispod stropa, dakle, pao je s prilične visine, a potom ga je vozilo hitne odvezlo u KBC Sestre milosrdnice gdje je zbrinut i zadržan preko noći, ali je otpušten narednog dana na kućnu njegu. No, trpio je jake bolove i potom i posve klonuo te je ponovno odvezen u istu bolnicu dva dana kasnije.

“Tek nakon sati lutanja, sumnji na infarkt i moždani utvrđuje se da ima frakturu vratne kralježnice te ga tek tada upućuju u Traumatološku kliniku gdje ga podvrgavaju operativnog zahvatu. Ali bilo je prekasno. A sve bi se to izbjeglo da je one prve večeri kada je moj otac zaprimljen u bolnici napravio CT kralježnice. U otpusnom pismu koji je potpisao predstojnik klinike dr. Krešimir Rotim navedena je sumnja na SAH (subarahnoidalna hemoragija ili krvarenje u likvorski prostor, op.a.), ali u bolnici je napravljena samo RTG snimka koja nije pokazala ništa”, objašnjava Batarelo Zorica u razgovoru za N1.

No, medicinski vještak koji je angažiran unutar strukture DORH-a – u ovom slučaju je to bilo Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu – pisao je kao da se radilo o padu sa stolca na kojem je Mirko Batarelo sjedio, zatim, ne razmatra posebno dijagnozu koja je nesumnjivo upisana u Otpusnom pismu: SAH.

“Nakon razmatranja cjelokupne medicinske dokumentacije oštećenog pokojnog Mirka Batarela mišljenja sam da su kod liječenja pokojnog Mirka Batarela od strane liječnika KBC Sestre milosrdnice poštivani svi propisani zdravstveni postupci i protokoli”, rezolutan je bio vještak Bonifačić u zaključku.

Na njegovo vještačenje Jasna Batarelo Zorica podnijela je niz primjedbi. Od toga kako je moguće da se olako prelazi preko pada s visine, do toga da vještak ne obrađuje posebno kako se postupa u slučaju sumnje na SAH, odnosno krvarenje u likvorski prostor. “Zar ga se nije moralo zadržati sedamdeset i dva sata na promatranju ako su ozljede bile tako ozbiljne?”, pita se kćer Mirka Batarela.

Prepiska s Općinskim i Županijskim odvjetništvom

“U kaznenoj prijavi nismo problematizirali toliko pitanje te dijagnoze, ali svaki laik, kamoli neurolog, zna da je SAH suštinski smrtonosna dijagnoza. (…) Postavlja se pitanje je li se takvog pacijenta uopće zbog takve dijagnoze smjelo pustiti iz bolnice istog dana. Naravno vještak na takvo pitanje nije odgovorio, a bilo bi zanimljivo vidjeti gdje i u kojoj literaturi piše da se čovjek s dijagnozom SAH, odmah otpušta iz bolnice”, napisano je između ostalog u podnesku koji je prijaviteljica uputila Općinskom državnom odvjetništvu nakon što je primila nalaz vještaka.

Nakon što su u Odvjetništvo upućene primjedbe na vještačenje, Jasna Batarelo Zorica je preko odvjetnika redovno provjeravala kako postupak dalje napreduje. Saznala je tako da je 22. rujna 2022. godine Općinsko državno odvjetništvo uputilo dr. Bonifačiću novi set pitanja. Ali vještak Bonifačić izgleda nije odgovarao na zahtjeve Odvjetništva. Jasna Batarelo Zorica dobiva obrazloženje iz Općinskog državnog odvjetništva da je 8. listopada vještak zaprimio zadnji nalog, a 7. studenog i – požurnicu. Saznaje pri tom i da u sustavu DORH-a kronično nedostaju stručni savjetnici, za medicinu, građevinu, promet, sigurnost na radu itd, pa i da “nije lako kad vam lažu s više strana ljudi koji su stručni”. Ukratko, slučaj Batarelo otvorio je pogled u utrobu DORH-a i pokazao koliko je teško – u slučaju kaznenih prijava koje se tiču zdravstva – rasplesti slučaj do kraja u uvjetima podkapacitiranog DORH-a.

Dječak preminuo nakon što su mu u bolnici dali zaraženi krvni pripravak

A onda je 22. ožujka ove godine stigao odgovor sa razine Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu. V.d. županijskog odvjetnika Jurica Ilić odgovorio je odvjetniku Jasne Batarelo Zorica da je Općinsko kazneno državno odvjetništvo 20. rujna prošle godine uputilo nova pitanja vještaku “u kojima su ga zatražili da se očituje o nepodudarnostima između njegovog nalaza i medicinske dokumentacije u spisu predmeta”, ali da “vještak nije izradio novi nalaz odnosno nije dao odgovore na ova pitanja od 20. rujna 22. godine, već se oglušio.”

“Nastavno su nas izvijestili da će u nastavku postupka sudsko medicinsko interdisciplinarno vještačenje provesti po vještacima izvan Republike Hrvatske, dok u odnosu na neizvršavanje naloga od strane vještaka Davida Bonifačića namjeravaju razmotriti odgovornost istog za nepostupanje i poduzeti odgovarajuće korake”, navedeno je u dopisu stiglom iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Drugim riječima, gotovo dvije godine od smrti Mirka Batarela izgledno je da se pokrene novo medicinsko vještačenje i pri tome zapanjuje nemoć DORH-a da “utjera” domaće stručnjake i – po svemu sudeći – nužda da se angažira, nesumnjivo skuplje – inozemne vještake.

Povjerenstvo HKL-a: Batarelo nije bio adekvatno zbrinut

Osim toga, zašto DORH ne može preuzeti vještačenje Hrvatske liječničke komore? Nakon što je Jasna Batarelo Zorica pisala ministru zdravstva Viliju Berošu, slučaj je proslijeđen Komori i preuzelo ga je Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor HKL-a koje predvodi dr. Jadranka Pavičić Šarić, liječnica iz KB-a Merkur u Zagrebu. A za razliku od vještaka Bonifačića, oni su nakon dugotrajne analize zaključili upravo suprotno, da Mirko Batarelo nije bio adekvatno zbrinut u Vinogradskoj bolnici. “…Povjerenstvo je mišljenja da bolesnik prilikom prvog prijema 19. siječnja 2021. godine nije adekvatno radiološki obrađen u smislu da je tada trebao biti učinjen radiogram vratne kralježnice (standardna i profilna projekcija) na kojem su trebali biti vidljivi svih sedam vratnih te jedan prsni kralježak ili MSCT vratne kralježnice, a sve uzimajući anamnezu pada”, navedeno je u između ostalog u nalazu Povjerenstva Hrvatske liječničke komore.

Podignuta optužnica protiv trojca zbog sumnje u nesavjesno liječenje Majka dječaka koji je umro od zaražene krvi: “Uzeli su mi dijete iz ruku”

A na pitanje Jasne Batarelo Zorice upućeno ministru Berošu – hoće li sada on kao ministar poduzeti nešto s obzirom da je crno na bijelo utvrđeno da su pogriješili liječnici iz Vinogradske – stigao je odgovor da on nema ništa s time, a da ona može dalje rješavati stvari na sudu.

“Kako je to moguće? Da ministar misli da se njega ne tiče ako je dokazano da su liječnici iz sustava koji on vodi pogriješili? Da ga ne zanima kako dolazi do takvih kobnih pogrešaka i treba li nešto popravljati? Zašto nije poslao inspekciju?”, postavlja pitanja kći Mirka Batarela na koja ne dobiva odgovor iz Ministarstva zdravstva.

Ona sama se nada da će i DORH uspjeti istjerati slučaj na čistac i zapanjuje je da se sada planira trošiti novac na skupo vještačenje iz inozemstva i da se liječnik koji se “ogluši” i ne želi obaviti posao vještačenja protiv “svojih kolega” kako treba može samo tako izvući. Smatra da ovo višemjesečno natezanje s vještacima pokazuje istinu o nemoći u istragama za nesavjesno liječenje, o tome da će mnogi drugi slučajevi zbog takve nemoći s medicinskim vještacima zapeti tamo gdje ne bi smjelo.

Ali i to sporo i za sada neučinkovito raspetljavanje kaznene prijave unutar DORH-a za kći preminulog Mirka Batarela je samo “dio priče”. “Ne radi se samo o postupanju jednog liječnika ili liječnice, nego se radi o sustavu. O tome kako je to moguće. O tome da se možda štedjelo na CT snimkama i kod drugih ljudi, a za njih nema tko utjerivati pravdu. O tome da se to što se zbilo u Vinogradskoj možda pokušavalo zataškavati. O tome da ministar ovakve slučajeve smatra marginalnim incidentima, a ne slučajevima koji mu pokazuju kako mu je sustav truo. Ovo nije priča samo o istjerivanju pravde za mog oca, nego i poruka da se cijeli sustav mora srediti do te mjere da se ovakvi slučajevi ne događaju, ali i da građani imaju podršku u rasvjetljavanju istine o pogreškama u bolnicama”, rezolutna je Jasna Batarelo Zorica.

N1 se obratio upitima i Županijskom državnom odvjetništvu, ali i vještaku dr. Bonifačiću kojeg Odvjetništvo proziva i najavljuje moguće sankcije, ali do zaključenja teksta nismo primili odgovore.

