Ovo su najjeftiniji automobili u susjedstvu, usporedili smo cijene s hrvatskim

Posljednji Zagreb Auto Show trebao se održati na proljeće 2020. godine, no otkazan je radi pandemije. Kako se tržište automobila još nije u potpunosti oporavilo od krize prouzrokovane istom tom pandemijom, pitanje je kada ćemo ponovo moći uživo vidjeti novitete iz automobilske industrije na Zagrebačkom velesajmu.

No za razliku od Zagreba, u susjedstvu kriza nije spriječila organizatore da okupe sve nove automobile na jednom mjestu. Tako se i ove godine u Beogradu održava Sajam automobila, i to od 22. do 28. ožujka.

To je ujedno i bila prilika da se pronađu i najpovoljniji automobili koji se nude u susjedstvu. Pronaći pristupačne automobile nije bio lak posao, jer su cijene “otišle u nebo“, pa čak i neki mali gradski automobili koštaju više od 20.000 eura, dok su prije samo par godina bili ispod 10.000 eura, piše Nova.rs.

Tako je pitanje možemo li ih uopće nazvati povoljnima, ali jeftinijih nema. Ako želite da kupite automobil po pristupačnoj cijeni i odvojili ste iznos do 20.000 eura, izbor vam nije velik. Ovo je lista 10 najjeftinijih automobila na beogradskom sajmu, a cijene se odnose na modele bez uključenih popusta.

1. Fiat Panda – 12.950 eura

Izlaganje modela Panda u osnovnom paketu opreme čini se kao dobar marketinški potez, jer je sa cijenom od 12.950 eura ovaj automobil uvjerljivo najjeftiniji na ovogodišnjem sajmu. Pokreće ga jednolitarski benzinac u blago hibridnoj verziji.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 14.586 eura.

2. Fiat 500 – 16.090 eura

Dvostruku pobjedu za Fiat osigurao je model 500 s cijenom nešto većom od 16.000 eura. Ipak, ovdje treba napomenuti da se radi o Dolcevita paketu opreme, a ne o osnovnoj verziji. Motorizacija je ista kao i kod Pande, a Fiat 500 ima početnu cijenu od 13.500 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 16.312 eura.

3. Opel Crossland – 17.470 eura

Čak i ljubitelji crossovera na ovoj listi mogu da nađu automobil za sebe. Opel je na svom štandu izložio model Crossland, koji je, vjerovali ili ne, jeftiniji i od Corse. Izloženi model nema mnogo više opreme od osnovne verzije koja ima početnu cijenu od 17.290 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 23.761 eura.

4. Dacia Sandero Stepway – 17.560 eura

Izloženi model s tvornički ugrađenim plinom i uz par opcija dostiže pristojnu cijenu od 17.560 eura, dok je osnovna verzija sa istim pogonom dostupna za 16.190 eura. Ako želite standardnog benzinca, Sandero Stepway može biti još jeftini, jer kreće od 15.490 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 15.900 eura.

5. Suzuki Ignis – 18.000 eura

Dva modela Suzukija, Ignis i Swift, već godinama predstavljaju pristupačan izbor novog automobila. Kao i kod svih drugih uvoznika, i cijene Suzukija su znatno više nego što su bile prije, recimo, tri godine, pa tako izloženi Ignis košta 18.000 eura, dok je za osnovnu verziju potrebno izdvojiti 14.600 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 14.031,75 eura.

6. Citroen C3 – 18.190 eura

Nekada je koštao manje od 10.000, a sada čak i u osnovnom paketu opreme stoji više od 15.000 eura. Izloženi model koji košta više od 18.000 eura, a pokreće ga 1,2-litarski benzinac sa 110 KS, pa je C3 dosta snažniji od mnogih automobila na ovoj listi. Ako ste spremni na nešto manje snage i opreme, ovaj model ima početnu cijenu od 15.540 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 16.895,84 eura.

7. Kia Stonic – 18.389 eura

Ukoliko vam gradski automobil ne pruža dovoljno prostora, Kia nudi Stonic, koji je svojim dimenzijama nešto između kompakta i gradskog SUV-a. Ako vam cijena izloženog modela ne odgovara, najslabije opremljena varijanta ima početnu cijenu od 16.889 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 18.399 eura.

8. Renault Clio – 18.580 eura

Clio je oduvijek bio jedan od najpristupačnijih automobila na tržištu, a Renault je izložio nešto bolje opremljenu varijantu koja se cijenom opasno približava brojci od 20.000 eura. Ipak, ako ste spremni za nešto skromniju verziju, Clio može biti vaš i za 15.490 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 17.290 eura.

9. Opel Corsa – 19.190 eura

Drugi model Opela na ovoj listi je onaj za koji smo navikli da bude najjeftiniji automobil njemačke tvrtke, ali to na ovom sajmu nije. Za izloženi primjerak potrebno je izdvojiti nešto više od 19.000 eura, dok je početna cijena ovog modela 17.590 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 18.102 eura.

10. Toyota Aygo X – 19.400 eura

Mali gradski automobil japanskog proizvođača u posljednjoj generaciji reklamira se kao najmanji crossover, pa je dobio i slovo X u nazivu koje se zapravo čita – cross. To je, uz sve turbulencije na tržištu, donekle i podiglo cijenu ovog modela, pa tako izloženi primjerak košta 19.400 eura, dok je početna cijena 17.990 eura.

Cijena početnog modela u Hrvatskoj: 16.208 eura.

Dizel nikad skuplji! Ovo je deset najjeftinijih novih dizelaša u Hrvatskoj

Sve u svemu, cijene u Srbiji su nešto niže nego u Hrvatskoj, što i ne čudi uzimajući u obzir i razliku u standardu i kupovnoj moći. Od deset gore nabrojanih automobila tek su Toyota Aygo i Suzuki Ignis povoljniji u Hrvatskoj, dok su ostali skuplji.

Dodajmo kako je najjeftiniji model u Hrvatskoj Hyundai i10 koji se nudi po početnoj cijeni od 12.210 eura. Koliko koštaju ostali najjeftiniji automobili u Hrvatskoj možete pročitati ovdje.

