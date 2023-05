Brodosplit se oglasio o ophodnim brodovima: “Poslali smo na desetke dopisa”

Podijeli :

Brodosplit

Tvrtka Brodosplit oglasila se o gradnji obalno ophodnih brodova za potrebe Ministarstva obrane (MORH), a koje sada istražuje DORH.

Iz Brodosplita tvrde da im iz MORH-a nitko ne odgovara te da i dalje mogu završiti ophodne brodove.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Možemo shvatiti da je netko krivo informiran, ali ne možemo shvatiti da se već duže od godinu dana ne uspijevamo sastati sa bilo kime relevantnim u MORH-u da pokušamo uopće razgovarati, kako bi utvrdili problem i kako ga riješiti, i to jedino sukladno zakonima i ugovoru. Poslali smo im u tih godinu dana na desetke dopisa na koje ne dobivamo odgovor. Imamo zabranu izlaska o detaljima ugovora zbog ugovora o tajnosti.

Tri mjeseca bez prihoda: Radnicima Brodosplita plaća za prosinac sjela u srijedu

Ugovor o gradnji obalno ophodnih brodova između MORH-a i Brodosplita potpisan je u prosincu 2014., za gradnju jednog prototipa i četiri broda u seriji, i to prema kalkulacijama troškova odnosno cijenama iz 2014. MORH je prema cijenama iz 2014. do sada platio tek 70 % ukupne vrijednosti ugovora, dok prema stvarnim troškovima taj iznos pokriva samo 47 % odnosno. Do dan danas nije u potpunosti plaćen niti prototip koji je primopredan 2018. godine. Gledajući preostala četiri broda u seriji nakon izrađenog prototipa, do 1. 2. 2022. plaćeno je samo 35,2 % njihove troškovne vrijednosti. Bitno je razumijeti da što se rokova tiče Graditelj nije smio početi graditi brodove u seriji prije izričitog naloga Naručitelja (MORH-a), a što se dogodilo tek 17.02.2020.

Pitanje vlasništva izmišljena je tema s ciljem skretanja pažnje s ključnog problema, a to je nepostojanje komunikacije između MORH-a i graditelja oko pokušaja pronalaska dogovora sukladno zakonima i odredbama ugovora, te činjenicama iz dosadašnjeg perioda gradnje brodova. Također javan je podatak da je natječajem ugovorena gradnja brodova obalne straže, a u zakonu o obalnoj straži brod obalne straže hrvatski je javni brod, označen službenim znakom Obalne straže. Tako da mora biti upisan tokom gradnje u registar brodova u gradnji, a kad ga MORH plati i postane vlasnik, može sa njime raditi što želi i ispisivati ga iz registra ili što drugo. Stoga pokrenuti sudski postupci oko vlasništva nad brodovima, samo omogućavaju daljnju odgodu donošenja odluka u smjeru okončanja projekta i prebacivanje odgovornosti na nekog budućeg ministra.

O ostalim detaljima možemo reći da smo davno i javno rekli i poslali dopisom da brodove možemo dovršiti brzo i kvalitetno na ponos Hrvatske, Splita i nas samih, no za gradnju broda potreban je i graditelj i kupac.

U vezi prodaje brodova trećim osobama, tu ideju je iznio osobno sam Ministar u medijskom obraćanju 20.4.2023. g. Mi smo stava da to nije dobra ideja, zbog sigurnosti RH, ali ako Ministar inzistira na tome, i to je jedna od opcija rješavanja problema”, priopćili su iz Brodosplita.

