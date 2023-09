Dok iščekujemo novi paket mjera pomoći, možda se prikrade recesija?

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković najavio je kako će novi paket mjera za pomoć građanima i gospodarstvu predstaviti već idući tjedan na sjednici Vlade. I dok je on i dalje tajnovit i ne želi reći u kojem će smjeru ići Vladine mjere, neki su drugi članovi Vlade govorljiviji pa se može naslutiti da se razmatraju čak i prijedlozi oporbe o dodatnom poreznom opterećenju za lovce u mutnom o čemu premijer ima sasvim drukčije razmišljanje.

Kome će peti Vladin paket mjera donijeti bar neku utjehu za grubu realnost?

Inflacija porasla, prijeti li nam i recesija? “Ako dođe, nazvat će se Godot recesija” Metoda ‘prvo plati sebi’: Milun otkriva kako popraviti kućni budžet u doba inflacije

“Strpit ćete se malo pa ćemo to sve reći”, kaže Andrej Plenković.

Paket će najprije predstaviti koalicijskim i socijalnim partnerima, županima i gradonačelnicima.

“Svi gradovi očekuju da se nastave subvencije vezano uz električnu energiju, za gradske stanove i poduzeća, a onda je na nama da apsorbiramo udar cijena, da ne rastu cijene komunalnih usluga. To nismo činili dosad, nećemo ni u idućem razdoblju, nadam se ni cijelu iduću godinu, sigurno ne do kraja ove”, rekao je Tomislav Tomašević.

Ali lovcima u mutnom koji se bogate na račun neopravdanog pumpanja inflacije, njima bi trebalo oduzeti subvencije, kaže. U SDP-u dodaju: I još ih opaliti po džepu. Bivši ministar financija žali što ga aktualni nije poslušao kad je predlagao da trgovcima najavi porez na maržu.

“Ja ministra Primorca na zadnjoj sjednici Odbora za financije pitam: Ministre – s obzirom na to da ubrzava inflacija – najavite im porez na marže. On meni kaže da neće, da je to ovo-ono. Morali su najaviti! Da su najavili, ti bi poduzetnici znali da će biti kažnjeni ako budu ekstra zarađivali na građanima”, ističe Boris Lalovac.

Plenković se ne slaže: “A neka kažu kako da to učinimo, gdje to ima – porez na maržu… Jučer smo imali jedan veliki i ozbiljan sastanak o inflaciji, ni guverner, ni ministar financija i ni ekonomski ministri – nitko to nije predložio, koji bi bio taj porezni oblik poreza na maržu. A upravo smo mi, a ne oporba, predložili porez na dobit.”

Recesija kao Godot

I od njega uprihodili neočekivano puno – 235 milijuna eura. Potpredsjednik Vlade otkriva da se itekako razmatra kako proširiti poreznu penalizaciju za krizne profitere.

Plenković otkrio kad će donijeti novi paket mjera za građane “Inflacija će biti izvan kontrole. Pitanje je imate li hrane, energije, lijekova!”

“Ja jesam pobornik da i dalje nastavimo sa zakonom o oporezivanju ekstradobiti, najprimjereniji način da oni koji su ostvarili ekstra profite budu sankcionirani”, kaže Branko Bačić.

Nemali dio javnosti, ali i stručnjaka smatra da je ulazak u eurozonu vezao ruke hrvatskoj monetarnoj politici. Glavni ekonomist HNB-a tvrdi – protiv inflacije se poduzima sve što se može tamo gdje treba – u Europskoj središnjoj banci.

“Monetarna politika polako daje rezultate. Ako dođe ta recesija koju najavljujemo već godinu dana – ali se gospodarstvo pokazalo znatno žilavije – bit će to, neki se šale, Godot recesija, najočekivanija recesija u povijesti”, napominje Vedran Šošić.

Godot ili obična recesija, s njom se nije za šaliti. Možda će suzbiti inflaciju, ali će značiti i pad gospodarstva, rast nezaposlenosti pa i manje plaće. Između dva velika zla – jesmo li sigurni da je to ono manje?

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.