Država će u HEP ubrizgati do 900 milijuna eura: “Ostaje u vlasništvu države”

Novi, četvrti paket Vladinih mjera za ublažavanje inflatornih učinaka i rasta cijena energenata procijenjen je na 1,7 milijardi eura, a detalje koje je premijer Andrej Plenković predstavio koalicijskim i socijalnim partnerima u detalje je prezentirao danas.

Najveći dio četvrtog Vladinog paketa mjera pomoći odnosi se na ublažavanje rasta cijena energije, za što će država osigurati 1,181 milijardu eura, za zaštitu od inflacije predviđeno je 169 milijuna eura, a za posebne potpore i poticaje 347 milijuna eura.

Prema paketu mjera, cijena električne energije za kućanstva, za javni i neprofitni sektor, za malo poduzetništvo te poduzetnike do kraja rujna ostaje na istoj razini kao i u jesenskom paketu koji je vrijedi do 31. ožujka, a na snagu je stupio 1. listopada prošle godine.

Podmetnuo leđa

Najveća vijest koja je pratila ovaj uvod u objavu novog paketa mjera pomoći vezana je, pak, uz HEP, koji je u protekloj i ovoj godini preuzeo na sebe najveći dio financijskog tereta vladinih mjera ograničavanja cijena električne i toplinske energije, te plina za kućanstva i gospodarstvo.

Iako je bilo glasina kako je HEP od Vlade tražio da mu omogući podizanje cijena s 1. ožujkom ili mu se nadoknadi na drugi način gubitke, Plenković je jučer najavio da će se HEP-u pomoći, i to dokapitalizacijom. HEP je kompanija u vlasništvu države koja može izdržati teret koji je prebačen na njega, no normalno je, kaže Plenković, da Vlada gleda način kako mu to nadoknaditi, piše Poslovni.hr.

”Vlasnička struktura neće se mijenjati! HEP će ostati u vlasništvu države jer je važan sustav”, bio je jasan Plenković. Ta iznesena poruka važna je zna li se da je već više puta potezano pitanje ulaska privatnog kapitala u HEP, a i sada se u kuloarima mogu čuti slične teze.

I iz sindikalnih redova u HEP-u stižu pozivi na uzbunu, zabrinuti odnosom vlasnika prema “zlatnoj koki” hrvatskog gospodarstva i mogućnosti da ju se možda i želi “ubiti zbog jednog jajeta”.

Sam Plenković nije želio ulaziti u detalje o tomu koliki kapital bi bio “ubrizgan” HEP-u, samo je kazao da će mu se nadoknaditi pomoć koju je pružio u momentu kada je bilo potrebno i osigurati mu ne samo da stoji na nogama, nego da i dalje bude instrument politike subvencioniranja cijene energenata, te da mu se omogući nastavak značajnih investicija, osobito u OIE.

Neslužbeno se, pak, čuje kako je donja granica za kapitalno jačanje HEP-a 660 milijuna eura, a gornja doseže 900 milijuna eura. Temeljni kapital državne elektroprivrede inače je 2,63 milijarde eura. Cijena električne energije ostat će tako nepromijenjena i u idućih šest mjeseci, sve do kraja rujna, a cijena plina prema novom paketu još godinu dana, do travnja iduće godine, piše Poslovni.hr.

