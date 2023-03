Kako promijeniti Zakon o izbornim jedinicama? “Razgovaramo o četiri modela”

Podijeli :

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac komentirao je u N1 Studiju uživo nove mjere kojima Vlada nastavlja pomagati građanima i gospodarstvu pogođenima krizom, rasistički ispad koji je zgrozio javnost, ali i izbore kojih će sljedeće godine biti napretek. Osvrnuo se i na izmjene Zakona o izbornim jedinicama koje je naredio Ustavni sud, ali i najavu premijera da će spriječiti curenje informacija iz sudskih postupaka promjenama ZKP-a i Kaznenog zakona.

Govoreći o izmjenama Zakona o izbornim jedinicama, Pupovac kaže kako su na koalicijskim sastanacima razgovarali o tome jednom prilikom te da je ministar Malenica tada prezentirao modele o kojima se razgovara.

“Razgovara se o neka četiri modela koja idu za tim da se ispune uvjeti koje traži Ustavni sud već godinama”, kaže Pupovac dodajući da su u pitanju prekrajanje, “bilo spajanjem izbornih jedinica, bilo dijelova izbornih jedinica”. Zatim je tu mogućnost da se utvrdi točan broj birača i prema njemu odredi broj zastupnika, a tu je i model da se poveća broj zastupnika. Dodaje kako ne može ocijeniti kojem je modelu vladajuća stranka najsklonija.

Na pitanje bi li podržao povećanje broja zastupnika, Pupovac kaže kako je takav potez “uvijek nepopularan jer se stvara dojam da se povećava broj onih za koje je ionako pitanje kakvu ulogu imaju u političkom i ekonomskom životu”. “Ako bi to unijelo neku vrstu smirenja oko konfliktinih pitanja, možda bismo bili za to, ali u načelu smo bliži mehanizmu koji bi zadržavo postojeći broj”, kaže.

“Pustimo prouke u kojima se spominje AP. Pravosudne institucije moraju imati svoju autonomiju. To sa sobom nosi jasnu obvezu, a to je profesionalan rad i zaštita svega ono što se treba zaštititi, uključujući i sadržaj istrage”, kaže.

“Podržavam da nema arbitrarnog dospijevanja u medije onoga što se može tumačiti od interesa ove ili one vrste, ali ne nužno interesa same istrage, o tome se radi”, pojašnjava dodatno što je mislio.

Selektivno curenje poruka iz hrpe materijala neće učiniti jakim ni sudstvo ni politiku i “ja nisam ni za jedno od toga”, govori Pupovac. “Možete pogriješiti, onoga trenutka kad cijelu utakmicu između sudske vlasti i drugih segmenata vlasti svedemo na tu vrstu sukoba, neće biti jako ni sudstvo ni politika, nisam za to”, kaže.

Predsjednik Republike Zoran Milanović najavio je da će pomilovati prvu osobu koja bude osuđena zbog toga. Pupovac kaže: “Predsjednik Milanović kaže štošta. Tako da … To ne smatram mjerilom jer ne znam kako bi on mogao svojim aktom milosrđa, za koji sam kaže da ga ne želi koristiti jer je to relikt nečega, ne znam čega, mogao intervenirati. To je vrsta populističkog iskaza koja ide za tim da se dopadne dijelu ljudi, a ne za onim što je nama potrebno. Nama je potrebno da mediji budu slobodni, da mogu bez ograničenja objavljivati ono što je od javnog intresa. Da sudstvo bude dobro plaćeno, profesionalno i dobro organizirano, a zaštićeno od utjecaja novca, politike i različitih upotreba onoga čime oni raspolažu za međusobne političke obračune.”

