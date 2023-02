Država izdaje narodnu obveznicu: Stručnjak objasnio tko bi trebao uložiti novac

Podijeli :

Izvor: Manuel Sulzer / ImageSource / Profimedia / ilustracija

Hrvatska konačno izdaje narodne obveznice, pri čemu bi kamata trebala biti iznad 3 posto. O narodnim obveznicama u Newsroomu je govorio financijski stručnjak Denis Fudurić. On navodi da su dvije strane ove priče te da ćemo tek vidjeti je li ovo "pokušaj države da ušićari na malim investitorima ili dobra prilika koju štediše trebaju prihvatiti i uložiti u tu narodnu obveznicu".

“To će biti vrlo interesantna priča. Pozdravljam bilo kakav iskorak države prema domaćem tržištu kapitrala. Smatram da je to za pohvalu i da se nikako nije trebalo čekati ovoliko dugo. S druge strane, postoje određene sumnje je li se država okrenula domaćem tržištu kapitala jer tu vidi povoljniju priliku za zaduženje jer vidi da su kamate na depozite u bankama jako niske, da je likvidnost sustava ogromna, da je štednja građa ogromna pa sad tu ušićariti”, kazao je Fudurić i dodao:

Izdaju se narodne obveznice: Na nesposobnosti političara mogli biste i zaraditi Ministarstvo financija izdaje ‘narodnu’ obveznicu. Što to znači za građane?

“Istina je negdje u sredini vjerojatno. Država bi se trebala posvetiti malo više domaćem tržištu kapitala.”

Fudurić je analizirao i u kojoj situaciji bi se građanima isplatilo ulgati u narodne obveznice, odnosno koliku minimalnu kamatu bi država trebala ponuditi.

“Rok od dvije godine je primamljiv, nije predug. Pitanje je tko će garantirati za te likvidnost obveznica. Što se tiče prinosa, samtram da bi on trebao biti 5 posto plus da bi bio interesantan širokim masama i da bi ministarstvo moglo reći da je ovo dobro prilika. To bi trebalo biti zanimljivo i mislim da bi ljudima to trebalo biti prihvatljivo”, objasnio je stručnjak.

“Da sam štediša koji preferira nizak rizik i višu likvidnost, apsolutno bi se odlučio za državnu obveznicu nego za depozit u banci”, dodao je.

