Ekonomist: Poražavajuća je činjenica da umirovljenici postaju socijalna kategorija

Podijeli :

Profesor ekonomije sa Sveučiliša Libertas Luka Brkić gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Igora Bobića gdje su komentirali novi paket mjera Vlade te najavljenu poreznu reformu.

“Nastavak mjera za one najugroženije mogu razumjeti i mogao bih to podržati, ali da je prošlo vrijeme takvih mejra to je valjda svima jasno.”

Glavni ekonomist HUP-a: Kratkoročni najam u turizmu je porezna oaza Subvencijama za struju i plin mogao bi doći kraj. Kako bi se to odrazilo na najranjivije?

Jedna od lošijih strana subvencioniranja je, smatra, što ljudi zaborave koliko nešto zapravo košta, tvrdi Brkić.

“To je onda je kontraproduktivno. Nije dobro s ekonomskog stajališta, a nije dobro ni s proračunskih stavki.”

Brkić podsjeća da će dotok sredstava iz Europske unije biti sve manji i da se na to treba privikavati.

“Oko 2026. ćemo vidjeti pravu krvnu sliku našeg gospodarstva. Kad ta sredstva, koja su bila s jedne strane bespovratna, a s druge strane su bila izuzetno povoljni financijski aranžmani, nestanu, onda ćemo vidjeti pravu sliku gospodarstva”.

Brkić smatra da su najbolja rješenja ona koja dovode do nekog ekonomskog sustava koji je visoko konkurenatan, produktivan i kojeg prate visoki dohotci.

Osvrnuo se i na mirovine.

“Poražavajuća je činjenica da umirovljenici postaju socijalna kategorija. Ja ako radim 40 godina i uplaćeujem u sve mirovinske fondove, onda nakon 40 god ne želim biti socijalni slučaj… Mirovinski sustav kakav imamo, sa svim njegovim boljkama koji nosi, nije održiv na dugu stazu. Osim ako ne ostanete na ovoj razini – gologa preživljavanja”, dodaje Brkić.

Porezna reforma

Brkić je objasnio zašto smatra da je porezna reforma itekako potrebna.

Pitali smo građane koga bi trebao zahvatiti porez na nekretnine: “Oni guše domaće, njih treba oporezovat” Hoće li ministar Primorac odustati od poreza na nekretnine? “Sve je moguće…”

“Ja to stavljam u kontekst reforme poreznog sustava Hrvatske koji je primitivan i zaostao. Ima dijelove bismarckovog modela i velikim dijelom socijalisitčke države Hrvatske”

“Sve europske zemlje imaju PDV i postoji razlog zašto je tome tako – za izbjegavanje porezne evazije. Zatim, nemamo porez na nasljedstvo… Imamo porez na dohodak i dobit i još se hvalimo kako velik dio ljudi ne plaća porez na dohodak i dobit, a u uređenim sustavima se moraju hvaliti da gotovo svi plaćaju porez.”

Brkić nije uvjeren da će takva reforma biti spremna do 1.1.2025. upravo zbog složenosti procesa.

“Priprema takvih reformi traži neko vrijeme. Nizozemska škola kaže najmanje godinu dana. Talijanska škola kaže krenite pa ćete po putem rješavati… Ovo je definitivno testiranje javnosti i lobističkih grupa koje će se sigurno javljati”, kazao je Brkić i dodao da je u pitanju uvijek i politička hrabrost.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Profesionalni kuhari samo ovako dinstaju luk: Brzo je gotov, a puno je ukusniji Stiže novo, jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, pogledajte kad