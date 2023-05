Ekonomski analitičar: Ovo nije reforma, ostajemo primitivan porezni sustav

Podijeli :

Ekonomski analitičar i profesor Luka Brkić, u N1 studiju uživo osvrnuo se na poreznu reformu iz stručnog kuta te ponudio odgovore na brojna goruća pitanja.

Primjerice, ono koje se uporno postavlja jest radi li se uistinu o reformi ili predizbornom triku.

“Ne znam je li to trik, o tome neka sude politički analitičari i oporba. Po mom sudu, to nije porezna reforma, kao ni prethodnih pet krugova”, započeo je poprilično jasno Brkić pa nastavio:

“To tvrdim iz jednostavnog razloga što se stalno “igramo” porezom na dohodak, PDV u određenom obliku, prirez… i ostajemo u starim poreznim oblicima. Ne moderniziramo ga, zapravo najveći dio vučemo iz 19. stoljeća i Bismarckove republike, kao i socijalističke Hrvatske. Ostajemo relativno primitivan porezni sustav. Nemamo porez na imovinu, kvazi rente, na nasljeđivanje, ekstra dobit i sve ostalo što uređeni porezni sustavi imaju.”

Naveo je i da se konstantno vrtimo u krug te da se mijenjanje porezne stope ne može prikazivati kao reformu. Ali, ima li u ovom potezu koristi za građane?

“Naravno, izračuni pokazuju da će plaće rasti, no to je od poreznog obveznika do obveznika. U gruboj računici pokazuje se da to nisu neki značajni iskoraci u smislu povećanja plaća. Dodao bih, ni ne mogu biti. Fiskalna politika nije tu da bi se bavila pitanjem plaća u odnosu na poslodavce i radnike, to je pitanje drugih”, kazao je profesor.

Mirovinski sustav još je jedan potencijalni problem i mogao bi se narušiti ovom reformom.

“Potvrđeno je da će se oko 40 posto nadoplaćivati iz poreza, što znači da postojeća razina doprinosa ne pokriva toliko posto sadašnjih mirovina. A već u ovom trenutku mirovine nisu zadovoljavajuće pa ako postanu socijalna kategorija, nakon 40 odrađenih godina, tad nešto nije u redu sa sustavom. Znači, stanje je već sad neodrživo”, smatra Brkić pa pojašnjava:

“Samo ćemo već dosadašnji omjer malo poremetiti pa ćemo uplaćivati više u mirovinski sustav nego do sada. U tom smislu se može održati postojeća stabilnost, na ovako niskoj razini. Znači, neće ga ugroziti, ali takav sustav nije dobar na duži ili srednji rok jer temeljni omjeri nisu dosegnuti.”

