Novotny: Ovo nije reforma, ove mjere će samo povećati inflaciju

Ekonomist Damir Novotny u Newsnightu je komentirao poreznu reformu koju su u srijedu premijer Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac predstavili javnosti.

Prema onome što je Vlada u srijedu predstavila, najniže plaće bi u prosjeku mogle rasti 40 eura. A što je s ostalima?

“Ne radi se o reformi, a to je priznao i Primorac koji je rekao da se radi o izmjeni poreznih stopa”, kaže Damir Novotny i dodaje: “Porez od rada i kapitala je naslijeđen model iz socijaldemokratskih zemalja ili vlada skandinavskih zemalja. Hrvatska ima opterećenje dohodaka od rada i kapitala prosječno, niže primjerice od skandinavskih zemalja. Ove promjene su male i ne zavrijeđuju toliko bure u javnosti ni žuči u diskusijama. Odlazi se u sferu političkog populizma. Plaće ne mogu rasti kao posljedica promjena u poreznom sustavu. To bi bilo moguće da smo u Irskoj pa spustimo opterećenje na pet posto pa si svatko plaća doprinose ako želi. Ovo je više politički marketinški folklor bez ekonomske supstance.”

Dodaje da rastom plaća raste i inflacija, a spominje i velike novce “u sivoj zoni”.

“Što više plaće rastu, rast će inflacija. HNB vidi još nerazmjenjenih kuna oko 18 milijardi u opticaju koji će se tijekom godine razmijeniti postupno da se ne deklariraju kao dohodci u sivoj zoni. To bi bila karakteristika lijevih vlada, nikako ne kršćanskih demokrata. To govori u prilog tome da je Hrvatska preuzela skandinavski model iz 70-tih, ali to se više ne radi. Rekli su da se dižu plaće da bi kućanstava više trošila. Tu vidim veliki problem. Što više kućanstava imaju slobodnog novca, to će inflacija biti veća. Objavljene su danas preporuke Europske komisije koja kaže Hrvatskoj vladi – nemojte više subvencionirati energiju, to je pogrešan smjer”, dodaje.

Na pitanje je li ovo udar na najveće gradove, Novotny odgovara:

“Možda na Grad Zagreb. Nedostajat će im 200-tinjak milijuna, to nije malo, to će gradu stvoriti probleme. Hoće li podići stope poreza na dohodak, vidjet ćemo. Mislim da će Zagreb imati najviše štete od ovoga. Split je regija bez visokih dohodaka, u toj regiji vidimo učinke sive ekonomije.”

