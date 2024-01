Energetski stručnjak otkrio u kojem bi slučaju nafta mogla dramatično poskupjeti

Podijeli :

PAUL RATJE / AFP

Cijene nafte na svjetskim su tržištima snažno porasle nakon što su američke i britanske snage pokrenule napade na hutiste u Jemenu, što je potaknulo zabrinutost oko širenja sukoba na Bliskom istoku. Stručnjak za energetiku Igor Dekanić rekao je za Dnevnik HRT-a kako "ne bi trebalo biti dramatičnih poskupljenje ukoliko ne dođe do regionalnog rata".

Prof. dr. sc Igor Dekanić komentirao je kretanje cijena nafte nakon napada snaga Velike Britanije i SAD-a na hutiste u Jemenu.

“To nije preveliki porast. To je onakav porast kakav je i poremećaj. Radi se o relativno ograničenom napadu na jedno područje Bliskog istoka koje je blizu, ali ne i na samim naftnim putevima”, rekao je.

Podsjetio je kako sve države na svijetu imaju sustav zaliha te da se ovakvi i slični poremećaji smire u roku od dva do tri mjeseca, piše HRT.

“Svi uvoznici nafte već desetljećima imaju sustav zaliha nafte, kao Hrvatska i sve ostale članice EU. Sve zemlje imaju strateške zalihe u visini dvomjesečne totalne potrošnje. Svaki takav poremećaj se kroz jedan ili dva mjeseca smiri.”

Čeka nas novi porast cijena? Kriza u Crvenom moru mogla bi uništiti globalno gospodarstvo UŽIVO VIDEO / Zaoštrava se kriza, Erdogan prozvao Zapad: “Žele Crveno more pretvoriti u more krvi”

Dodao je kako su SAD odlučile dopuniti zalihe.

“SAD je odlučio dopuniti zalihe tako da su povećali kupovinu nafte, to je dovelo do ovog povećanja, koje je se na kraju smanjilo. Zadnji put su strateške zalihe puštene prilikom katastrofe od uragana Katrina” podsjetio je.

Eskalacija i dodatna poskupljenja prijevoza

Pretpostavio je kako, ukoliko dođe do dodatne eskalacije i brodske kompanije odluče ploviti oko Afrike, može doći do dodatnih poskupljenja.

“Vjerojatno bi cijene nafte nešto narasle, ali to poskupljenje bi zbog skupljeg transporta bilo dva do tri posto više”

Objasnio je kako ipak, prije svega, na cijene nafte utječu OPEC+ te ponuda i potražnja.

“Prije svega utječe svjetska ponuda i potražnja dakle, ponuda nafte na svjetskom tržištu, a to je politika OPEC+, zašto plus, OPEC plus Rusija. Bez obzira na sankcije EU i SAD-a – Rusija normalno trguje s cijelim svijetom”

Ustvrdio je kako dodatnih poskupljenja neće biti ako ne dođe do regionalnog rata na Bliskom istoku.

“Mislim da ti skokovi neće biti veliki i dramatični osim ako ne dođe do regionalnog rata na Bliskom istoku. Veliki skok, ako se i dogodi – bi išao na ruku Europi jer bi dao vjetar u leđa energetskoj tranziciji. Ne očekujem dramatične događaje i dramatičnu situaciju za potrošače nafte”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Uz ovaj trik vaše će banane ostati žute i jestive i nakon 15 dana Milanović prozvao Plenkovića: “Zapiknuo je mjesto Charlesa Michela i sad se igraju velike igre”