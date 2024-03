Financijska savjetnica kaže da se kad sve poskupljuje treba držati samo jednog pravila

Podijeli :

Preispitajte svoje potrošačke navike, povećajte štednju i izbjegavajte upadanje u dug pod svaku cijenu.

Život je sve skuplji. Stanarina, krediti, namirnice i hrana i troškovi prijevoza su poskupjeli i učinili svakodnevicu sve skupljom. A najveći problem je što većina nas, kako bi preživjela od plaće do plaće, troši još više i zadužuje se po karticama.

“Nastavite li trošiti kao što ste trošili prije podizanja kamatnih stopa ili prije nego što su svakodnevne stvari poskupjele zbog inflacije, neminovno ćete ući u spiralu pretjerane potrošnje i duga”, rekla je Hillary Seiler, utemeljiteljica tvrtke za financijsku pismenost Financial Footwork.

“Ljudi nikad ne žele čuti taj jedan savjet, ali uvijek je važno da trošite manje nego što zarađujete, nevezano uz gospodarske uvjete, a kamoli sad u otežanim uvjetima.”

Seiler surađuje s mnogo klijenata koji žele vratiti kontrolu nad vlastitim financijama i osigurati i financijsku stabilnost i dugoročno blagostanje.

“Ljudi misle da pretjerano trošenje ili život iznad mogućnosti znači kupnju skupog automobila ili odlazak na pomodno ljetovanje, ali, vjerovali li vi meni ili ne, čak i odlazak u trgovinu može uzrokovati prekomjerno trošenje i zaduživanje”, dodala je Seiler.

Seiler navodi sljedeća tri načina da trošite manje nego što zarađujete:

1. Preispitajte i prilagodite potrošačke navike

Preispitajte načine kako trošite novac. Izlazite li još uvijek van tri puta tjedno, naručujete mnogo stvari i predmeta preko interneta i ručate vani svaki dan?

“Dovoljno mi je da vidim bankovni izvod klijenta i već znam gdje točno baca goleme svote novca u bunar. Možda si mislite, pa nemam auto ili ne trošim mnogo na kartice, ali mnogo novca trošite na druge stvari”, navodi Seiler.

“Vođenje kućanstva najčešće predstavlja najveći trošak i sad se ljudi najviše muče s time, a to su namirnice, kućanske potrepštine, priprema obroka i prijevoz”, rekla je.

Usto, možda ćete se morati suočiti s činjenicom da ne možete živjeti ili trošiti kao što ste prije mogli. Želite li smanjiti potrošnju, možda ćete morati izbaciti neke stvari i manje kupovati. “Možda će vam biti potreban posve drukčiji proračun”, kaže Seiler.

2. Izbjegavajte upadanje u dug pod svaku cijenu

“Svim klijentima govorim da izbjegavaju upadanje u dug pod svaku cijenu”, rekla je Seiler Business Insideru. Također upozorava da to što plaćate kreditnim karticama ne znači da možete trošiti više nego što biste da plaćate debitnim karticama.

“Čak i ako vam kartična kuća daje nagradne bodove ili vraća gotovinu, to nipošto nije razlog za pretjerano trošenje. To samo znači da iz mjeseca u mjesec prenosite neplaćene dospjele troškove i na to plaćate velike kamate. Karticom kupujte samo ono što možete isplatiti u tekućem mjesecu.”

3. Neka vam štednja bude na prvom mjestu

Visoke kamatne stope mogu čak i biti od koristi kad je riječ o štednji. “Svi bi trebali razmisliti o otvaranju štednje s visokim prinosom”, kaže Seiler. “Sad možete dobiti bolje kamatne stope na oročenu štednju i to će vam pomoći da brzo povećate glavnicu.”

Seiler preporučuje da uključite iznos koji želite uštedjeti u mjesečni proračun i povećavate da svaka tri mjeseca. Manja potrošnja pomoći će vam da više uštedite i poboljšate svoju financijsku sigurnost, prenosi Poslovni.hr.

