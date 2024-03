Njemački trgovački lanac zatvara vrata: Zbog bankrota bez posla ostaje oko 400 ljudi

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Nakon 38 godina, njemački trgovački lanac elektronikom Gravis, najpoznatiji kao Appleov partner, zatvara svoja vrata. Bez posla ostaje oko 400 zaposlenika.

– Nakon gotovo četiri desetljeća poslovanja tvrtka za prodaju računala Gravis iz Berlina je pred gašenjem. Trgovac elektronikom zatvorit će sve svoje trgovine u Njemačkoj, potvrdio je glasnogovornik tvrtke.

Nije poznato kada će se zatvoriti 37 poslovnica i online shop, no sigurno je da će to biti do kraja godine. Kako je rekao glasnogovornik Gravisa, sve trgovine u Njemačkoj zatvorit će se do 31. prosinca, piše Fenix magazin.

Gravis posljednjih godina nije mogao pratiti brzi razvoj online trgovine i promjenjive potrebe potrošača. Trvrtku je prije nekoliko godina preuzela Freenetova podružnica Mobilcom-Debitel, ali niti to nije pomoglo Gravisu u poslovanju. Naprotiv, rezultat je pad prodaje u poslovnicama i sve niže marže, posebice u poslovanju s Appleovim proizvodima.

U konačnom pokušaju da vrati uspjeh poslovanju, Gravis je nedavno uložio velika sredstva u marketing i preuređenje identiteta svoje marke. Novi logotip i modernizirana online prisutnost trebali su privući kupce i potaknuti bezgotovinsku prodaju. Unatoč tim naporima i raspravama o mogućim partnerstvima za spas poslovnog modela, uspjeh se na kraju nije materijalizirao.

Gravis nije prva tvrtka koja nije uspjela izdržati sve veći pritisak online maloprodaje. Pandemija i ubrzani trend kupnje putem interneta samo su pogoršali probleme s kojima su se već borili fizički trgovci. Čak ni suradnja s Appleom kao službenim pružateljem premium usluga očito nije mogla spasiti Gravis od zatvaranja trgovina.

