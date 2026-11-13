DOMOTEX South East Asia 2026.
Hrvatski parketi osvajaju Aziju: Jedna domaća tvrtka izvozi čak 95 posto proizvodnje
Tri hrvatska proizvođača parketa i drvenih podnih obloga - Pan Parket, PPS Galeković i Slavonija DI, u organizaciji Hrvatske gospodarske komore predstavljaju se na sajmu DOMOTEX South East Asia 2026., koji se od 11. do 13. studenoga održava u Bangkoku u Tajlandu.
Hrvatske tvrtke prvi put izlažu na ovom međunarodnom sajmu, čije je ovogodišnje izdanje okupilo više od 300 izlagača iz cijelog svijeta.
Jelena Đugum, direktorica Sektora za poljoprivredu i prehrambenu industriju HGK, ističe kako je sudjelovanje na sajmu za članice HGK važno radi povećanja vidljivosti hrvatskih tvrtki na rastućem građevinskom tržištu jugoistočne Azije.
"Nastup na sajmu u Bangkoku otvara nove mogućnosti za hrvatsku drvoprerađivačku industriju i pridonosi njezinu snažnijem pozicioniranju na tržištu jugoistočne Azije. Ova regija bilježi značajan gospodarski razvoj, rast investicija i sve veću potražnju za kvalitetnim građevinskim materijalima i proizvodima za uređenje interijera. Prepoznajući potencijal tog tržišta, ali i drugih na kojima hrvatske tvrtke još nisu dovoljno zastupljene, HGK je svojim članicama podrška u ostvarivanju novih poslovnih prilika", kazala je Đugum.
Nastup hrvatskih tvrtki iz drvoprerađivačke industrije na nacionalnom štandu površine 180 m² organizirala je HGK, uz financijsku potporu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
"Sudjelovanje na sajmu za našu tvrtku iznimno je vrijedno iskustvo i važna prilika za predstavljanje naših proizvoda, kvalitete i stručnosti na međunarodnom tržištu. Kao izlagači, imamo priliku ostvariti nove poslovne kontakte, razmijeniti iskustva s partnerima iz različitih dijelova svijeta te predstaviti naše mogućnosti i potencijale. Vjerujemo da će ostvareni susreti i razgovori otvoriti vrata novim poslovnim suradnjama i dodatno doprinijeti jačanju naše prisutnosti na tržištu jugoistočne Azije", kazala je Martina Ravlić Marijanović, direktorica tvrtke Slavonija DI.
Za tvrtku PPS Galeković sajam je važan korak u jačanju prisutnosti u jednoj od gospodarski najdinamičnijih regija svijeta.
"Više od 65 posto naše ukupne proizvodnje namijenjeno je globalnom izvozu, a tržište jugoistočne Azije vidimo kao priliku za daljnji razvoj poslovanja i povezivanje s novim partnerima. Na sajmu predstavljamo naš asortiman i proizvodne mogućnosti, s naglaskom na kvalitetu, održivost i dugogodišnje iskustvo u proizvodnji drvenih podnih obloga. U uvjetima stalnih promjena na globalnom tržištu, širenje mreže kupaca i prisutnost na različitim tržištima ostaju važan dio naše strategije dugoročnog razvoja", izjavio je Filip Galeković, direktor PPS Galeković.
Inozemna tržišta važna su i za tvrtku Pan Parket, koja godišnje proizvede oko 700.000 m² parketa, od čega 95 posto plasira na inozemna tržišta.
"Sudjelovanje na sajmu DOMOTEX Southeast Asia važan je korak u daljnjem širenju poslovanja i jačanju prisutnosti tvrtke na tržištu jugoistočne Azije. Ovim nastupom želimo dodatno promovirati kvalitetu hrvatske proizvodnje, predstaviti naše proizvode novim tržištima te ostvariti kontakte s potencijalnim distributerima, arhitektima, projektantima i poslovnim partnerima", izjavio je Deni Kelava, član Uprave Pan Parketa.
Hrvatska drvna industrija prepoznatljiva je po izrazitoj izvoznoj orijentiranosti. Polovicu svojih prihoda od prodaje sektor ostvaruje u inozemstvu, u ukupnom izvozu sudjeluje s 5 posto te ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni.
U prvih sedam mjeseci 2026. ukupan izvoz drva, proizvoda od drva i namještaja iznosio je 938 milijuna eura, što je 2 posto više u odnosu na isto razdoblje 2025. Istodobno, ukupan uvoz navedenih proizvoda dosegnuo je 795 milijuna eura, što je 6 posto više nego u istom razdoblju 2025. Suficit u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni drva, proizvoda od drva i namještaja iznosi 143 milijuna eura, što je smanjenje od 7 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. Pokrivenost uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja iznosi 118 posto.
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