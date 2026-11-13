U prvih sedam mjeseci 2026. ukupan izvoz drva, proizvoda od drva i namještaja iznosio je 938 milijuna eura, što je 2 posto više u odnosu na isto razdoblje 2025. Istodobno, ukupan uvoz navedenih proizvoda dosegnuo je 795 milijuna eura, što je 6 posto više nego u istom razdoblju 2025. Suficit u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni drva, proizvoda od drva i namještaja iznosi 143 milijuna eura, što je smanjenje od 7 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. Pokrivenost uvoza izvozom drva, proizvoda od drva i namještaja iznosi 118 posto.