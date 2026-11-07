Američki poučak

Proljetos, nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj na kojima je okončana šesnaestogodišnja vladavina Viktora Orbána, napisao sam ovdje kako je izvanredna snaga demokracije u tome što njenu moć svi građani doslovce drže u ruci ako žele, a ona ne teži više od desetak grama koliko je teška kemijska olovka kojom zaokružuju stranku ili kandidata na biračkom listiću. Naravno, nije dovoljno samo sjesti iza paravana i zaokružiti, nego treba dobro promisliti i odvagnuti prije odluke. Vrijednost demokratskog izbora nije samo u širini odabora, nego i u mogućnosti da se poprave prethodni odabiri koji su se pokazali pogrešnima i drugome pruži povjerenje da obavi tu zadaću. Očito je da su na američkim međuizborima mnogi odlučili dati takav glas za popravak.