Janaf i Ina sklopili ugovore za transport i skladištenje nafte

Podijeli :

Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Jadranski naftovod (Janaf) je u četvrtak izvijestio da je s Inom sklopio ugovor o transportu nafte do kraja ove godine, kao i višegodišnji ugovor za skladištenje sirove nafte.

Janaf je sklopio s Inom Ugovor o transportu nafte za količinu od minimalno 1.600.000 tona do maksimalno 2.160.000 tona nafte na dionici Omišalj – Rafinerija nafte (RN) Rijeka u razdoblju do 31. prosinca 2023. godine te Ugovor o skladištenju sirove nafte u razdoblju do 31. prosinca 2025. godine koji obuhvaća kapacitete od 79.385 prostornih metara na Terminalu Omišalj i od 70.000 prostornih metara na Terminalu Sisak, navodi se u priopćenju.

Šef Čistoće otkrio kolika je prosječna plaća komunalnog radnika i vozača kamiona UŽIVO Štrajk prekinut. Tomašević kreće u čišćenje grada, poručio: “Idemo raditi” Novi podaci Inspektorata: Pogledajte koliko su skočile cijene u trgovinama!

Predsjednik Uprave Janafa Stjepan Adanić zadovoljan je nastavkom suradnje s Inom.

Pritom je naveo kako je društvo Jadranski naftovod “od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, ali ujedno i uživa povjerenje svojih partnera kao pouzdani pružatelj usluga transporta nafte te skladištenja nafte i naftnih derivata”.

“Još jedan u nizu sklopljenih ugovora s početkom 2023. godine govori nam o tome kako možemo s razlogom očekivati uspješnu poslovnu godinu, ali i, još važnije, kako sa spremnošću prihvaćamo stratešku ulogu jedne od bitnih sastavnica energetske stabilnosti Republike Hrvatske i Europske unije: Kontinuirano proaktivno djelujemo kako bismo bili spremni odgovoriti na sve potencijalne energetske izazove koje nam donosi budućnost”, istaknuo je Adanić u priopćenju.

Član Uprave Janafa Vladislav Veselica je istaknuo kako je sigurnost opskrbe i poslovanja njihovih poslovnih partnera u ovim izazovnim vremenima apsolutni imperativ za Jadranski naftovod.

“Ugovor s vodećom hrvatskom naftnom kompanijom Inom, s kojom njegujemo dugogodišnji partnerski odnos, još je jedan dokaz ispravnog strateškog usmjerenja Janafa. Zahvaljujući proaktivnom pristupu Uprave prema poslovnim partnerima i klijentima te kontinuiranim ulaganjima u naftovodno-spremnički sustav te ostalu potrebnu infrastrukturu, ostajemo i dalje konkurentni na naftnom tržištu šire regije, gdje smo prepoznati kao pouzdan i poželjan partner u energetskom sektoru”, izjavio je Veselica.

U priopćenju se podsjeća da je za predstojeće razdoblje Janaf sklopio ugovore o transportu s Naftnom industrijom Srbije (NIS) i MOL-om te ugovore o skladištenju s Agencijom za ugljikovodike, MOL-om i tvrtkom Litasco.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.