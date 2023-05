Jurić: Od porezne reforme isključivo će profitirati bogati Hrvati

Podijeli :

Đurđica Jurić, dekanica na RRiF-u, Visokoj školi za računovodstvo, gostovala je u Newsroomu i analizirala najavljenu poreznu reformu.

“Koji je cilj ove porezne reforme? Povećati velike plaće ili pomoći onima s najnižim plaćama? Moram pritom napomenuti da je jedino poslodavac taj koji može povećati plaće. Kada govorimo o realnom sektoru, ukidanje prireza isključivo će se tiče onih čija je plaća pod porezom na dohodak i oni koji plaćaju prirez. Dakle, to su oni s visokim plaćama. To nije ništa novo, već uobičajena stvar. Onaj tko primjerice ima minimalnu plaću od 560 eura neto, nakon ukidanja prireza u gradu Zagrebu prihodi će mu rasti za samo jedan euro. Onima s prosječnim primanjima, plaća će rasti 26 eura. Dok onaj tko ima plaću oko 2 i pol tisuće eura, njemu će plaća rasti 92 eura. Što je veći bruto, to je veća porezna olakšica”, rekla je Jurić.

Kaže da ju je posebno dotaklo to što se neprestano govori o rasterećenju plaća.

“Međutim, tko će zapravo osjetiti ukidanje prireza? On se obračunava na sve dohotke, ne samo na plaće. Dakle, obračunava se na dohotke od kapitala, dohotke od najma. Rentijeri neće plaćati prirez”, objasnila je

“Govorimo da će gradovi moći povečati povećati ako će to biti potrebno i to stopom poreza na dohodak. Bila sam začuđena. To znači da će mali susjedni gradovi imati različite poreze na dohodak”, dodala je Jurić.

Upozorava da kada se govori o porezima stvari od početka moraju biti transparentne.

“Pitam se da li je netko napravio simulaciju koliko će biti koristi i uštede, a koliko troškova od porezne reforme? Svaka porezna reforma skupa je poduzetnicima. Poslodavci će morati mijenjati softvere, i način obračuna plaće” kazala je.

Smatra i kako u Hrvatskoj plaće svakako moraju rasti.

“Imamo velik udio građana koji plaćom ne mogu osigurati egzistenciju. Moramo stimulirati početničke plaće. Ona mora biti afirmativna kako bi mladom čovjeku dali smjernice i nadu. Mi puno iščekujemo od svake vlade, da će čarobnim štapićem svima povećati plaće. Ja to zovem crnim humorom. Vlada može pomoći primjerice u promjeni poreznih razreda umjesto da diraju prirez”, zaključila je Đurđica Jurić.

