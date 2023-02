Kako je strategija okrupnjavanja United Grupe prošla u drugim zemljama?

Podijeli :

Izvor: Aleksandar Varbenov / Panthermedia / Profimedia / ilustracija

Stručnjaci navode da je izdvajanje baznih stanica u posebne kompanije uobičajena praksa. U nastavku pročitajte kako je strategija okrupnjavanja koju provodi United Grupa prošla u drugim zemljama.

Zapanjujuća ponuda za Deutsche Telekom

Deutsche Telekom je u srpnju dobio zapanjujućih 10 milijardi eura za udio od 51% u svojoj kompaniji za proizvodnju komunikacijskih tornjeva, zaokupljajući maštu trgovaca koji sada istražuju mogućnosti za sljedeći mega-posao u sferi telekomunikacija, medija i tehnologije (TMT), piše ionanalytics.

Prodaja udjela je posljednja u nizu europskih mobilnih operatera koji razdvajaju infrastrukturne jedinice za tornjeve – s ciljem da privuku investitore. Ove aktivnosti su bile odgovorne za otprilike 10% vrijednosti svih TMT aktivnosti u godini do danas i oko trećine vrijednosti svih telekomunikacijskih poslova, prema Dealogic-u.

Investitori u infrastrukturu koji su se ranije borili da steknu udio u GD Towers sada kruže oko sljedeće najbolje prilike u Europi. KKR, EKT i Global Infrastructure Partners (GIP) su među investitorima koji razmatraju ulaganje u Vodafone-ovu kompaniju Vantage Towers.

Očekuje se da će se ulagačima pojaviti više mogućnosti da ulažu u telekomunikacijska sredstva kada europski operateri počnu pripreme za odvajanje infrastrukture tornjeva u nove entitete. Telenor je počeo s pripremama da napravi i na kraju unovči svoj portfelj tornjeva za sljedeću godinu. Cornerstone, biznis u vlasništvu Telefonica, Liberti Global i Vantage Towers bi također mogli ponuditi nove prilike za investitore.

Dok fondovi za infrastrukturu nastavljaju s pokušajima da se uključe u akciju, europski operateri bi mogli razmotriti dublje poteze konsolidacije u svjetlu rastućih CAPEX troškova i povećane upotrebe mobilne mreže. Još uvijek je otvoreno pitanje hoće li europski regulatori “zagristi” za veću konsolidaciju. U međuvremenu, međutim, infrastrukturni fondovi će i dalje imati operatere na “speeddial-u” dok traže sljedeći mega-posao oko tornjeva.

Noverški potrošači imat će koristi

Transakcija za prodaju 30 posto novoosnovane norveške kompanije Telenor Fiber AS je završena. Udio je prodan konzorciju koji vodi ulagačka kompanija KKR koja ulaže kroz svoju osnovnu infrastrukturnu strategiju, a su-ulagač je Oslo Pensjonsforsikring.

Transakcija Telenor Fiber AS kompaniju vrednuje na 36.1 milijardu norveških kruna i dodaje 10.8 milijardi kruna vrijednosti Telenoru. Kompanija je 2021. ostvarila zaradu od 1.7 milijardi norveških kruna prije kamata, poreza i amortizacije.

“Ova transakcija važan je korak u našoj novoj strategiji izgradnje Telenora za budućnost. Pokazujemo vrijednost Telenorove infrastrukture, a istovremeno štitimo buduća ulaganja u norvešku tehonologiju optičkih vlakana. Od ovoga će koristi imati norveški potrošači koji će dobiti pristup modernim i snažnim komunikacijskim opcijama kroz Telenor koji nastavlja poboljšavati svoju ponudu za korisnike”, kaže Jannicke Hilland, direktorica Telenor infrastrukture.

Cilj Telenora je da preuzme značajan dio preostalog tržišta u Norveškoj i nastavi poboljšavati pokrivenost optičkom mrežom pružajući korisnicima povećani pristup fiksnim, mobilnim i TV uslugama velike brzine. KKR ima veliku razinu iskustva u digitalnoj infrastrukturi i dijeli Telenorovu dugoročnu perspektivu na norveškom tržištu telekoma.

Vodafone se udružuje s KKR-om i GIP-om

Vodafone (VOD.L) je pristao prodati svoje dalekovodne stupove tvrtke Vantage Towers Global Infrastructure Partners (GIP) i KKR, stvarajući zajedničko ulaganje koje će osloboditi prihode od najmanje 3,2 milijarde eura za smanjenje duga operatera, piše Reuters.

Izvršni direktor Vodafona Nick Read rekao je da je ugovorom, koji Vantage procjenjuje na 16 milijardi eura postigao svoje ciljeve zadržavanja sukontrole nad infrastrukturom potrebnom za uvođenje 5G mreža, dok je izvukao vrijednost i uklonio je iz bilance britanske grupe.

“Ovo značajno povećava financijsku fleksibilnost Vantage Towera kako bi iskoristio buduće prilike za rast, organski i anorganski”, rekao je Read novinarima.

Ovisno o tome koliko manjinskih ulagača pristane prodati svoje dionice i koliko Vodafoneovih dionica GIP i KKR pristaju kupiti, Vodafone će dobiti gotovinske prihode između 3,2 milijarde eura i 7,1 milijardi eura, kazao je, dodajući da će to biti iskorišteno za smanjenje duga.

Read je prošle godine izdvojio Vodafonove europske tornjeve u zasebno uvrštenu tvrtku što je bila preteča povezivanja s drugim igračem u industriji, operaterom tornjeva ili infrastrukturnim fondom. Njegova preferencija je bila da kombinira Vantage s industrijskim partnerom, ali je uvođenje privatnih investicija bila druga opcija.

Provođenje ove druge opcije uklonilo je teške antimonopolske prepreke, kažu analitičari.

Vodafonovi investitori, među kojima je od rujna i francuski milijarder iz telekomunikacija Xavier Niel, bili su nestrpljivi da Read ispuni svoje obećanje da će unovčiti sredstva i pokrenuti konsolidaciju na mobilnim tržištima. Smanjenje duga bi mu trebalo pomoći da kupi malo prostora za disanje dok se bavi poslovima u oblasti mobilnih telefona, uključujući spajanje s Hutchison’s Three u Britaniji.

Tržište je negativno reagiralo na uslove ugovora, međutim, s akcijama Vodafona koji su pali za više od 2% da bi se trgovalo nedaleko od dvogodišnjeg minimuma.

Jačanje odnosa između KKR-a i TIM-a

TIM je početkom veljače potvrdio da je dobio neobvezujuću ponudu od američke investicijske tvrtke KKR za kupnju udjela u fiksnoj mreži. Iako detalji ponude nisu još poznati, TIM je potvrdio kako će, ako sporazum bude postignut, američka kompanija preuzeti nadzor nad novoosnovanom tvrtkom, piše Capacity media.

Time bi se proširili postojeći odnosi između KKR-a i TIM-a jer investicijsko društvo posjeduje 37,5% udjela u tvrtki Fibercop u vrijednosti od 1,8 milijardi eura.

“Vlada vidi očuvanje razine zaposlenosti i sigurnost strateške infrastrukture kao što je nacionalna telekomunikacijska mreža kao ključna pitanja”, navodi se u priopćenju ministarstva industrije koje prenosi Reuters.

“Prekretnica u pisanju budućnosti”

Telefonica je u listopadu izvijestila da je njena podružnica Telkius Telecom, S.A. (kompanija Telefonica Group u manjinskom vlasništvu, izravno ili neizravno, od strane KKR i Pontegadea), potpisala ugovor s kompanijom American Tower Corporation (“ATC”) o prodaji njegove divizije za telekomunikacijske tornjeve u Europi (Španjolska i Njemačka) i u Latinskoj Americi (Brazil, Peru, Čile i Argentina), za iznos od 7,7 milijardi evra, plativ u gotovini, piše Telefonica.

Između ostalog, ugovor o prodaji predviđa obavezu zapošljavanja u ATC-u. S druge strane, operateri Telefonica Grupe će zadržati postojeće ugovore o zakupu stupova potpisanih s kompanijama koje su prodale podružnice Telkius Telecom, S.A., tako da će ovi operateri nastaviti pružati svoje usluge u sličnim uvjetima kao i dosad. Uvjeti obnove ne uključuju nikakve dodatne “sve ili ništa” klauzule.

Ovo poslovanje je dio strategije Telefonica Grupe, koja između ostalih ciljeva uključuje aktivnu politiku upravljanja portfeljom njenih poduzeća i imovine, osnovanu na stvaranju vrijednosti i istovremeno ubrzavanju organskog smanjenja duga.

Predsjednik Telefonice, José María Álvarez-Pallete, rekao je da je “ovo posao koji ima strateški smisao u okviru naše mape puta. American Towers je bio naš drugi dobavljač poslije Telxiusa”. On je dodao da će se “nakon ove velike operacije nastaviti fokusirati na najambicioznije ciljeve: integraciju O2 sa Virgin-om u Ujedinjenom Kraljevstvu, kupovinu Oi mobile-a u Brazilu i smanjenje duga”. Nakon ove operacije, American Tower postaje vodeći Telefonica dobavljač u Europi i Latinskoj Americi i zadržava svoj status partnera u strateškim projektima u Brazilu, Argentini i Kolumbiji.

Ova transakcija je još jedna relevantna prekretnica u pisanju budućnosti Nove Telefonice, u skladu s izazovima koje postavlja novo vrijeme, kao i novi svijet koji se mijenja i zahtijeva predviđanja i agilnost. Telefonica ponovo traži nove formule za upravljanje resursima na najučinkovitiji mogući način.

Telefonica je kompanija iskovana u promjenama, fokusirana na izvršenje i ispunjavanje svojih obaveza, i nastavlja provoditi svoj akcijski plan kao akcelerator transformacije kompanije, što je još važnije u aktualnom kontekstu. Sporazum s American Tower-om ispunjava glavne ciljeve mape puta postavljene prije otprilike godinu dana: da se povećaju mogućnosti s najvećim potencijalom rasta, koristeći vrijednost infrastrukture; da se poveća agilnost i poboljša učinkovitost; i stvaranje vrijednosti pomoću dugoročno održivog modela postizanjem operativne izvrsnosti.

UG ne prodaje Telemach

Iz United Grupe, vlasnice televizijskih kuća N1 i NovaTV, neslužbeno demantiraju – nemaju namjeru prodati mobilni operater Telemach. Naprotiv, samo se priklanjaju vladajućem trendu u sektoru mobilnih operatera – bazne stanice i tornjevi izdvajaju se u posebne kompanije i prodaju, nakon čega pristup tim tornjevima mogu dobiti i ostali igrači na tržištu.

Medijske spekulacije o prodaji mobilnog operatera Telemach prvo su se pojavile u slovenskim Financama, a zatim se prelile po svim susjednim državama. No, čini se da je istina ipak bitno drugačija. Iz United Grupe kažu – ne prodaju Telemach, već nalaze način kako ostvariti dodatni prihod od temeljne infrastrukture.

“U skladu s trenutnom praksom na tržištu, planiramo monetizirati našu infrastrukturu mobilnih baznih stanica u nekima od zemalja u kojima United Grupa posluje, uključujući i Hrvatsku.”

Uobičajena praksa

Grupa zapravo radi ono što su mnogi svjetski telekomunikacijski divovi već napravili, smanjujući tako svoju razinu zaduženosti.

“To rade i drugi telekomi u svijetu, to rade i Vodafone i Deutsche Telekom i Telekom Austria, A1 Hrvatska, to će u nekom trenutku vjerojatno napraviti i HT, s obzirom na to da je DT već krenuo u to, Telekom Italia, British Telecom, u Americi je to zapravo jedna normalna stvar da svi koriste istu čeličnu infrastrukturu na koju se stavljaju bazne stanice”, kaže Dražen Tomić, glavni urednik ICTbusiness.info.

U United Grupi ističu da su jedna od rijetkih europskih telekomunikacijskih kompanija koje posjeduju gotovo 100 posto svoje vlastite mobilne i fiksne mreže. U skladu sa svjetskom praksom, kažu već su krajem 2021. započeli proces odvajanja tornjeva u kompaniju United Towers.

Tim izdvajanjem planiraju doći do prihoda za smanjivanje razine zaduženosti – prije svega za lakšu otplatu duga od ukupno nešto više od milijardu eura koji u dvije rate dospijeva 2024. i 2025. godine.

“Logično je da telekom operatori nalaze načina kako će kapitalizirati svoju relativno mrtvu imovinu na kojoj je mali povrat investicije. I za to služe specijalizirani fondovi, kojima je takav mali povrat u sigurnu imovinu jako zadovoljavajući”, navodi telekomunikacijski stručnjak Đuro Lubura.

Kako objašnjavaju u Grupi, radi se o tipičnoj “sale and leas back” transakciji u kojoj bi Grupa prodala bazne stanice, a Telemach Hrvatska ih uzimala natrag u zakup.

Okrupnjavanja donose manje troškove, a oni – manje cijene

Bazne stanice ili tornjevi, trend nije ništa novo niti na Hrvatskom tržištu. A1 Hrvatska već je nominalno izdvojio tvrtku A1 Towers s oko 2000 tornjeva, koja sad konkurira državnim Odašiljačima i vezama.

“To je trend u svijetu, telekom operatori se bave onim što je njihov posao, a to je pružanje usluga korisnicima. I u stvari je potpuno nebitno tko je vlasnik infrastrukture, bili to stupovi, bila to napajanja, ili optička infrastruktura, sve dok je ona dostupna svima”, dodaje Lubura.

Tornjevi su ovdje ograničeni resurs – nema ekonomskog smisla da na istoj lokaciji svaki operater gradi svoj toranj – niti je za to uvijek moguće dobiti dozvolu.

“Ideja je da se na taj način smanji potreba da se ta tvrtka bavi građevinskom infrastrukturom; da svi budu na jednom stupu i da se time smanji utjecaj na okoliš, a s druge strane i snizi sama cijena postavljanja, jer svaki taj stup košta, pogotovu u eri ove krize kad je cijena čelika otišla drastično gore”, pojašnjava Tomić.

“Da, okrupnjavanja su moguća i ona su ustvari u tom području vrlo dobrodošla, jer svako okrupnjavanje ustvari donosi manje troškove, a manji troškovi su manje cijene”, dodaje Lubura.

Izdvajanjem bazne infrastrukture, United Grupa bi u konačnici postala dostupna svim mobilnim operaterima pod jednakim uvjetima, tržište se dodatno liberalizira, povećava se konkurencija na tržištu usluga, a građane, naravno, ne zanima s čije bazne stanice dobivaju signal, već prije svega što kvalitetnija usluga uz što niže cijene.

*United Grupa je vodeći telekomunikacijski i medijski pružatelj usluga u jugoistočnoj Europi, u okviru koje u Hrvatskoj posluje telekom operater Telemach Hrvatska te televizije i portali Sport Klub i N1, Nova TV, Doma TV, kao i portal dnevnik.hr.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.