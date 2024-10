Kome su plaće najviše rasle u godinu dana? “Tamo gdje je keš, pitanje je jesu li to stvarni brojevi”

Podijeli :

Direktor portala mojposao.hr, Igor Žonja, gostovao je u N1 studiju uživo kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao najnovijim podacima o rastu plaća za treći kvartal koji govore da je prosječna plaća rasla za 16 posto i sada iznosi 1349 eura, dok je medijalna 1255 eura.

Žonja napominje da je važno isticati medijalnu plaću jer najviše ljudi gravitira njoj. “Može veseliti da je medijalna plaća rasla brže od prosječne, što znači da su manje plaće rasle. Ovo je usporedba s trećim kvartalom prošle godine”, objasnio je.

“Imamo najjači rast BDP-a u EU-u i trebalo bi nastaviti tim trendom i onda će i plaće to pratiti. Dobra turistička sezona do neke mjere održava optimizam, ali vidjet ćemo što će se još događati”, rekao je.

Zakon tržišta

Upitan je i o razini plaća po sektorima. “Došlo je do konsolidacije IT tržišta i zaustavljen je nagli rast i time je zaustavljen rast plaća. Piloti su jedna druga kategorija. Što se tiče najnižih plaća, teško je reći je li netko plaćen na crno, svio, bijelo. Pitanje je, tamo gdje je keš, jesu li to stvarni brojevi”, dodao je.

“Privatne tvrtke u stranom vlasništvu su malo povećale plaće, ali ne previše, dok privatne tvrtke u domaćem vlasništvu moraju reagirati tržišno i oni su više povećali plaće. Što se tiče javnog sektora, tu je bio jedan drugi zakon tržišta, odnosno izborna utrka. Još uvijek ima previše ljudi u javnom sektoru i tu bi plaće mogle biti još veće, pogotovo time jer su oni monopolisti. Socijalne politike trebale bi se događati na druge načine, a ne zapošljavanjem ljudi u državne službe”, naveo je Žonja.

Plaće ovise i o stažu. “Za one koji su došli na tržište rada, to su male plaće, i na mali iznos da stavite povećanje, to je opet malo”, rekao je.

Žene su i dalje, u prosjeku, manje plaćene nego muškarci, a Žonja tvrdi da su one bolji radnici, bolje educirane i lojalniji radnici. “Ako želimo zdravo i dobro društvo, moramo realno nagraditi žene i time bi se stvari promijenili. Ovo je posljedice tradicionalnih odgoja. U najrazvijenijim zemljama je situacija nešto bolja, ali i tamo dalje postoji razlika”, dodao je.

