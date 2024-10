Selak Raspudić o misiji potpore Ukrajini: Ne vjerujem Milanoviću iz dva razloga

Podijeli :

N1

Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić u N1 Studiju uživo s našom Ankom Bilić Keserović razgovarala je o misiji za Ukrajinu.

Podsjetimo, Vlada je u Sabor uputila Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u NATO aktivnostima za sigurnosnu i obučnu potporu Ukrajini (NSATU). Ovo je dovelo do novog prijepora u državnom vrhu jer Vlada s jedne strane ističe da se aktivnosti neće provoditi na teritoriju Ukrajine, a s druge strane, predsjednik RH Zoran Milanović tvrdi da građani Hrvatske moraju znati da će se misija NATO-a odvijati i na teritoriju Ukrajine.

Plenković izgubio živce zbog podrške Ukrajini: Moraš biti debil… Milanović: Dok sam predsjednik, hrvatski vojnici neće sudjelovati u aktivnostima koje Hrvatsku guraju u rat

Selak Raspudić smatra da su u ovoj situaciji potrebne dodatne informacije. “Da je ovo uobičajena odluka, u kojoj bi se očekivalo da postoji konsenzus izvršne vlasti i predsjednika, mi bismo s povjerenjem mogli poduprijeti takvu odluku i to je razumno vanjskopolitičko ponašanje koje i utječe na sigurnost Republike Hrvatske, jer jedinstvo u našoj liniji zapovijedanja je snažna poruka čitavom okruženju. Međutim, u ovoj situaciji gdje imamo dvije potpuno suprotne interpretacije. Saboru, da bi donio pametnu odluku, morale bi se pružiti dodatne informacije.”

Selak Raspudić: Poraz hrvatske politike

“Informacije koje ja očekujem tiču se dva ključna pitanja. Prvo se odnosi na to da smo u zadanoj situaciji, ne zanima me tko je kriv, ali tu smo gdje smo, i želim čuti do koje razine smo mi kao Hrvatska već potvrdili sudjelovanje kao članica NATO-a, ima li ova odluka neke posljedice po nas. Činjenica da smo izrijekom ili ne potvrdili sudjelovanje, a sad se povlačimo… Moramo biti ozbiljan saveznik ako očekujemo ozbiljnu podršku NATO saveza”, rekla je Selak Raspudić.

Dodaje da Hrvatska ne može stajati na vjetrometini u ovakvoj geopolitičkoj situaciji. “Drugo pitanje je… Čuli smo zabrinjavajuće poruke od predsjednika. Moja procjena je da su one populističke. Kakav rizik na sebe preuzimamo, bez obzira na to što je to u Njemačkoj, nego što se tiče metoda hibridnog ratovanja – da pojednostavim, to su one metode kad vam padne CEZIH i slično, kojima se koristi u ovm sukobu i kojima se kažnjava zemlje koje su se direktnije involvirale.”

“Ovo je poraz hrvatske politike da o ovakvim temama ovako populistički razgovaramo”, dodala je.

“Ne vjerujem Zoranu Milanoviću”

Poručila je da će doći na sve odbore i na saborsku raspravu i postaviti sva pitanja koja ju zanimaju i na temelju toga će donijeti konačnu odluku.

Na pitanje kome vjeruje u ovoj situaciji, Selak Raspudić odgovara: “Ne vjerujem Zoranu Milanoviću, to vam mogu jasno reći, i za to imam činjenice kojima potkrepljujem to svoje nepovjerenje.”

Kosor: Nije Milanović pozvao Putina u posjet Hrvatskoj, nego predstavnik Vlade Milanović o pomoći hrvatskih vojnika Ukrajini: “To je korak prema ratu. Trebaju li građani trebaju znati?”

“Ne vjerujem mu iz dva razloga. Prvi je što je poslao priopćenje u kojem je bilo koji građanin mogao interpretirati ono što je on rekao na način da se naši vojnici šalju u tuđe ratove, a da nas on štiti od toga. Dan kasnije sam ponovno pročitala priopćenje i ponovno došla do zaključka da bilo tko tko nije upoznat s nijansama vojnog vokabulara, da ono doista zvuči kao da će naši vojnici biti poslani u Ukrajini”, kazala je, navodeći da si takvu formulaciju predsjednik ne smije dopustiti.

“On je prvi pustio glas, formirao je javno mnijenje koje je protiv toga da naša vojska ulazi u tuđe ratove i sad sva dodatna objašnjenja zvuče kao neuvjerljivi pokušaj diskreditacije njegovog stava da se bori za malog čovjeka”, dodala je Selak Raspudić.

“Druga stvar zbog koje mu ne vjerujem je ono što treba biti jasno svakom građaninu RH. Ja sam mirnodopski nastorjena i o vojsci promišljam vrlo konzervativno, a to je da ćemo preuzimati minimum rizika s izvršavanjem svih obveza kao članica NATO-a. U toj situaciji moramo znati jednu stvar, a to je da ako se aktiviramo kao članica NATO-a, to je kao da se aktivira i neka druga članica NATO-a. Ako sutra Slovenija ili Poljska ili neka druga članica bude pod većim rizikom ili uđe dirketnije u sukob, mi ćemo opet kao NATO članica nju braniti”, istaknula je.

Navodi da su sve članice NATO saveza u istoj kaši. “Ako je Milanović smatrao da se direktnije, a nepotrebno upliće bilo koju članicu, onda je morao reagirati na drugim razinama, to je njegova elementarna odgovornost.”

O predsjedničkim izborima

Selak Raspudić se osvrnula i na najave iz HDZ-a o izmjenama Zakona o obrani i smanjivanju ovlasti predsjednika RH, navodeći da to pokazuje da ni u HDZ-u ne vjeruju da bi Dragan Primorac mogao pobijediti na predsjedničkim izborima.

“Da je ovo nogometna utakmica, moja dva protukandidata bi bila automatski diskvalificirana. Zašto kažem diskvalificirana? Jer s jedne strane imate aktualnog predsjednika Zorana Milanovića koji se samodiskvalificirao kad je rekao da on nije taj predsjednik svih građana nego je ušao u stožer SDP-a. Što se tiče Primorca, kao netko tko je kršitelj HDZ-ovog statua i išao je nasuprot vlastite stranke, sad je njen kandidadat, a sad slikanje s Mesićem, sigurno ne doprinosi svojoj kandidaturi u tom biračkom tijelo”, istaknula je Selak Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

FOTO / Ubrali su gotovo 70 kilograma gljiva: Skupo ih je koštalo Znate li da PVC prozore i vrata trebate namjestiti na “zimski režim”? Uštedjet ćete na grijanju