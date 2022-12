Lani porasli prihodi IT industrije, ali plaće zaostaju za europskima

Podijeli :

Izvor: Pixabay/Ilustracija

Prihodi IT industrije u Hrvatskoj u 2021. premašili su 32 milijarde kuna, što je 15 posto više nego u 2020. te 57 posto više nego prije pet godina, ali plaće zaostaju za Europom, zbog čega toj industriji sve više nedostaje radnika, pa bi bilo dobro da IT dobije veću podršku države, poručeno je u utorak s konferencije Hrvatske gospodarske komore (HGK) o IT-ju.

“U razdoblju inflacije posebno, a i inače važno je ulagati u inovacije, nove tehnologije i proizvodnju s dodanom vrijednosti, što znači i u ljudske kapacitete, jer važne promjene i napredak u društvu neće u konačnici ostvariti neki stroj nego čovjek”, naglasio je potpredsjednik HGK Tomislav Radoš na konferenciji na kojoj je predstavljena i analiza HGK o stanju IT u 2021.

U pet godina svi pokazatelji znatno rasli

Ta je analiza pokazala da IT sektor u Hrvatskoj raste brže od ostalog gospodarstva, a rastao je i u pandemiji, te je osim porasta prihoda u 2021. ostvario i porast EBITDA od 31,4 posto u odnosu na 2020. i od čak 109 posto u odnosu na prije pet godina (2017.), na iznad 4,5 milijardi kuna.

Izvoz je iznosio gotovo 12 milijardi kuna, pa je tako IT ostvario na stranim tržištima 37 posto ukupnog prihoda, što je porast od 26,3 posto u odnosu na 2020. i dvostruko više nego 2017., a najveći dio tog izvoza dolazi od malih IT tvrtki čiji je izvoz bio 3,6 milijardi kuna.

U zadnjih pet godina stalno se povećao u Hrvatskoj i broj IT tvrtki, po prosječnoj godišnjoj stopi od 11 posto, da bi na kraju 2021. tih tvrtki bilo više od 6.500, što je 12 posto više u odnosu na 2020.

Zaposlenih je u IT-ju u 2021. bilo više od 39,6 tisuća ili gotovo četiri tisuće više njih nego 2020., a njihov se broj i povećavao svake godine od 2017., po prosječnoj godišnjoj stopi od oko 10 posto, dok su im plaće u 2021. porasle za prosječnih 8,4 posto, na prosječnih neto nešto više od 9.500 kuna, što je 50 posto više od hrvatskog prosjeka.

Nominalno su te plaće u zadnjih pet godina rasle prosječno godišnje za 5,7 posto ili za ukupno 24,7 posto u 2021. u odnosu na prije pet godina.

I dok su prije par godina bile uočljive razlike u visini plaća između velikih i manjih IT tvrtki, pri čemu su velike imali veće plaće, sada se ta razlika, kako je rečeno na konferenciji, smanjuje. No, istaknuto je i da prosječne bruto plaće i dalje zaostaju za prosjekom europske IT industrije i do 60 posto.

Za nedostatak radnika potrebne i promjene u sustavu obrazovanja

S obzirom na plaće i na svjetsku veliku potražnju za tim kadrovima, zaposleni u hrvatskom IT-ju sada i od poslodavaca traže više i bolje uvjete. Predsjednik Udruženja IT industrije HGK Alojzije Jukić poručio da bi trebalo poboljšati zakonske i financijske regulative, uključujući i porezno rasterećenje plaća za IT tvrtke, kao i poticati udruživanje tvrtki radi i zapošljavanja mladih.

“Hrvatski obrazovni sustav mora imati dva osnovna cilja – stvaranje dosta STEM kadrova i suradnja s IT industrijom, a sve treba biti usklađeno i u S3 Strategiji pametne specijalizacije”, ocijenio je Jukić.

Oko zapošljavanja u IT-ju istaknuto je i da gotovi svaki od kandidata za posao u Hrvatskoj u toj industriji već ima bar dvije ponude za posao iz inozemstva, a i anketa HGK je pokazala da dvije trećine ispitanih visinu plaća drži najvažnijim za neko mjesto, uz beneficije vezane uz radno mjesto i kvalitetu menadžera.

