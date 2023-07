Novi podaci: Evo koliko je maslac u Hrvatskoj skuplji nego u EU-u

Podijeli :

Ove godine prosječna cijena maslaca prve klase u Europskoj uniji snažno pada, a u Hrvatskoj stagnira.

Prema novim podacima Ministarstva poljoprivrede veleprodajna cijena maslaca prve klase (koji se prodaje u bloku od 25 kg) u lipnju je u Hrvatskoj stajala 6,76 eura kilogram. Isti mjesec prosječna cijena tog maslaca u EU iznosila je 4,72 eura.

I to nije sve – prošli tjedan veleprodajna cijena maslaca u Hrvatskoj skočila je na 7,26 eura kilogram (prodaja u bloku od 25 kg). To znači kako je maslac u našoj zemlji danas čak 50 posto skuplji nego u EU. Zašto – nema službenog tumačenja, piše Danica.

Sve do kraja prošle godine cijene kilograma maslaca u Hrvatskoj i EU bile su na otprilike istim razinama – oko 7 eura kilogram. No, onda se u EU događa snažan pad cijene koji traje sve do danas, a u Hrvatskoj ostaje gotovo na istoj razini.

Skuplji su i mnogi drugi mliječni proizvodi. Tako je veleprodajna cijena sira edam u lipnju na našem tržištu iznosila 4,94 eura kilogram, što je 24 posto više od prosjeka Europske unije.

Skuplja je i gouda – u Hrvatskoj je veleprodajna cijena u rujnu iznosila 4,38 eura kilogram, a prosjek u Europskoj uniji bio je 3,98 eura kilogram.

