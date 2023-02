Podijeli :

Izvor: Davor Puklavec / Pixsell

Traju prijave za povrat poreza. Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu biti izvršena do kraja svibnja 2023. godine. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja, poručuju iz Porezne uprave.

Porezne prijave mogu se podnijeti putem sustava ePorezna, mobilne aplikacije mPorezna, tokena internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave ili pak nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu/boravištu, prenosi Dnevnik.hr.

Godišnju poreznu prijavu treba podnijeti:

– porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo, proizvodnja električne energije i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga)

– porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi

– godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Oko 153 tisuće mladih dobit će povrat poreza

Zakon o porezu na dohodak propisuje da su osobe u radnom odnosu (nesamostalan rad) koje imaju do 25 godina u potpunosti oslobođene od plaćanja poreza na dohodak. Drugim riječima, kroz povrat poreza vratit će im se sav uplaćeni porez i prirez.

Zaposlene osobe između 26 i 30 godina oslobođene su od 50 posto tog poreza i vraća im se polovina uplaćenog iznosa, piše Srednja.hr.

Tko dobiva polovinu, a tko stopostotni povrat?

Propis je to koji vrijedi od 2020. godine, a i za 2022. prema njemu će najviši povrat poreza dobivati upravo mladi do 30. godine života.

Tko ima pravo na povrat poreza, a tko ga mora prijaviti? Neki će profitirati…

Treba napomenuti i kako se ovaj propis ne odnosi na studente koji su zaposleni putem studentskog ugovora posredstvom student servisa.

“Sukladno propisima o porezu na dohodak, fizičkim osobama do 30. godine života koje su tijekom 2022. ostvarile plaću, će se, kao i prethodne godine, u godišnjem obračunu umanjiti porezna obveza obračunana na dio porezne osnovice do 360.000,00 kn (47.780,28 EUR). Pravo na umanjenje porezne obveze po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. imaju fizičke osobe rođene u razdoblju od 1992. do 1996. godine i to za 50 posto dok fizičke osobe rođene 1997. godine i kasnije imaju pravo na umanjenje porezne obveze za 100 posto”, odgovaraju na upit Srednje iz Porezne uprave.

Iz Porezne uprave navode i da, ako osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH), pravo na povrat više plaćenog poreza tijekom 2022. utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH.

U slučaju da su isti obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat ostvarit će putem podnesene godišnje porezne prijave. Obveznici podnošenja godišnje porezne prijave (Obrasca DOH) su fizičke osobe koje su tijekom 2022. ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga (npr. djelatnosti obrta i dr.) te porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi i to neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi, pojasnili su iz Porezne uprave.

Procjenjuju da će povrat poreza prema ovom propisu dobiti sličan broj mladih kao i prošle godine – otprilike njih 153 tisuće i to u ukupnom iznosu od oko 91 milijun eura. Otkrili su nam i kada okvirno možete očekivati sredstva na računima.

“Očekuje se da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2022. godinu biti izvršena do kraja svibnja 2023. godine. Povrati poreza izvršavat će se onim poreznim obveznicima koji ispunjavaju uvjete za povrat, kontinuirano prema redoslijedu kojim će se izdavati rješenja”, stoji u odgovoru Porezne uprave za srednja.hr.

Već sada možete izračunati približan iznos koji vam se vraća

Na stranicama Porezne uprave postoji informativni kalkulator pomoću kojega možete izračunati koliko okvirno povrata poreza i prireza možete očekivati na svom računu. Kalkulatoru možete pristupiti OVDJE.

U obrazac prvo unosite godinu za koju želite izračunati povrat, dakle 2022. Potom u padajućem izborniku odabirete dobnu skupinu kojoj ste pripadali u 2022., a zatim unosite podatke o svojoj plaći. Traže se isplaćeni primici u brutu, uplaćeni doprinosi, godišnji osobni odbitak, uplaćeni porez na dohodak i prirez te stopa prireza prema mjestu u kojem stanujete – sve to na godišnjoj razini. Klikom na ikonu ‘Godišnji obračun poreza i prireza’ dolazite do izračuna povrata, koji je, valja naglasiti – informativnog karaktera.

