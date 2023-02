Podijeli :

Izvor: Satellite image copyright 2023 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Područje juga Turske i dijelove Sirije pogodio je u ponedjeljak snažan potres magnitude 7,8 po Richteru. Prema dosadašnjim podacima, više od 21.000 ljudi izgubilo je živote, a nebrojeni drugi ostali su bez domova. Hladnoća i glad stanovništvo pogođenih područja bacaju u očaj i otežavaju potragu za preživjelima.

Koliko je zaista bio snažan potres koji je turski predsjednik nazvao “katastrofom stoljeća”, najbolje ilustriraju snimke rasjeda koji su nastali u zemlji.

New aerial images show a tens of km long surface rupture associated with the M7.8 Turkey earthquake near Tevekkelli, Kahramanmaraş. Credit: @trthaber pic.twitter.com/ARPzLNrKpz — Nahel Belgherze (@WxNB_) February 10, 2023

Drugi tvit pokazuje usporedbu satelitskih snimki istog mjesta. Na njoj se vidi horizontalni pomak zbog potresa od nekoliko metara.

clearly visible fault rupture from the #Turkey #earthquake #deprem near #Nurdagi



Should be about 3-4m of horizontal displacement



image from google-earth and maxar pic.twitter.com/DXukm3eWdN — Andreas Schäfer (@DrAndreasS) February 9, 2023

Što su i kako nastaju pukotine u Zemlji?

Linije rasjeda su pukotine u Zemljinoj kori koje nastaju kada se ploče sa svake strane rasjeda pomiču jedna pored druge.

Rasjedi: Što su i kako nastaju pukotine u Zemlji?

Ponekad su te pukotine malene, tanke poput vlasi kose, ali mogu biti i duge stotinama kilometara, kao na primjer rasjed San Andreas u Kaliforniji ili Anadolski rasjed u Turskoj. Oba su vidljiva iz svemira, prenosi Livescience.

Postoje tri vrste rasjeda, ovisno o pomaku: normalni, reversni i klizni, kaže seizmolog Nicholas van der Elst. Svaka vrsta rezultat je ishoda različitih sila koje pritišću ili povlače Zemljinu koru.

Svi rasjedi vezani su za kretanje Zemljinih tektonskih ploča, a najveći rasjedi označavaju granicu između dvije ploče.

Iz zraka, oni izgledaju kao široke zone deformacije.

An aerial view of the utter destruction in Antakya, Turkey. The devastating Turkey-Syria earthquake has now claimed close to 20,000 lives. Take a look:pic.twitter.com/gtVmae9KYw — Steve Hanke (@steve_hanke) February 10, 2023

Sve događaje u Turskoj i Siriji pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Evo zašto su se u turskom potresu urušile i novije zgrade – prvoklasne kvalitete Emotivni Prosinečki o Ćiri: Možda sam kao klinac bio nešto ljut, ali… Najgenijalniji horoskopski znak koji nije ni svjestan koliko je poseban